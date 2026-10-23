Zelenska pojawiła się publicznie w kolczykach o wartości do 80 tysięcy hrywien

Pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska wzięła udział w Ukraińskim Kongresie Kobiet i zaprezentowała stylową stylizację z drogimi dodatkami.

Zdjęcia z tego wydarzenia opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

Na tę publiczną okazję żona prezydenta wybrała beżowy garnitur i szarą bluzkę. Stylizację dopełniły złote kolczyki o nietypowym kształcie — z górnym ogniwem i wydłużonym owalnym wisiorkiem. Zaokrąglone krawędzie biżuterii sprawiły, że akcesorium stało się wyrazistym akcentem w stroju.

Podobne kolczyki w sklepach kosztują od 50 tysięcy do prawie 80 tysięcy hrywien.

Pierwsza dama Ukrainy Olena Zełenska zaprezentowała symboliczny dodatek podczas wydarzenia publicznego. Chodzi o broszkę w stylu krymskotatarskim, której wartość, według podanych informacji, wynosi około 12 tysięcy hrywien.

Wcześniej Olena Zełenska zaprezentowała eleganckie stylizacje podczas wizyty w Nowym Jorku.

Wcześniej Olena Zełenska pojawiła się na okładce magazynu „ELLE Litwa”.

Czytaj nas na