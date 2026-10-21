Fedir Strygun, Artysta Ludowy Ukrainy, trafił do szpitala po operacji

Znany ukraiński aktor, reżyser, akademik i profesor, artysta ludowy Ukrainy Fedir Strygun przebywa w szpitalu po zabiegu chirurgicznym. Operacja przebiegła pomyślnie, jednak rodzina artysty potrzebuje pomocy finansowej na pokrycie kosztów leczenia i dalszej rehabilitacji.

Nazar Strygun poinformował, że jego ojciec przeszedł operację. Jak powiedział, zabieg chirurgiczny zakończył się sukcesem, jednak koszty leczenia okazały się znaczne, a przed aktorem czeka długi okres rekonwalescencji.

„Przyjaciele, serdecznie dziękujemy każdemu za modlitwy, ciepłe słowa i wsparcie! Operacja już za nami. Lekarze wykonali swoją pracę znakomicie, za co należą im się szczególne podziękowania, a wasze szczere modlitwy i wsparcie naprawdę dodały nam wszystkim sił i otuchy.

Jednak koszty niezbędnej interwencji chirurgicznej i materiałów okazały się dość wysokie, a przed nami jeszcze długa droga rekonwalescencji pooperacyjnej, która będzie wymagała znacznych środków.

Nigdy nie zwracaliśmy się o taką pomoc, nawet w najtrudniejszych dla naszej rodziny chwilach, ale teraz rozumiemy, że samodzielne pokrycie wszystkich wydatków będzie bardzo trudne” – napisał Nazar Strygun.

Do zbiórki funduszy dołączyło również Narodowe Stowarzyszenie Działaczy Teatralnych Ukrainy, które wezwało kolegów i wszystkich nieobojętnych do pomocy Fiodorowi Strygunowi.

W związku podkreślono znaczący wkład artysty w ukraińską sztukę teatralną i wezwano do wsparcia go podczas leczenia i rekonwalescencji.

„Prosimy społeczność teatralną i wszystkich nieobojętnych o wsparcie Fiodora Mikołajowicza. Wiemy, jak wiele osób ceni jego talent, wieloletnią pracę i wkład w ukraińską sztukę teatralną. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszego wsparcia. Każdy wkład ma znaczenie. Jeśli nie ma możliwości wsparcia finansowego – pomóżcie rozpowszechnić informację o zbiórce” – czytamy w poście.

Bliscy Fiodora Stryguna proszą o udział w zbiórce środków niezbędnych do pokrycia kosztów operacji, leczenia i rehabilitacji pooperacyjnej aktora. Pomóc można finansowo lub rozpowszechniając informacje o zbiórce.

Informację tę przekazał na Facebooku syn aktora, Nazar Strygun.

Wcześniej ukraińska piosenkarka Natalia Buchynska poinformowała o problemach zdrowotnych, z powodu których jest zmuszona odwołać i przełożyć najbliższe koncerty. Wykonawczyni hitu „Żorżyny” opowiedziała, że niedawno upadła, straciła przytomność i złamała żebra. Obecnie artystka stopniowo wraca do zdrowia.

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