Ministerstwo Kultury Ukrainy wpisało reżysera Dmitrija Bykowa na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Bykowa określa się mianem rosyjsko-ukraińskiego reżysera-propagandysty.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa do zaktualizowanego wykazu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego trafił obywatel Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, reżyser i propagandysta Dmytro Bykow.

Zaznaczono, że swoimi wypowiedziami popiera on agresję wobec Ukrainy oraz okupację terytoriów ukraińskich przez państwo-agresora (państwo-okupanta).

W ten sposób na liście figuruje obecnie już 266 osób.

Jak informowaliśmy, w 2022 roku do wykazu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wpisano czterech Rosjan. Jednocześnie w tym roku z wykazu wykreślono rosyjskiego humorystę Maksima Galkina. W 2023 roku Ministerstwo Kultury wpisało trzech Rosjan na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w 2024 roku – 23 Rosjan, a w 2025 roku – 11 Rosjan.

Źródło: Ministerstwo Kultury

Wcześniej Ministerstwo Kultury udzieliło zespołowi muzycznemu „Druga Rika” zwolnienia z mobilizacji.

Ministerstwo Kultury rozpoczęło poszukiwania ukraińskich dóbr kultury za granicą.

Ministerstwo ds. Weteranów i Ministerstwo Kultury opracują zasady bezpieczeństwa podczas imprez masowych.

Czytaj nas na