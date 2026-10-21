Producent Jurij Nikitin wyjaśnił, dlaczego artysta Andrij Danilko, znany jako Werka Serduchka, nie tłumaczy swoich rosyjskojęzycznych hitów na język ukraiński.

Według Nikitina Danilko uważa, że piosenki powinny pozostać takie, jakimi zostały stworzone w określonym okresie jego życia.

Producent podkreślił, że szanuje stanowisko artysty i nie próbuje na nie wpływać.

Jednocześnie Nikitin poinformował, że Serdjučka pracuje nad nowym programem w języku ukraińskim. Artysta wydał już kilka piosenek w języku ukraińskim i nagrywa na nowo znane utwory Igora Poklada i Jurija Rybczyńskiego.

Źródło: wywiad Jurija Nikitina z Wasylem Tymoszenkiem.

Ukraińska dziennikarka i blogerka Ramina Eskhakzay opowiedziała o wynikach odchudzania, trudnościach z utrzymaniem formy oraz wahaniach wagi. Od sierpnia 34-letniej celebrytce udało się zrzucić około trzech kilogramów i po raz pierwszy od półtora roku zobaczyć na wadze liczbę 57. Jednocześnie przyznała, że z powodu trudności rozważała nawet zastrzyki odchudzające, ale ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu.

Wcześniej blogerka i dziennikarka Ramina Eskhakzay poinformowała, że podczas kontroli paszportowej na polskiej granicy spotkała się z rasistowskimi obelgami.

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