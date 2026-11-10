Теплые куртки для мальчиков и девочек: подборка стильных моделей в LEO Kids в Варшаве

Зимний гардероб ребенка должен сочетать в себе комфорт, тепло и свободу движений. Особенно это касается верхней одежды, которая нужна и для ежедневных прогулок, и для поездок в школу, и для активного отдыха. В то же время современные детские куртки давно перестали быть исключительно практичным элементом гардероба. Дизайнеры экспериментируют с цветами, объемными силуэтами, необычными принтами и функциональными деталями.

В коллекции LEO Kids представлены модели международных брендов Balmain, Stella McCartney, John Richmond, Emporio Armani и Dolce & Gabbana. Среди них можно найти как сдержанные однотонные пуховики, так и яркие двусторонние куртки, модели с декоративной отделкой и оригинальными деталями. Мы собрали 14 вариантов для мальчиков и девочек, на которые стоит обратить внимание в холодное время года.

Ознакомиться с ассортиментом и заказать одежду можно на официальном сайте, а также посетить бутик LEO Kids в Варшаве по адресу улица Mokotowska, 8. Уточнить наличие моделей, размеры и другие детали можно по телефону +48 786 346 559. Следить за новыми коллекциями и обновлениями магазина можно в Instagram — @leokids.poland.

Зимние куртки для мальчиков в LEO Kids

Balmain Kids Black Quilted Puffer Jacket: черный пуховик с металлическими пуговицами

Французский бренд Balmain предлагает классическую черную куртку с выразительными деталями. Модель имеет объемный силуэт, горизонтальную стежку и глянцевую поверхность. Главным декоративным элементом стали металлические пуговицы серебристого цвета, расположенные вдоль передней планки и скрывающие застежку-молнию.

Куртка дополнена капюшоном и боковыми карманами. Верх и подкладка изготовлены из полиамида. Благодаря универсальному черному цвету её можно сочетать с джинсами, спортивными брюками или повседневными комплектами. Это вариант для тех, кто предпочитает сдержанный дизайн с характерными деталями премиального бренда.

Stella McCartney Kids Brown Reversible Jacket: двусторонняя куртка с принтом Земли

Особенность этой модели Stella McCartney Kids заключается в двустороннем дизайне. Снаружи куртка может быть однотонной тёмно-коричневой, а после выворачивания превращается в яркую модель с принтом в синих, зелёных и белых оттенках. Рисунок напоминает поверхность Земли, увиденную из космоса.

Куртка имеет объемную стеганую конструкцию, воротник-стойку и переднюю застежку-молнию. С обеих сторон размещена круглая нашивка с буквой S. Для изготовления использован полиэстер.

Благодаря двустороннему крою ребенок может менять внешний вид верхней одежды в зависимости от настроения или других вещей в гардеробе.

Stella McCartney Kids Green Reversible Jacket: зеленая модель с графическим принтом

Еще одна двусторонняя модель Stella McCartney Kids выполнена в зеленых оттенках. Куртка отличается графическим принтом, объёмной стежкой и спортивным силуэтом. Её можно носить двумя способами, меняя внешний вид без дополнительных вещей.

Модель оснащена капюшоном, передней молнией и двумя боковыми карманами, которые также застегиваются на молнии. На рукавах расположены нашивки с логотипом бренда. Основным материалом является полиамид.

Эта куртка подойдет для повседневного гардероба, особенно если ребенок любит яркие цвета и необычные рисунки вместо традиционной однотонной одежды.

John Richmond Junior Red Quilted Padded Jacket: яркая куртка со спортивным силуэтом

Для поклонников ярких цветов John Richmond Junior предлагает красную утепленную куртку. Модель имеет горизонтальную стежку, спортивный крой и небольшую нашивку с логотипом бренда на груди.

Высокий воротник прикрывает шею, а эластичные манжеты и нижний край помогают уменьшить попадание холодного воздуха внутрь. Предусмотрены два боковых кармана и застежка-молния. Куртка изготовлена из полиэстера.

Благодаря насыщенному красному цвету модель может стать главным акцентом зимнего образа. Она будет хорошо сочетаться с чёрными, серыми или тёмно-синими брюками.

