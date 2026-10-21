Народний артист України Федір Стригун потрапив в лікарню після операції

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Відомий український актор, режисер, академік і професор, народний артист України Федір Стригун перебуває в лікарні після хірургічного втручання. Операція пройшла успішно, однак родина митця потребує фінансової допомоги для оплати лікування та подальшої реабілітації.

Назар Стригун розповів, що його батько переніс операцію. За його словами, хірургічне втручання минуло успішно, проте витрати на лікування виявилися значними, а попереду на актора чекає тривалий період відновлення.

«Друзі, щиро дякуємо кожному за молитви, теплі слова та підтримку! Операція позаду. Лікарі виконали свою роботу блискуче, за що їм окремий доземний уклін, а ваша щира молитовна підтримка справді додала усім нам сил і наснаги.

Проте обсяг витрат на необхідне хірургічне втручання та матеріали виявився достатньо значним, а попереду ще тривалий шлях післяопераційного відновлення, який потребуватиме суттєвих ресурсів.

Ми ніколи не зверталися по таку допомогу, навіть у найважчі для нашої родини моменти, але зараз розуміємо, що самостійно покрити всі видатки буде дуже складно», — написав Назар Стригун.

До збору коштів долучилася також Національна спілка театральних діячів України, яка закликала колег і всіх небайдужих допомогти Федору Стригуну.

У спілці наголосили на значному внеску митця в українське театральне мистецтво та закликали підтримати його під час лікування й відновлення.

«Просимо театральну спільноту й усіх небайдужих підтримати Федора Миколайовича. Знаємо, як багато людей цінують його талант, багаторічну працю та внесок в українське театральне мистецтво. Сьогодні він як ніколи потребує нашої підтримки. Будь-який внесок важливий. Якщо немає можливості долучитися фінансово – допоможіть поширити інформацію про збір», — йдеться у дописі.

Рідні Федора Стригуна просять долучитися до збору коштів, необхідних для покриття витрат на операцію, лікування та післяопераційну реабілітацію актора. Допомогти можна фінансово або поширивши інформацію про збір.

Про це повідомив син актора Назара Стригуна у Facebook.

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