挪威发现圣奥拉夫国王罕见钱币——Live Science

在挪威雷纳村附近发现的一批维京时代窖藏中，考古人员发现了一枚刻有国王奥拉夫·哈拉尔德松名字的罕见银币，他以“圣奥拉夫”之名闻名。这枚钱币大约铸造于1024年至1028年之间，即维京时代末期。正如Live Science报道，迄今发现的奥拉夫·哈拉尔德松统治时期此类钱币不足20枚。

默尔斯塔德窖藏中的钱币

这一发现是4月出土的默尔斯塔德窖藏的一部分。当时，该窖藏被称为挪威有史以来发现的最大窖藏，估计包含近3000枚银币。后续研究显示，该窖藏包含5500枚至6000多枚钱币。

负责编目这些钱币的博物馆研究员安妮·斯科格斯菲尤尔最初把这件发现当作一枚盎格鲁-撒克逊便士。读到铭文ONLAF R+ NORMANORV后，她确认这枚钱币是在奥拉夫统治期间于挪威铸造的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国王肖像与十字架

钱币正面刻有圣奥拉夫的肖像和十字架，背面也铸有十字架。奥斯陆大学钱币专家斯韦因·古尔贝克称其为与基督教化相关钱币的一个大规模例证。据他所说，奥拉夫利用铸币来确立新信仰，并将自己塑造成具有欧洲水准的基督教国王。

奥拉夫·哈拉尔德松于1015年至1028年统治挪威，并在1030年去世后被宣布为基督教圣人。他被认为是挪威最早的基督教国王之一，也是首位以自己名义铸币的挪威国王。

这枚钱币在被放入窖藏前流通了约20至25年。其两面都有小切痕：当时人们以这种方式检验钱币是否完全由白银制成。古尔贝克推测，奥拉夫决定了钱币的外观，并且可能在铸造时在场。

关注我们在