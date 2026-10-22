演员安德鲁·舒在与前任们的一段轰动一时的恋情后，终于找到了真爱

因在电视剧《梅尔罗斯街》中饰演比利·坎贝尔一角而走红的美国演员安德鲁·舒正在筹备婚礼。 他的未婚妻是49岁的玛丽莉·菲比格，一位专攻移民事务的律师。这位演员本人现年59岁。

这段恋情之所以引人注目，还因为这对情侣的过往经历——此前，他们曾因各自的前任而产生交集。

事实上，安德鲁和梅丽莉都曾有过婚姻：他曾与ABC3电视台记者艾米·罗巴赫结婚，而她则曾与同一家电视台的记者T·J·霍姆斯结为连理。 2022年，当艾米和T.J.的恋情曝光后，两人登上了各大媒体的头版头条。

当时两人都还处于婚姻状态。与安德鲁和梅丽莉离婚后，这对情侣继续发展恋情，并于2026年9月结为夫妇。

在前任们引发的丑闻背景下，舒和菲比格开始互相支持，随后这份友谊逐渐发展成了爱情。

“我不知道这是怎么发生的，但这是一个圆满的结局，”安德鲁坦言。

“我们非常感激，也充满希望，”这位演员补充道。

《人物》杂志对此进行了报道。

演员本·阿弗莱克和马特·达蒙共同创立了一家支持独立电影的基金会。

两名乌克兰演员在前线失踪。

关注我们在