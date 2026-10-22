巴基斯坦信德省高等法院责令信德省电影审查委员会在10天内重新审议电影《Ghost School》在该省上映的分级问题。由两名法官组成的合议庭还撤销了该委员会此前要求从影片中删去若干表述和场景的决定，《黎明报》报道。

电影创作者提起诉讼

英巴导演西马布·古尔以及一名联合制片人穆罕默德·优素福·雷赫曼向法院提起诉讼。他们的代表表示，这部影片是一个虚构故事，讲述一名10岁女孩得知自己村里唯一的学校因闹鬼传闻而被关闭。

原告称，信德省电影审查委员会要求作出八处删减，才能向该片授予通用U级证书。与此同时，中央电影审查委员会和旁遮普省电影审查委员会允许该片不经删减、不受限制地上映，而信德省机构拒绝进行认证。

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法院要求

法院在8月已要求该委员会依照法律重新审议此案，并为申请人提供实质性的陈述机会。在信德省电影审查委员会作出的决定中，原告于9月11日获悉该决定，委员会要求他们删去数个词语和表述、一名儿童的冒犯性台词，以及影片结尾部分焚烧书籍和学校的场景。

法院指出，该委员会没有为这些要求提供清晰且令人信服的理由。合议庭表示，在缺乏理由的情况下，除涉及儿童冒犯性台词的一处删减外，其他所有删减均不能继续有效。重新审议后，该委员会必须要么颁发允许无限制公开放映且无需额外删减的证书，要么，如果其认为某些删减需要将影片划分为高于U级的类别，则与原告举行当面听证，并分别说明每项异议的理由。

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