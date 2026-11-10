Теплі куртки для хлопчиків і дівчаток: добірка стильних моделей в LEO Kids у Варшаві

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Зимовий гардероб дитини має поєднувати комфорт, тепло та свободу рухів. Особливо це стосується верхнього одягу, який потрібен і для щоденних прогулянок, і для поїздок до школи, і для активного відпочинку. Водночас сучасні дитячі куртки давно перестали бути виключно практичним елементом гардероба. Дизайнери експериментують із кольорами, об'ємними силуетами, незвичайними принтами та функціональними деталями.

У колекції LEO Kids представлені моделі міжнародних брендів Balmain, Stella McCartney, John Richmond, Emporio Armani та Dolce & Gabbana. Серед них можна знайти як стримані однотонні пуховики, так і яскраві двосторонні куртки, моделі з декоративним оздобленням та оригінальними деталями. Зібрали 14 варіантів для хлопчиків і дівчаток, на які варто звернути увагу в холодний сезон.

Ознайомитися з асортиментом і замовити одяг можна на офіційному сайті, а також відвідати бутик LEO Kids у Варшаві за адресою вулиця Mokotowska, 8. Уточнити наявність моделей, розміри та інші деталі можна за телефоном +48 786 346 559. Стежити за новими колекціями та оновленнями магазину можна в Instagram — @leokids.poland.

Зимові куртки для хлопчиків у LEO Kids

Balmain Kids Black Quilted Puffer Jacket: чорний пуховик із металевими кнопками

Французький бренд Balmain пропонує класичну чорну куртку з виразними деталями. Модель має об'ємний силует, горизонтальне стьобання та глянцеву поверхню. Головним декоративним елементом стали металеві кнопки сріблястого кольору, які розташовані вздовж передньої планки та приховують застібку-блискавку.

Куртка доповнена капюшоном і бічними кишенями. Верх та підкладка виготовлені з поліаміду. Завдяки універсальному чорному кольору її можна поєднувати з джинсами, спортивними штанами чи повсякденними комплектами. Це варіант для тих, хто віддає перевагу стриманому дизайну з характерними деталями преміального бренду.

Stella McCartney Kids Brown Reversible Jacket: двостороння куртка з принтом Землі

Особливість цієї моделі Stella McCartney Kids полягає у двосторонньому дизайні. Зовні куртка може бути однотонною темно-коричневою, а після вивертання перетворюється на яскраву модель із принтом у синіх, зелених і білих відтінках. Малюнок нагадує поверхню Землі, побачену з космосу.

Куртка має об'ємну стьобану конструкцію, комір-стійку та передню застібку-блискавку. З обох боків розміщена кругла нашивка з літерою S. Для виготовлення використано поліестер.

Завдяки двосторонньому крою дитина може змінювати вигляд верхнього одягу залежно від настрою чи інших речей у гардеробі.

Stella McCartney Kids Green Reversible Jacket: зелена модель із графічним принтом

Ще одна двостороння модель Stella McCartney Kids виконана в зелених відтінках. Куртка вирізняється графічним принтом, об'ємним стьобанням і спортивним силуетом. Її можна носити двома способами, змінюючи зовнішній вигляд без додаткових речей.

Модель оснащена капюшоном, передньою блискавкою та двома бічними кишенями, які також застібаються на блискавки. На рукавах розташовані нашивки з логотипом бренду. Основним матеріалом є поліамід.

Ця куртка підійде для повсякденного гардероба, особливо якщо дитина любить яскраві кольори та незвичайні малюнки замість традиційного однотонного одягу.

John Richmond Junior Red Quilted Padded Jacket: яскрава куртка зі спортивним силуетом

Для прихильників яскравих кольорів John Richmond Junior пропонує червону утеплену куртку. Модель має горизонтальне стьобання, спортивний крій та невелику нашивку з логотипом бренду на грудях.

Високий комір прикриває шию, а еластичні манжети й нижній край допомагають зменшити потрапляння холодного повітря всередину. Передбачені дві бічні кишені та застібка-блискавка. Куртка виготовлена з поліестеру.

Завдяки насиченому червоному кольору модель може стати головним акцентом зимового образу. Вона добре поєднуватиметься з чорними, сірими або темно-синіми штанами.

John Richmond Junior Ivory Puffer Jacket: кремова куртка зі знімним капюшоном

У цій моделі John Richmond Junior поєднали світлу кольорову гаму та спортивні деталі. Куртка виконана у кремовому відтінку, має об'ємний утеплений силует, рукави реглан і знімний капюшон.

Серед практичних особливостей — еластичні манжети, регулювання нижнього краю за допомогою шнурка та додаткова кишеня на блискавці на рукаві. Спереду й на спині розміщено вишиті логотипи бренду. Верх виготовлений із нейлону.

