Суд Сінду дав цензорам 10 днів на перегляд сертифікації Ghost School — Dawn

Високий суд провінції Сінд у Пакистані зобов’язав Раду кіноцензури Сінду протягом 10 днів повторно розглянути питання про сертифікацію фільму Ghost School для прокату в провінції. Колегія з двох суддів також скасувала попереднє рішення ради про вилучення зі стрічки окремих висловів і сцен, повідомляє Dawn.

Позов творців фільму

Позов до суду подали британсько-пакистанська режисерка Сімаб Гул та один з асоційованих продюсерів Мухаммад Юсуф Рехман. Їхні представники заявили, що стрічка є вигаданою історією 10-річної дівчинки, яка дізнається про закриття єдиної школи у своєму селі через чутки про те, що в ній водяться привиди.

За словами позивачів, Рада кіноцензури Сінду вимагала зробити вісім вилучень для надання фільму універсального сертифіката U. Водночас Центральна рада кіноцензури та рада кіноцензури Пенджабу дозволили необмежений показ стрічки без скорочень, тоді як орган Сінду відмовив у сертифікації.

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Вимоги суду

У серпні суд уже зобов’язував раду повторно розглянути справу відповідно до законодавства та надати заявникам змістовну можливість бути заслуханими. У рішенні Ради кіноцензури Сінду, про яке позивачам повідомили 11 вересня, від них вимагали прибрати кілька слів і висловів, образливу репліку дитини, а також сцени зі спаленням книжок і школи у фінальній частині фільму.

Суд зазначив, що рада не навела зрозумілих і переконливих підстав для таких вимог. Колегія вказала, що за відсутності обґрунтування не можуть залишатися чинними всі вилучення, крім того, яке стосується образливої репліки дитини. Після повторного розгляду рада має або видати сертифікат для необмеженого публічного показу без додаткових вилучень, або, якщо вважатиме, що окремі вилучення потребують присвоєння фільму категорії вищої за U, провести особисте слухання з позивачами та окремо мотивувати кожне зауваження.

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