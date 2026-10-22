У Норвегії знайшли рідкісну монету короля Олава Святого — Live Science

У скарбі доби вікінгів, знайденому поблизу села Рена в Норвегії, виявили рідкісну срібну монету з ім’ям короля Олава Гаральдссона, відомого як Олав Святий. Монету викарбували приблизно між 1024 і 1028 роками, наприкінці доби вікінгів. Як повідомляє Live Science, таких монет часів правління Олава Гаральдссона досі виявили менш як 20.

Монета зі скарбу Мерстад

Знахідка є частиною скарбу Мерстад, виявленого у квітні. Тоді його описували як найбільший скарб, будь-коли знайдений у Норвегії, та оцінювали майже у 3 тисячі срібних монет. Подальші дослідження показали, що скарб налічує від 5,5 тисячі до понад 6 тисяч монет.

Дослідниця музею Анне Скоґсфйорд, яка каталогізує монети, спочатку прийняла знахідку за англосаксонський пенні. Прочитавши напис ONLAF R+ NORMANORV, вона встановила, що монету викарбували в Норвегії за правління Олава.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Портрет короля і хрести

На аверсі монети зображено портрет Олава Святого і хрест, а на реверсі також викарбувано хрест. Експерт із монет Університету Осло Свейн Гулльбекк назвав її масштабним прикладом монети, пов’язаної з християнізацією. За його словами, Олав використовував карбування, щоб утвердити нову віру та представити себе християнським королем європейського рівня.

Олав Гаральдссон правив Норвегією у 1015–1028 роках, а після смерті 1030 року був проголошений християнським святим. Його вважають одним із перших християнських королів Норвегії та першим норвезьким королем, який карбував монети від власного імені.

Монета перебувала в обігу приблизно 20–25 років, перш ніж її поклали до скарбу. На обох її боках є невеликі надрізи: у той час так перевіряли, чи повністю монета виготовлена зі срібла. Гулльбекк припустив, що Олав визначав вигляд монет і міг бути присутнім під час їхнього карбування.

Читай нас у