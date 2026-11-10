男孩和女孩的保暖外套：华沙LEO Kids精选时尚款式

孩子的冬季衣橱应兼顾舒适、保暖和活动自如。这一点在外套上尤为重要，因为外套既适用于日常散步，也适用于上学和户外活动。 与此同时，现代儿童外套早已不再仅仅是衣橱中纯粹实用的单品。设计师们不断尝试运用色彩、立体廓形、别致印花以及功能性细节。

LEO Kids系列汇集了Balmain、Stella McCartney、John Richmond、Emporio Armani和Dolce & Gabbana等国际品牌的款式。 其中既有低调的纯色羽绒服，也有亮眼的双面夹克，还有饰有装饰性镶边和独特细节的款式。我们精选了14款值得在寒冷季节关注的男童和女童服饰。

您可通过官方网站浏览商品并下单，也可前往位于华沙Mokotowska街8号的LEO Kids精品店选购。 如需查询款式库存、尺码及其他详情，请致电 +48 786 346 559。您还可通过Instagram账号 @leokids.poland 关注新系列及店铺动态。

LEO Kids的男童冬季外套

Balmain Kids 黑色绗缝羽绒服：配有金属纽扣的黑色羽绒服

法国品牌Balmain推出这款细节出众的经典黑色夹克。 该款外套廓形宽松，采用水平绗缝设计，表面光泽感十足。银色金属纽扣是其主要的装饰元素，沿前襟排列，巧妙地遮盖了拉链。

夹克配有连帽设计和侧袋。 外层与内衬均采用聚酰胺材质。得益于百搭的黑色，它可与牛仔裤、运动裤或日常套装自由搭配。这款夹克专为偏爱简约设计，同时追求高端品牌标志性细节的消费者打造。

Stella McCartney Kids 棕色双面夹克：印有地球图案的双面夹克

这款Stella McCartney Kids夹克的独特之处在于其双面设计。 外侧为纯色深棕色，翻转后则变成一款以蓝色、绿色和白色调为主的亮眼印花款式。图案宛如从太空俯瞰的地球表面。

夹克采用立体绗缝结构，配有立领和前拉链。两侧均饰有印有字母S的圆形贴片。面料选用聚酯纤维。

得益于双面设计，孩子可以根据心情或衣橱里的其他单品，自由变换这件外套的风格。

Stella McCartney Kids 绿色双面夹克：带图形印花的绿色款式

另一款Stella McCartney Kids双面外套采用绿色调设计。 这款夹克以图形印花、立体绗缝和运动剪裁为特色。它有两种穿法，无需额外搭配即可改变外观。

该款夹克配有连帽设计、前开拉链以及两个同样采用拉链闭合的侧袋。袖子上缀有品牌标识的饰条。主要材质为聚酰胺。

这款夹克适合日常穿着，特别是当孩子喜欢鲜艳的色彩和别致的图案，而非传统的纯色服装时。

John Richmond Junior 红色绗缝保暖夹克：一款剪裁运动感十足的亮色夹克

对于喜爱鲜艳色彩的孩子们，John Richmond Junior推出了一款红色保暖夹克。该款采用水平绗缝设计，运动剪裁，胸前配有小巧的品牌标识贴片。

高领设计能有效遮挡颈部，而弹性袖口和下摆则有助于减少冷空气渗入。夹克配有两个侧袋和拉链闭合。面料采用聚酯纤维。

浓郁的红色让这款外套成为冬季穿搭的亮点。它与黑色、灰色或深蓝色长裤搭配效果极佳。

John Richmond Junior 象牙白羽绒服：带可拆卸兜帽的象牙白外套

这款John Richmond Junior外套融合了浅色调与运动元素。外套采用奶油色调，拥有蓬松保暖的廓形，配有斜肩袖和可拆卸兜帽。

实用细节包括：弹性袖口、可通过抽绳调节下摆松紧，以及袖子上的额外拉链口袋。前胸和后背均绣有品牌标识。外套主体采用尼龙材质。

可拆卸兜帽让外套造型更富变化，而浅色调则与深色的冬季服饰形成鲜明对比。

Emporio Armani Kids 海军蓝羽绒外套：深蓝色羽绒外套

这款Emporio Armani Kids深蓝色款以简约的设计和中长版型为特色。 宽大的水平绗缝块勾勒出立体廓形，袖口处的小巧对比色饰条则增添了标志性细节。

其主要特点之一是采用天然羽绒填充：80%鸭绒和20%鸭毛。 夹克配有可拆卸兜帽、立领、中央拉链以及紧贴手腕的袖口。

深蓝色调使这款外套成为日常穿搭的百搭之选。凭借其适中的衣长和优质羽绒填充，在选购冬季外套时，它绝对值得您关注。

Emporio Armani Kids White Sand Down Jacket：浅色宽条纹绗缝羽绒服

Emporio Armani Kids这款浅色羽绒服可作为深色冬季外套的替代选择。它采用白沙色调，配有宽幅水平压线、连帽设计，以及宽松版型，衣长约至大腿中部。

填充物由80%鸭绒和20%鸭毛组成。 表层和内衬均采用聚酯纤维制成。夹克采用中央拉链开合设计，配有紧致的袖口，袖子上还缀有小巧的Logo贴片。

尽管颜色较浅，但设计依然相当简约。这款外套可搭配深色牛仔裤、针织套装以及对比鲜明的冬季配饰。

LEO Kids 女童冬季夹克

Stella McCartney Kids 海军蓝绗缝夹克：带金属涂层的深蓝色羽绒服

这款Stella McCartney Kids的夹克因其独特的质感而引人注目。深蓝色面料带有金属涂层，在光线照射下会散发出淡淡的光泽。正因如此，即便是低调的颜色也显得更加鲜明。

