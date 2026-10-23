55-летний британский актёр Мартин Фримен впервые после тайной свадьбы появился на публике со своей 32-летней женой Рэйчел Бенаиссой.

Пара посетила гала-спектакль в лондонском театре «Аполло».

Супруги выглядели счастливыми и впервые продемонстрировали обручальные кольца на публике. О браке актера стало известно на прошлой неделе. По данным СМИ, пара вместе с 2020 года, а поженилась в начале 2026-го.

Ранее Фримен 16 лет был в отношениях с актрисой Амандой Аббингтон. У них двое детей — дочь Грейс и сын Джо.

Источник: Daily Mail.

Британский актёр Мартин Фримен, известный по ролям в фильмах «Хоббит» и сериале «Шерлок», впервые официально женился. Его избранницей стала 34-летняя французская актриса Рэйчел Бенаисса.

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