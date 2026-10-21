乌克兰人民艺术家费多尔·斯特里古恩在手术后被送入医院

乌克兰著名演员、导演、院士兼教授、乌克兰人民艺术家费多尔·斯特里古恩在接受手术后目前正在住院治疗。 手术非常成功，但这位艺术家的家人需要经济援助以支付治疗和后续康复的费用。

纳扎尔·斯特里古恩透露，他的父亲已接受手术。据他介绍，手术虽然成功，但治疗费用相当高昂，而且这位演员接下来还面临着漫长的康复期。

“朋友们，衷心感谢每一位的祈祷、温暖的话语和支持！手术已经结束。 医生们出色地完成了工作，为此我们向他们深深鞠躬致谢；而你们真诚的祈祷与支持，确实给了我们所有人力量和鼓舞。

然而，必要的手术干预和医疗耗材费用相当高昂，而且接下来还有漫长的术后康复之路，这将需要大量的资源。

“我们从未寻求过此类帮助，即使在我们家庭最艰难的时刻也是如此，但现在我们意识到，仅靠自己承担所有费用将非常困难，”纳扎尔·斯特里古恩写道。

乌克兰国家戏剧工作者联盟也加入了募捐行列，呼吁同行及所有有爱心的民众伸出援手，帮助费多尔·斯特里古恩。

该联盟强调了这位艺术家对乌克兰戏剧艺术的重大贡献，并呼吁大家在治疗和康复期间给予他支持。

“恳请戏剧界同仁及所有关心此事的人士支持费多尔·尼古拉耶维奇。我们深知，许多人珍视他的才华、多年的辛勤工作以及他对乌克兰戏剧艺术的贡献。如今，他比以往任何时候都更需要我们的支持。 任何形式的捐助都至关重要。如果无法提供经济援助，请帮忙转发此次募捐信息，”帖文中写道。

费多尔·斯特里古纳的亲属呼吁大家参与筹款，以支付这位演员的手术、治疗及术后康复所需费用。您可以通过捐款或转发筹款信息的方式提供帮助。

这一消息由演员纳扎尔·斯特里古纳的儿子在Facebook上发布。

此前，乌克兰歌手娜塔莉亚·布奇ンス卡曾透露因健康问题，不得不取消并推迟近期的一系列演唱会。 这首热门歌曲《大丽花》的演唱者透露，她最近曾严重摔倒，导致昏迷并肋骨骨折。目前，这位艺人正在逐渐康复中。

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