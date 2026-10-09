19-летняя София Орел представит Украину на конкурсе «Мисс Земля 2026»

19-летняя украинская модель София Орел примет участие в международном конкурсе красоты «Мисс Земля 2026». Она будет представлять Украину на конкурсе, который состоится в декабре на Филиппинах.

София Орел — студентка Киевского университета имени Бориса Гринченко по специальности «Испанская филология». Девушка занимается моделингом с 13 лет и работала моделью в разных странах мира.

«По профессии я модель. Я начала свой путь ещё в 13 лет и успела побывать в таких странах, как Китай, Тайвань, Корея — там был мой первый контракт. Также Испания, Италия, Португалия», — поделилась украинка в интервью «Умань Стрим».

Кроме того, модель снимается в рекламе и для журналов. Также она занимается пением, танцами и имеет ряд других увлечений.

«Мне нравится вокал, танцы, а также психология. Я универсальная модель. Я и хожу по подиумам, и участвую в различных съемках для брендов. Совершенно разные форматы», — рассказывала она.

В 2025 году София Орел приняла участие в конкурсе «Мисс Украина 2025», где получила титул «Мисс Украина. Земля». Девушка неожиданно получила приглашение от кастинг-менеджера.

Финал конкурса «Мисс Земля 2026» состоится в декабре этого года на Филиппинах. Как отмечается на странице конкурса, София Орел выступает за сохранение и восстановление природы, а также благополучие людей.

«Её инициатива Love in Action направлена на восстановление природы на территориях, пострадавших от войны. София напоминает, что даже самые незначительные проявления заботы помогают восстанавливать то, что было утрачено. Через восстановление окружающей среды, сострадание и надежду София стремится показать: исцеляя Землю, мы также помогаем сообществам вернуть веру в будущее», — говорится в посте конкурса в соцсетях.

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