Фото: Мурик из Green Grey трогательно почтил память Дизеля

Украинский музыкант Дмитрий Муравицкий, известный под сценическим именем Мурик и как участник группы Green Grey, трогательно почтил память своего коллеги и друга Андрея Яценко, которого знали под псевдонимом Дизель.

Музыкант вспомнил годы совместного творчества и пообещал продолжить дело покойного друга.

Андрей Яценко скончался в прошлом году. Он был известным украинским музыкантом, продюсером, композитором и организатором. Вместе с Дизелем Мурик провёл более 30 лет в группе Green Grey.

В годовщину смерти коллеги Дмитрий Муравицкий опубликовал эмоциональное обращение, в котором вспомнил их совместный творческий путь и значение Андрея Яценко для украинской музыки.

«Годовщина со дня ухода из жизни Андрея Яценко — выдающегося украинского музыканта, продюсера, композитора, организатора. Человека, с которым я провёл более 30 лет своей музыкальной и сценической жизни. Человек, который не просто создавал музыку, но и реально менял мир вокруг. Это были замечательные, незабываемые, хотя и не всегда легкие времена», — написал Мурик.

Музыкант подчеркнул, что творческое и жизненное наследие Андрея Яценко остается важной частью его жизни. Мурик также пообещал и в дальнейшем развивать музыкальное наследие группы Green Grey.

«Бро, то музыкальное и жизненное наследие, которое ты оставил, сейчас в моих руках, я буду достойно нести наш серо-зеленый флаг, пока хватит сил и жизни. R.I.P. Бро», — подчеркнул Дмитрий Муравицкий.

Слова Мурика стали данью памяти многолетнему другу и творческому партнеру, с которым он прошел десятилетия музыкальной карьеры. Андрей Яценко, известный как Дизель, оставил заметный след в истории украинской музыки и группы Green Grey.

Украинский музыкант, основатель и участник рок-группы Green Grey Андрей «Дизель» Яценко скончался от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

23 октября 2025 года в Киеве простились с украинским музыкантом, лидером и основателем рок-группы Green Grey Андреем Дизелем Яценко. Музыкант скончался 20 октября в возрасте 55 лет.

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