Ministerstwo Kultury wpisało reżysera Dmitrija Bykowa na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy
Ministerstwo Kultury Ukrainy wpisało reżysera Dmitrija Bykowa na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Bykowa określa się mianem rosyjsko-ukraińskiego reżysera-propagandysty.
Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa do zaktualizowanego wykazu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego trafił obywatel Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, reżyser i propagandysta Dmytro Bykow.
Zaznaczono, że swoimi wypowiedziami popiera on agresję wobec Ukrainy oraz okupację terytoriów ukraińskich przez państwo-agresora (państwo-okupanta).
W ten sposób na liście figuruje obecnie już 266 osób.
Jak informowaliśmy, w 2022 roku do wykazu osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wpisano czterech Rosjan. Jednocześnie w tym roku z wykazu wykreślono rosyjskiego humorystę Maksima Galkina. W 2023 roku Ministerstwo Kultury wpisało trzech Rosjan na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w 2024 roku – 23 Rosjan, a w 2025 roku – 11 Rosjan.
Źródło: Ministerstwo Kultury
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