John Richmond Junior Ivory Puffer Jacket: кремовая куртка со съемным капюшоном

В этой модели John Richmond Junior соединили светлую цветовую гамму и спортивные детали. Куртка выполнена в кремовом оттенке, имеет объемный утепленный силуэт, рукава реглан и съемный капюшон.

Среди практичных особенностей — эластичные манжеты, регулировка нижнего края с помощью шнурка и дополнительный карман на молнии на рукаве. Спереди и сзади размещены вышитые логотипы бренда. Верх изготовлен из нейлона.

Съемный капюшон позволяет менять внешний вид куртки, а светлый цвет создает контраст с тёмным зимним гардеробом.

Emporio Armani Kids Navy Blue Padded Coat: темно-синее пуховое пальто

Темно-синяя модель Emporio Armani Kids отличается сдержанным дизайном и средней длиной. Широкие горизонтальные стеганые секции формируют объемный силуэт, а небольшая контрастная нашивка на рукаве добавляет узнаваемый акцент.

Одной из главных особенностей является натуральное пуховое наполнение: 80% утиного пуха и 20% перьев. Куртка имеет съемный капюшон, воротник-стойку, центральную молнию и манжеты, плотно облегающие запястья.

Темно-синий цвет делает эту модель универсальной для повседневного использования. Благодаря длине и пуховому наполнителю она заслуживает внимания при выборе верхней одежды для зимнего сезона.

Emporio Armani Kids White Sand Down Jacket: светлый пуховик с широкой стежкой

Альтернативой тёмным зимним курткам может стать светлая модель Emporio Armani Kids. Она выполнена в оттенке белого песка, имеет широкую горизонтальную стежку, капюшон и свободный силуэт длиной примерно до середины бедра.

Наполнитель состоит из 80% утиного пуха и 20% перьев. Верх и подкладка изготовлены из полиэстера. Куртка застегивается на центральную молнию, имеет плотные манжеты и небольшую нашивку с логотипом на рукаве.

Несмотря на светлый цвет, дизайн остается достаточно лаконичным. Такую модель можно сочетать с темными джинсами, трикотажными костюмами и контрастными зимними аксессуарами.

Зимние куртки для девочек в LEO Kids

Stella McCartney Kids Navy Blue Quilted Jacket: темно-синий пуховик с металлизированным покрытием

Эта модель от Stella McCartney Kids привлекает внимание необычной фактурой. Тёмно-синяя ткань имеет металлизированное покрытие, которое создаёт лёгкий блеск при освещении. Благодаря этому даже сдержанный цвет выглядит выразительнее.

Куртка имеет стеганую конструкцию, капюшон, центральную молнию и два боковых кармана на молниях. Фурнитура подобрана в тон основному материалу. Верх, подкладка и наполнитель изготовлены из полиэстера.

Модель можно сочетать с однотонными брюками, джинсами или зимними комплектами. Металлизированная поверхность уже сама по себе выступает декоративным элементом, поэтому не требует большого количества дополнительных акцентов.

Stella McCartney Kids I Love You Puffer Jacket: розово-белая куртка с надписями

Яркая куртка Stella McCartney Kids сочетает кораллово-розовый и белый цвета. Её главной особенностью стала повторяющаяся надпись I LOVE YOU, которая превращает обычную стеганую модель в заметный элемент детского гардероба.

Куртка имеет прямой силуэт, горизонтальную стежку и капюшон с застежками-пуговицами. Центральная красная молния дополнена круглым язычком, а спереди расположены два кармана с клапанами. Эластичные манжеты обеспечивают более плотное прилегание рукавов.

Для изготовления использован полиэстер, в том числе переработанные материалы, о которых сообщает производитель. Модель может понравиться детям, которые предпочитают яркую одежду с рисунками и надписями.

Stella McCartney Kids Light Blue Quilted Puffer Jacket: голубая модель с накладными карманами

Для любителей пастельных оттенков в коллекции Stella McCartney Kids есть светло-голубая стеганая модель. Она имеет горизонтальные объёмные секции, капюшон и лаконичный дизайн без крупных контрастных принтов.

