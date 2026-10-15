Росія відправила понад 10 учасниць із кокошниками на Місіс Всесвіт 2026
На 49-му міжнародному конкурсі «Місіс Всесвіт 2026» заявили понад 10 учасниць із Росії. Серед представниць різних країн росіянки демонструють кокошники замість корон і відкрито використовують титули, пов’язані з РФ, зокрема «Місіс Москва», «Місіс Росія», «Місіс Урал», «Місіс Сибір» та «Місіс Берингове море».
Які росіянки беруть участь у Mrs. Universe 2026
На офіційних сторінках Mrs. Universe 2026 у Facebook та Instagram оприлюднено імена учасниць, які представляють російські міста, регіони та країну загалом.
Серед них:
- Олена Юдіна — «Місіс Всесвіт Росія 2026»;
- Сірануш Суварян — «Місіс Всесвіт Санкт-Петербург 2026»;
- Вікторія Харитонова — «Місіс Всесвіт Москва 2026»;
- Арюна Доржиєва — «Місіс Всесвіт Азія — Росія 2026»;
- Євгенія Кулябіна — «Місіс Всесвіт Удмуртія 2026»;
- Альона Яндаєва — «Місіс Всесвіт Урал 2026»;
- Юлія Мамашева — «Місіс Всесвіт Берингове море 2026»;
- Катерина Чопей — «Місіс Всесвіт Сибір 2026»;
- Ірина Єгорова — «Місіс Всесвіт Охотське море 2026»;
- Ксенія Висоцька — «Місіс Всесвіт Іркутськ 2026»;
- Олександра Мацкова — «Місіс Всесвіт Баренцове море 2026».
За інформацією російських організаторів місцевих конкурсів, Олександра Мацкова та Юлія Мамашева точно мають вирушити на Шрі-Ланку. Інші конкурсантки також публікують дописи про участь у змаганні та закликають голосувати за них.
Як зазначає «Главком», відповідно до правил організаторів, учасницями вважаються всі делегатки, чиї фотографії, імена й титули опубліковані на офіційних сторінках конкурсу.
Учасниці, які представляють інші країни, але пов’язані з РФ
Журналісти також звернули увагу на конкурсанток, які виступають під титулами інших країн, однак мають зв’язки з Росією.
Олеся Ладигіна представляє Киргизстан. Вона є підприємицею, дизайнеркою та засновницею виробництва жіночого одягу в Бішкеку. За даними «Главкому», Ладигіна співпрацює з представниками російської модної індустрії, бере участь у заходах у РФ і дає інтерв’ю російським медіа. На одному із заходів вона назвала себе «єнісейською киргизкою».
Елена Янковская заявлена на конкурсі під титулом «Місіс Французька Рив’єра». За інформацією видання, у 1995 році вона брала участь у конкурсі «Міс Твер».
Ще одна конкурсантка, Світлана Спеціян, представлена на офіційних сторінках Mrs. Universe 2026 як «Місіс Євразія». Водночас у своїх соцмережах вона позиціонує себе як володарка титулу «Топ Мира Россия 2026».
Які українки беруть участь у конкурсі
Українки також представлені серед учасниць Mrs. Universe 2026, однак виступатимуть під титулами різних країн і регіонів.
Зокрема, українська дерматологиня та хірургиня Яна Токат представлятиме Словаччину. Її участь уже викликала обговорення в соціальних мережах.
Серед інших учасниць українського походження:
- Олеся Влєзко — «Місіс Східна та Центральна Європа». Родом з Одеси, нині мешкає в Польщі.
- Наталія Сентімрей — «Місіс Західна Європа». Заснувала школу моделей, має титули Winner Mrs TCP Europe 2023, Universe 2024 та Western Europe 2026.
- Олена Рожкова — «Місіс Швейцарія». Її діяльність пов’язана з чирлідингом.
- Анна Кравченко — «Місіс Туреччина». Підприємиця, засновниця міжнародного beauty-бренду та власниця косметичного виробництва в Туреччині.
- Ірина Погодіна — «Місіс Польща». Підприємиця з Києва, яка мешкає у Вроцлаві та володіє мережею барбершопів.
- Олена Суховір — «Місіс Австрія». Працює консультанткою з міжнародної нерухомості у Відні та Дубаї.
Коли відбудеться Mrs. Universe 2026
Міжнародний конкурс краси Mrs. Universe 2026 запланований на 18–25 жовтня на Шрі-Ланці. Це буде 49-й світовий фінал конкурсу.
За даними організаторів, захід має зібрати понад 100 учасниць із різних країн. Протягом тижня на конкурсанток чекають культурні заходи, благодійні ініціативи та інші програми, а завершиться подія фіналом.
Mrs. Universe — окремий конкурс краси, який передбачає участь заміжніх жінок або учасниць відповідно до власних правил організаторів. Його не слід плутати з Miss Universe, що є іншим міжнародним конкурсом.
Джерело: Главком
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