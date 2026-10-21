Народный артист Украины Федор Стригун попал в больницу после операции

Известный украинский актёр, режиссёр, академик и профессор, народный артист Украины Фёдор Стригун находится в больнице после хирургического вмешательства. Операция прошла успешно, однако семья артиста нуждается в финансовой помощи для оплаты лечения и дальнейшей реабилитации.

Назар Стригун рассказал, что его отец перенес операцию. По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако расходы на лечение оказались значительными, а впереди актера ждет длительный период восстановления.

«Друзья, искренне благодарим каждого за молитвы, теплые слова и поддержку! Операция позади. Врачи блестяще справились со своей работой, за что им отдельный низкий поклон, а ваша искренняя молитвенная поддержка действительно придала всем нам сил и вдохновения.

Однако сумма расходов на необходимое хирургическое вмешательство и материалы оказалась достаточно значительной, а впереди ещё долгий путь послеоперационного восстановления, который потребует существенных ресурсов.

Мы никогда не обращались за такой помощью, даже в самые тяжелые для нашей семьи моменты, но сейчас понимаем, что самостоятельно покрыть все расходы будет очень сложно», — написал Назар Стригун.

К сбору средств присоединился также Национальный союз театральных деятелей Украины, который призвал коллег и всех неравнодушных помочь Федору Стригуну.

В союзе подчеркнули значительный вклад артиста в украинское театральное искусство и призвали поддержать его во время лечения и восстановления.

«Просим театральное сообщество и всех неравнодушных поддержать Федора Николаевича. Мы знаем, как много людей ценят его талант, многолетний труд и вклад в украинское театральное искусство. Сегодня он как никогда нуждается в нашей поддержке. Любой вклад важен. Если нет возможности помочь финансово — помогите распространить информацию о сборе средств», — говорится в сообщении.

Родные Федора Стригуна просят присоединиться к сбору средств, необходимых для покрытия расходов на операцию, лечение и послеоперационную реабилитацию актера. Помочь можно финансово или распространив информацию о сборе.

Об этом сообщил сын актера Назара Стригуна в Facebook.

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