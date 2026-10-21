乌克兰音乐人德米特罗·穆拉维茨基（艺名穆里克，Green Grey乐队成员）动情地悼念了他的同事兼好友安德烈·亚采恩科，后者以艺名“迪泽尔”为人所知。

这位音乐人追忆了两人共同创作的岁月，并承诺将延续已故挚友的事业。

安德烈·亚采恩科于去年去世。他是一位著名的乌克兰音乐人、制作人、作曲家和活动策划人。穆里克与“迪塞尔”在Green Grey乐队共事了30余年。

在这位同事逝世周年之际，德米特罗·穆拉维茨基发表了一篇充满情感的悼文，其中回顾了他们共同的艺术历程，并强调了安德烈·亚采恩科对乌克兰音乐的重要意义。

“今天是安德烈·亚采恩科离世一周年——这位杰出的乌克兰音乐家、制作人、作曲家和活动策划人。我与他共同度过了30多年音乐和舞台生涯。 他不仅创作音乐，更切实地改变了周围的世界。那段时光虽然并非总是轻松，却无比美好、令人难忘，”穆里克写道。

这位音乐人强调，安德烈·亚采恩科的艺术与人生遗产仍是其生命中不可或缺的一部分。穆里克还承诺将继续传承乐队Green Grey的音乐遗产。

“兄弟，你留下的音乐与人生遗产，如今已交到我手中，只要我还有力气、还有生命，我就会堂堂正正地高举我们那面灰绿色的旗帜。安息吧，兄弟，”德米特罗·穆拉维茨基强调道。

穆里克的这番话是对他多年挚友兼创作伙伴的悼念，两人曾共同走过十余年的音乐生涯。安德烈·亚采恩科（人称“迪泽尔”）在乌克兰音乐史及Green Grey乐队的发展历程中留下了深刻的印记。

乌克兰音乐人、摇滚乐队Green Grey的创始人兼成员安德烈·“迪泽尔”·亚采恩科因缺血性心脏病引发的心力衰竭去世。

2025年10月23日，基辅为乌克兰音乐人、摇滚乐队Green Grey的主唱兼创始人安德烈·“迪泽尔”·亚采恩科举行了告别仪式。这位音乐人于10月20日去世，享年55岁。

关注我们在