19-річна Софія Орел представить Україну на конкурсі Міс Земля 2026

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19-річна українська модель Софія Орел візьме участь у міжнародному конкурсі краси «Міс Земля 2026». Вона представлятиме Україну на змаганні, яке відбудеться у грудні на Філіппінах.

Софія Орел є студенткою Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю «Іспанська філологія». Дівчина займається моделінгом із 13 років та працювала моделлю у різних країнах світу.

«За професією я модель. Я почала свій шлях ще з 13-ти і встигла відвідати такі країни, як Китай, Тайвань, Корея, там був мій перший контракт. Також Іспанія, Італія, Португалія», — ділилася українка в інтерв’ю «Умань Стрім».

Також модель знімається для реклами та журналів. Крім того, вона займається співами, танцями та має низку інших захоплень.

«Мені подобається вокал, танці і також психологія. Я універсальна модель. Я і ходжу по подіумах, і також беру участь в різних зйомках для брендів. Різний формат абсолютно», — розповідала вона.

У 2025 році Софія Орел взяла участь у конкурсі «Міс Україна 2025», де отримала титул «Міс Україна. Земля». Дівчина неочікувано отримала запрошення від кастинг-менеджера.

Фінал конкурсу «Міс Земля 2026» відбудеться у грудні цього року на Філіппінах. Як зазначається на сторінці конкурсу, Софія Орел виступає за збереження й відновлення природи, а також добробут людей.

«Її ініціатива Love in Action зосереджена на відновленні природи на територіях, які постраждали від війни. Софія нагадує, що навіть найменші прояви турботи допомагають відбудовувати те, що було втрачено. Через відновлення довкілля, співчуття та надію Софія прагне показати: зцілюючи Землю, ми також допомагаємо громадам повертати віру в майбутнє», — йдеться у дописі конкурсу в соцмережах.

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