夹克采用绗缝设计，配有连帽、中央拉链以及两个侧边拉链口袋。五金配件与主面料色调相协调。表层、内衬和填充物均由聚酯纤维制成。

这款外套可搭配纯色长裤、牛仔裤或冬季套装。金属质感表面本身就是一种装饰元素，因此无需过多额外点缀。

Stella McCartney Kids I Love You 羽绒服：粉白双色印字外套

这款亮眼的Stella McCartney Kids羽绒服融合了珊瑚粉与白色。其最大亮点在于反复出现的I LOVE YOU字样，将普通绗缝款式转变为儿童衣橱中引人注目的单品。

夹克采用直筒剪裁，配有水平绗缝线条和带按扣的连帽设计。 中央的红色拉链配有圆形拉头，正面设有两个带盖口袋。弹性袖口设计使袖子更贴合手臂。

该款采用聚酯纤维制成，据制造商称，其中包含再生材料。这款外套可能会受到那些偏爱印有图案和文字的鲜艳服装的孩子的喜爱。

Stella McCartney Kids 浅蓝色绗缝羽绒服：带贴袋的浅蓝色款式

对于喜爱柔和色调的消费者，Stella McCartney Kids系列中有一款浅蓝色绗缝款。它采用水平立体分区设计，配有连帽，整体设计简洁，没有大面积的对比色印花。

前襟采用隐藏在门襟下的按扣闭合。两个大号贴袋配有翻盖，胸前绣有圆形品牌徽标。袖口内侧设有额外的防风袖口。

主要材质为聚酰胺。浅蓝色与白色、灰色及深蓝色单品搭配相得益彰，而宽松的剪裁设计则便于打造多层穿搭造型。

Stella McCartney Kids 红色人造毛皮夹克：带毛领的红色夹克

Stella McCartney Kids的这款红色夹克与经典的绗缝羽绒服相比，其质地和短款廓形独具特色。设计重点在于蓬松的人造毛皮领，赋予这款夹克鲜明的视觉效果。

夹克采用单排扣剪裁，配有中央拉链和对比色边缘装饰。弹性袖口和下摆确保贴合身形。该款采用聚酯纤维面料制成。

这款外套不仅可搭配牛仔裤或长裤，还可与裙装和连衣裙搭配。不过，在寒冷天气选择外套时，需注意其短款剪裁的特点。

John Richmond Junior 黑色绗缝羽绒服：印有大号Logo的黑色羽绒服

John Richmond Junior这款黑色绗缝夹克将运动剪裁与对比鲜明的装饰细节融为一体。最引人注目的设计元素是背部醒目的白色Richmond字样。正面饰有刺绣的JR字母组合。

该款夹克采用轻量保暖填充物，配有缝合式连帽，前襟扣合处隐藏于饰条之下。衣长约至大腿中部。两侧设有两个口袋，主要材质为聚酯纤维。

得益于黑色调，这款夹克易于与各种服饰搭配。同时，背部的醒目大字标识使其比普通纯色款式更具辨识度。

John Richmond Junior 黑色填充夹克：宽大领口与腰带设计款

另一款John Richmond Junior黑色夹克的剪裁更为独特。它摒弃了传统的连帽设计，取而代之的是带有闪亮装饰的宽大蓬松领口，其造型宛如披风。

夹克采用水平分区绗缝设计，正面配有带金属搭扣的腰带。袖子上印有图形印花，两侧设有两个插袋。下摆长度约至臀部。

这款外套既可作为经典羽绒服的替代选择，适合日常穿搭，也能搭配更精致的造型。得益于别致的领口和腰带设计，即使没有鲜艳的色彩，它依然拥有鲜明的轮廓。

Dolce & Gabbana Kids Oversized Zip-Up Jacket：印有DG标志的黑色宽松夹克

意大利品牌Dolce & Gabbana推出了一款黑色宽松款夹克。该款采用宽松剪裁，配有抽绳连帽和贯穿全长的中央拉链。 胸前绣有与主面料同色的DG标志。

夹克采用尼龙材质制成，袖口和下摆处配有弹性嵌片。得益于极简设计，可与牛仔裤、运动裤及连帽衫自由搭配。

选购儿童冬季外套时应注意什么

为孩子挑选外套时，不应仅关注外观。 首先应关注填充物、衣长、领口结构，以及是否带有兜帽和袖口。重要的是，夹克不应限制活动，并应预留足够空间以穿戴保暖毛衣或其他额外衣物层。

孩子穿着夹克时的气温也尤为重要。 羽绒款、加厚绗缝夹克以及适合换季时节的轻便款式，其性能可能存在显著差异。因此，购买前最好确认填充物的特性以及制造商的使用建议。

LEO Kids 既提供经典的深色款式，也有印有图案、双面设计及装饰细节的亮色外套。如此丰富的品类，让您能够根据孩子的年龄、喜好以及寒冷季节的需求，挑选到合适的外套。

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