Zdjęcie: Murik z zespołu Green Grey w wzruszający sposób uczcił pamięć Diesla

Ukraiński muzyk Dmytro Murawicki, znany pod pseudonimem scenicznym Murik oraz jako członek zespołu Green Grey, wzruszająco uczcił pamięć swojego kolegi i przyjaciela Andrieja Jatsenka, znanego pod pseudonimem Diesel.

Muzyk wspomniał lata wspólnej twórczości i obiecał kontynuować dzieło zmarłego przyjaciela.

Andrij Jacenko zmarł w zeszłym roku. Był znanym ukraińskim muzykiem, producentem, kompozytorem i organizatorem. Razem z Dieselem Murik spędził ponad 30 lat w zespole Green Grey.

W rocznicę śmierci kolegi Dmytro Murawicki opublikował wzruszające oświadczenie, w którym wspomniał o ich wspólnej twórczości oraz znaczeniu Andrieja Jatsenki dla ukraińskiej muzyki.

„Rocznica śmierci Andrieja Jacenko — wybitnego ukraińskiego muzyka, producenta, kompozytora i organizatora. Człowieka, z którym spędziłem ponad 30 lat mojego muzycznego i scenicznego życia. Człowiek, który nie tylko tworzył muzykę, ale także naprawdę zmieniał otaczający nas świat. Były to wspaniałe, niezapomniane, choć nie zawsze łatwe czasy” – napisał Murik.

Muzyk podkreślił, że twórcza i życiowa spuścizna Andrieja Jacenko pozostaje ważną częścią jego życia. Murik obiecał również, że będzie nadal rozwijał muzyczne dziedzictwo zespołu Green Grey.

„Stary, to muzyczne i życiowe dziedzictwo, które po sobie zostawiłeś, jest teraz w moich rękach. Będę godnie nieść naszą szaro-zieloną flagę, dopóki starczy mi sił i życia. R.I.P., stary” — podkreślił Dmytro Murawicki.

Słowa Murika stały się hołdem dla wieloletniego przyjaciela i partnera twórczego, z którym przeszedł dziesięcioletnią karierę muzyczną. Andrij Jacenko, znany jako Diezel, pozostawił znaczący ślad w historii muzyki ukraińskiej oraz zespołu Green Grey.

Ukraiński muzyk, założyciel i członek zespołu rockowego Green Grey, Andrij „Diezel” Jacenko, zmarł z powodu niewydolności serca spowodowanej chorobą niedokrwienną serca.

23 października 2025 roku w Kijowie odbyło się pożegnanie ukraińskiego muzyka, lidera i założyciela zespołu rockowego Green Grey, Andrieja Diezela Jacenko. Muzyk zmarł 20 października w wieku 55 lat.

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