Передняя часть застегивается на кнопки, скрытые под планкой. Два больших накладных кармана дополнены клапанами, а на груди расположена круглая вышитая эмблема бренда. Внутри рукавов предусмотрены дополнительные манжеты для защиты от ветра.

Основным материалом является полиамид. Светло-голубой цвет будет хорошо сочетаться с белыми, серыми и темно-синими вещами, а объемный крой позволяет создавать многослойные комплекты.

Stella McCartney Kids Red Faux Fur Jacket: красная куртка с меховым воротником

Красная куртка Stella McCartney Kids отличается от классических стеганых пуховиков своей фактурой и коротким силуэтом. Главный акцент сделан на объемном воротнике из искусственного меха, который придает модели выразительный вид.

Куртка имеет однобортный крой, центральную застежку-молнию и контрастную отделку краев. Эластичные манжеты и нижний край обеспечивают аккуратное прилегание. Модель изготовлена из полиэстера.

Такой вариант можно сочетать не только с джинсами или брюками, но и с юбками и платьями. В то же время короткий крой стоит учитывать при выборе верхней одежды для морозной погоды.

John Richmond Junior Black Quilted Puffer Jacket: черный пуховик с большим логотипом

Черная стеганая куртка John Richmond Junior сочетает спортивный силуэт с контрастными декоративными деталями. Самый заметный элемент — большая белая надпись Richmond на спине. Спереди расположена вышитая монограмма JR.

Модель имеет легкий утеплитель, вшитый капюшон и переднюю застежку, скрытую под планкой. Длина достигает примерно середины бедра. Предусмотрены два боковых кармана, а основным материалом является полиэстер.

Благодаря черному цвету куртку легко сочетать с различной одеждой. В то же время крупная надпись на спине делает её более заметной, чем обычные однотонные модели.

John Richmond Junior Black Padded Jacket: модель с объёмным воротником и поясом

Еще одна черная модель John Richmond Junior имеет более необычный крой. Вместо традиционного капюшона главным элементом стал широкий объемный воротник с блестящей отделкой, напоминающий накидку.

Куртка простегана горизонтальными секциями и дополнена поясом с металлической пряжкой спереди. На рукаве расположен графический принт, а по бокам предусмотрены два прорезных кармана. Нижний край доходит примерно до бедер.

Такая модель может стать альтернативой классическому пуховику для повседневных и более нарядных образов. Благодаря необычному воротнику и поясу она имеет выразительный силуэт даже без ярких цветов.

Dolce & Gabbana Kids Oversized Zip-Up Jacket: чёрная куртка оверсайз с логотипом DG

Итальянский бренд Dolce & Gabbana предлагает черную куртку в стиле оверсайз. Модель имеет свободный силуэт, капюшон со шнурком и центральную молнию по всей длине. На груди расположен вышитый логотип DG, выполненный в тон основной ткани.

Куртка изготовлена из нейлона, а манжеты и нижний край дополнены эластичными вставками. Благодаря минималистичному дизайну её можно сочетать с джинсами, спортивными брюками и худи.

На что обратить внимание при выборе детской зимней куртки

При выборе верхней одежды для ребенка стоит оценивать не только внешний вид. Прежде всего следует обратить внимание на наполнитель, длину, конструкцию воротника, наличие капюшона и манжет. Важно, чтобы куртка не сковывала движений и оставляла достаточно места для теплого свитера или другого дополнительного слоя одежды.

Особое значение имеет температура, при которой ребенок будет носить куртку. Пуховые модели, утепленные стеганые куртки и легкие варианты для межсезонья могут существенно отличаться по своим свойствам. Поэтому перед покупкой желательно уточнять характеристики наполнителя и рекомендации производителя по использованию.

В LEO Kids представлены как классические тёмные модели, так и яркие куртки с принтами, двусторонним дизайном и декоративной отделкой. Такой ассортимент позволяет подобрать верхнюю одежду в соответствии с возрастом ребёнка, его предпочтениями и потребностями в холодное время года.

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