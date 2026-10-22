一位来自敖德萨州的模特将代表乌克兰参加国际选美大赛

来自敖德萨州博尔格拉德的乌克兰模特玛丽亚·杰利亚斯科娃将参加2026年“环球小姐”（The Miss Globe 2026）国际选美大赛。决赛定于11月举行。

玛丽亚曾获得“2025年地球小姐亚军”称号，今年将代表乌克兰登上国际舞台。

关于“奥德萨小姐”玛丽亚·杰利亚斯科娃的已知信息

玛丽亚·杰利亚斯科娃出生于博尔格拉德。目前，这位乌克兰姑娘居住在菲律宾。 她毕业于博尔格拉德第2中学和敖德萨国际人文大学，主修“视听艺术与制作”专业。

这位模特已有参加选美比赛的经验，并斩获多项桂冠。2024年，玛丽亚·杰利亚斯科娃荣膺“奥德萨小姐”称号，并获得“乌克兰地球小姐”头衔。

随后，她继续征战选美赛场，于次年参加了2025年“地球小姐”国际选美大赛。这位出生于博尔格拉德的姑娘最终荣获“地球小姐亚军”，乌克兰代表团在该赛事中获得第八名。

2026年“环球小姐”大赛详情

2026年“环球小姐”（The Miss Globe）国际选美大赛的第一阶段将于10月24日在泰国举行。目前，参赛者的线上投票正在进行中，根据投票结果将选出前21名选手。决赛预计将于11月6日举行。

据《马哈拉》杂志报道。

来自基辅的阿丽娜·佐祖利亚在“国家之美”（KRAASA KRAINY）/2026年乌克兰夫人选美大赛中夺冠。

俄罗斯派出了10多名头戴科科什尼克头饰的参赛者参加2026年“环球夫人”大赛。

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