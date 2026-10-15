Росія відправила понад 10 учасниць із кокошниками на Місіс Всесвіт 2026

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На 49-му міжнародному конкурсі «Місіс Всесвіт 2026» заявили понад 10 учасниць із Росії. Серед представниць різних країн росіянки демонструють кокошники замість корон і відкрито використовують титули, пов’язані з РФ, зокрема «Місіс Москва», «Місіс Росія», «Місіс Урал», «Місіс Сибір» та «Місіс Берингове море».

Які росіянки беруть участь у Mrs. Universe 2026

На офіційних сторінках Mrs. Universe 2026 у Facebook та Instagram оприлюднено імена учасниць, які представляють російські міста, регіони та країну загалом.

Серед них:

Олена Юдіна — «Місіс Всесвіт Росія 2026»;

Сірануш Суварян — «Місіс Всесвіт Санкт-Петербург 2026»;

Вікторія Харитонова — «Місіс Всесвіт Москва 2026»;

Арюна Доржиєва — «Місіс Всесвіт Азія — Росія 2026»;

Євгенія Кулябіна — «Місіс Всесвіт Удмуртія 2026»;

Альона Яндаєва — «Місіс Всесвіт Урал 2026»;

Юлія Мамашева — «Місіс Всесвіт Берингове море 2026»;

Катерина Чопей — «Місіс Всесвіт Сибір 2026»;

Ірина Єгорова — «Місіс Всесвіт Охотське море 2026»;

Ксенія Висоцька — «Місіс Всесвіт Іркутськ 2026»;

Олександра Мацкова — «Місіс Всесвіт Баренцове море 2026».

За інформацією російських організаторів місцевих конкурсів, Олександра Мацкова та Юлія Мамашева точно мають вирушити на Шрі-Ланку. Інші конкурсантки також публікують дописи про участь у змаганні та закликають голосувати за них.

Як зазначає «Главком», відповідно до правил організаторів, учасницями вважаються всі делегатки, чиї фотографії, імена й титули опубліковані на офіційних сторінках конкурсу.

Учасниці, які представляють інші країни, але пов’язані з РФ

Журналісти також звернули увагу на конкурсанток, які виступають під титулами інших країн, однак мають зв’язки з Росією.

Олеся Ладигіна представляє Киргизстан. Вона є підприємицею, дизайнеркою та засновницею виробництва жіночого одягу в Бішкеку. За даними «Главкому», Ладигіна співпрацює з представниками російської модної індустрії, бере участь у заходах у РФ і дає інтерв’ю російським медіа. На одному із заходів вона назвала себе «єнісейською киргизкою».

Елена Янковская заявлена на конкурсі під титулом «Місіс Французька Рив’єра». За інформацією видання, у 1995 році вона брала участь у конкурсі «Міс Твер».

Ще одна конкурсантка, Світлана Спеціян, представлена на офіційних сторінках Mrs. Universe 2026 як «Місіс Євразія». Водночас у своїх соцмережах вона позиціонує себе як володарка титулу «Топ Мира Россия 2026».

Які українки беруть участь у конкурсі

Українки також представлені серед учасниць Mrs. Universe 2026, однак виступатимуть під титулами різних країн і регіонів.

Зокрема, українська дерматологиня та хірургиня Яна Токат представлятиме Словаччину. Її участь уже викликала обговорення в соціальних мережах.

Серед інших учасниць українського походження:

Олеся Влєзко — «Місіс Східна та Центральна Європа». Родом з Одеси, нині мешкає в Польщі.

Наталія Сентімрей — «Місіс Західна Європа». Заснувала школу моделей, має титули Winner Mrs TCP Europe 2023, Universe 2024 та Western Europe 2026.

Олена Рожкова — «Місіс Швейцарія». Її діяльність пов’язана з чирлідингом.

Анна Кравченко — «Місіс Туреччина». Підприємиця, засновниця міжнародного beauty-бренду та власниця косметичного виробництва в Туреччині.

Ірина Погодіна — «Місіс Польща». Підприємиця з Києва, яка мешкає у Вроцлаві та володіє мережею барбершопів.

Олена Суховір — «Місіс Австрія». Працює консультанткою з міжнародної нерухомості у Відні та Дубаї.

Коли відбудеться Mrs. Universe 2026

Міжнародний конкурс краси Mrs. Universe 2026 запланований на 18–25 жовтня на Шрі-Ланці. Це буде 49-й світовий фінал конкурсу.

За даними організаторів, захід має зібрати понад 100 учасниць із різних країн. Протягом тижня на конкурсанток чекають культурні заходи, благодійні ініціативи та інші програми, а завершиться подія фіналом.

Mrs. Universe — окремий конкурс краси, який передбачає участь заміжніх жінок або учасниць відповідно до власних правил організаторів. Його не слід плутати з Miss Universe, що є іншим міжнародним конкурсом.

Джерело: Главком

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