Wysoki Sąd prowincji Sindh w Pakistanie zobowiązał Sindhską Radę Cenzury Filmowej do ponownego rozpatrzenia w ciągu 10 dni kwestii certyfikacji filmu Ghost School do dystrybucji w prowincji. Skład dwóch sędziów uchylił również wcześniejszą decyzję rady o usunięciu z filmu poszczególnych wyrażeń i scen, informuje Dawn.

Pozew twórców filmu

Pozew do sądu złożyli brytyjsko-pakistańska reżyserka Simab Gul oraz jeden z producentów stowarzyszonych, Muhammad Yusuf Rehman. Ich przedstawiciele oświadczyli, że film jest fikcyjną historią 10-letniej dziewczynki, która dowiaduje się o zamknięciu jedynej szkoły w jej wiosce z powodu pogłosek, że jest nawiedzona przez duchy.

Według powodów Sindhska Rada Cenzury Filmowej zażądała wprowadzenia ośmiu cięć, aby przyznać filmowi uniwersalny certyfikat U. Jednocześnie Centralna Rada Cenzury Filmowej oraz Rada Cenzury Filmowej Pendżabu zezwoliły na nieograniczone wyświetlanie filmu bez skrótów, podczas gdy organ w Sindh odmówił certyfikacji.

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Wymogi sądu

W sierpniu sąd już zobowiązał radę do ponownego rozpatrzenia sprawy zgodnie z prawem oraz zapewnienia wnioskodawcom rzeczywistej możliwości przedstawienia swojego stanowiska. W decyzji Sindhskiej Rady Cenzury Filmowej, o której powodów poinformowano 11 września, zażądano od nich usunięcia kilku słów i wyrażeń, obraźliwej wypowiedzi dziecka, a także scen palenia książek i szkoły w końcowej części filmu.

Sąd zaznaczył, że rada nie przedstawiła jasnych i przekonujących podstaw dla takich wymogów. Skład orzekający wskazał, że wobec braku uzasadnienia wszystkie cięcia, z wyjątkiem tego dotyczącego obraźliwej wypowiedzi dziecka, nie mogą pozostać w mocy. Po ponownym rozpatrzeniu rada musi albo wydać certyfikat na nieograniczone publiczne wyświetlanie bez dodatkowych cięć, albo — jeśli uzna, że poszczególne cięcia wymagają przypisania filmowi kategorii wyższej niż U — przeprowadzić osobiste przesłuchanie z powodami i osobno uzasadnić każde zastrzeżenie.

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