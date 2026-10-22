Aktor Andrew Shu znalazł miłość po głośnym romansie z byłymi partnerkami

Amerykański aktor Andrew Shu, który zyskał popularność dzięki roli Billy’ego Campbella w serialu „Melrose Place”, przygotowuje się do ślubu. Jego wybranką została 49-letnia Maryli Fibig, adwokatka specjalizująca się w sprawach imigracyjnych. Sam aktor ma 59 lat.

Ta historia przyciągnęła uwagę również ze względu na przeszłość pary, ponieważ wcześniej byli oni powiązani ze sobą poprzez swoich byłych partnerów.

Rzecz w tym, że zarówno Andrew, jak i Merili byli już wcześniej w związkach małżeńskich: on był żonaty z dziennikarką ABC3 Amy Robach, a ona – z dziennikarzem T.J. Holmesem, który pracował w tej samej stacji telewizyjnej. W 2022 roku Amy i T.J. znaleźli się na pierwszych stronach gazet, gdy wyszło na jaw, że łączy ich romans.

Oboje byli wówczas jeszcze w związkach małżeńskich. Po rozwodach z Andrew i Merily para kontynuowała swój związek, a we wrześniu 2026 roku wzięła ślub.

W obliczu skandalu wokół ich byłych partnerów Shu i Phibig zaczęli się wzajemnie wspierać, a z czasem ich przyjaźń przerodziła się w miłość.

„Nie wiem, jak to się stało, ale to szczęśliwe zakończenie” – wyznał Andrew.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni i pełni nadziei” – dodał aktor.

Informację tę podaje magazyn „People”.

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