W skarbie z epoki wikingów, znalezionym w pobliżu wsi Rena w Norwegii, odkryto rzadką srebrną monetę z imieniem króla Olafa Haraldssona, znanego jako Olaf Święty. Monetę wybito około 1024–1028 roku, pod koniec epoki wikingów. Jak informuje Live Science, dotychczas odkryto mniej niż 20 takich monet z czasów panowania Olafa Haraldssona.

Moneta ze skarbu z Mørstad

Znalezisko jest częścią skarbu z Mørstad, odkrytego w kwietniu. Wówczas opisywano go jako największy skarb, jaki kiedykolwiek znaleziono w Norwegii, i szacowano, że zawiera prawie 3 tysiące srebrnych monet. Dalsze badania wykazały, że skarb liczy od 5,5 tysiąca do ponad 6 tysięcy monet.

Badaczka muzealna Anne Skogsfjord, która kataloguje monety, początkowo wzięła znalezisko za anglosaskiego pensa. Po odczytaniu napisu ONLAF R+ NORMANORV ustaliła, że monetę wybito w Norwegii za panowania Olafa.

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Portret króla i krzyże

Na awersie monety przedstawiono portret Olafa Świętego i krzyż, a na rewersie również wybito krzyż. Ekspert numizmatyczny z Uniwersytetu w Oslo, Svein Gullbekk, nazwał ją przykładem na dużą skalę monety związanej z chrystianizacją. Jak zaznaczył, Olaf wykorzystywał bicie monet, aby umocnić nową wiarę i przedstawić siebie jako chrześcijańskiego króla europejskiej rangi.

Olaf Haraldsson rządził Norwegią w latach 1015–1028, a po śmierci w 1030 roku został ogłoszony chrześcijańskim świętym. Uważany jest za jednego z pierwszych chrześcijańskich królów Norwegii oraz pierwszego norweskiego króla, który bił monety we własnym imieniu.

Moneta pozostawała w obiegu przez około 20–25 lat, zanim złożono ją w skarbie. Po obu jej stronach znajdują się niewielkie nacięcia: w tamtym czasie w ten sposób sprawdzano, czy moneta jest w całości wykonana ze srebra. Gullbekk przypuszcza, że Olaf określał wygląd monet i mógł być obecny podczas ich bicia.

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