Знімний капюшон дозволяє змінювати зовнішній вигляд куртки, а світлий колір створює контраст із темним зимовим гардеробом.

Emporio Armani Kids Navy Blue Padded Coat: темно-синє пухове пальто

Темно-синя модель Emporio Armani Kids вирізняється стриманим дизайном і середньою довжиною. Широкі горизонтальні стьобані секції формують об'ємний силует, а невелика контрастна нашивка на рукаві додає впізнавану деталь.

Однією з головних особливостей є натуральне пухове наповнення: 80% качиного пуху та 20% пір'я. Куртка має знімний капюшон, комір-стійку, центральну блискавку та манжети, які щільно прилягають до зап'ясть.

Темно-синій колір робить цю модель універсальною для щоденного використання. Завдяки довжині та пуховому наповнювачу вона заслуговує на увагу під час вибору верхнього одягу для зимового сезону.

Emporio Armani Kids White Sand Down Jacket: світлий пуховик із широким стьобанням

Альтернативою темним зимовим курткам може стати світла модель Emporio Armani Kids. Вона виконана у відтінку білого піску, має широке горизонтальне стьобання, капюшон і вільний силует довжиною приблизно до середини стегна.

Наповнювач складається з 80% качиного пуху та 20% пір'я. Верх і підкладка виготовлені з поліестеру. Куртка застібається на центральну блискавку, має щільні манжети та невелику нашивку з логотипом на рукаві.

Попри світлий колір, дизайн залишається досить лаконічним. Таку модель можна комбінувати з темними джинсами, трикотажними костюмами та контрастними зимовими аксесуарами.

Зимові куртки для дівчаток у LEO Kids

Stella McCartney Kids Navy Blue Quilted Jacket: темно-синій пуховик із металізованим покриттям

Ця модель Stella McCartney Kids привертає увагу незвичайною фактурою. Темно-синя тканина має металізоване покриття, яке створює легкий блиск при освітленні. Завдяки цьому навіть стриманий колір виглядає виразніше.

Куртка має стьобану конструкцію, капюшон, центральну блискавку та дві бічні кишені на блискавках. Фурнітура підібрана в тон основному матеріалу. Верх, підкладка та наповнювач виготовлені з поліестеру.

Модель можна поєднувати з однотонними штанами, джинсами або зимовими комплектами. Металізована поверхня вже сама по собі виступає декоративним елементом, тому не потребує великої кількості додаткових акцентів.

Stella McCartney Kids I Love You Puffer Jacket: рожево-біла куртка з написами

Яскрава куртка Stella McCartney Kids поєднує коралово-рожевий і білий кольори. Її головною особливістю став повторюваний напис I LOVE YOU, який перетворює звичайну стьобану модель на помітний елемент дитячого гардероба.

Куртка має прямий силует, горизонтальне стьобання та капюшон із застібками-кнопками. Центральна червона блискавка доповнена круглим язичком, а спереду розташовані дві кишені з клапанами. Еластичні манжети забезпечують щільніше прилягання рукавів.

Для виготовлення використано поліестер, зокрема перероблені матеріали, про які повідомляє виробник. Модель може сподобатися дітям, які віддають перевагу яскравому одягу з малюнками та написами.

Stella McCartney Kids Light Blue Quilted Puffer Jacket: блакитна модель із накладними кишенями

Для любителів пастельних відтінків у колекції Stella McCartney Kids є світло-блакитна стьобана модель. Вона має горизонтальні об'ємні секції, капюшон і лаконічний дизайн без великих контрастних принтів.

Передня частина застібається на кнопки, приховані під планкою. Дві великі накладні кишені доповнені клапанами, а на грудях розташована кругла вишита емблема бренду. Усередині рукавів передбачені додаткові манжети для захисту від вітру.

Основним матеріалом є поліамід. Світло-блакитний колір добре поєднуватиметься з білими, сірими та темно-синіми речами, а об'ємний крій дозволяє створювати багатошарові комплекти.

Stella McCartney Kids Red Faux Fur Jacket: червона куртка з хутряним коміром

Червона куртка Stella McCartney Kids відрізняється від класичних стьобаних пуховиків своєю фактурою та коротким силуетом. Головний акцент зроблено на об'ємному комірі зі штучного хутра, який надає моделі виразного вигляду.

Куртка має однобортний крій, центральну застібку-блискавку та контрастне оздоблення країв. Еластичні манжети й нижній край забезпечують акуратне прилягання. Модель виготовлена з поліестеру.

Такий варіант можна поєднувати не лише з джинсами чи штанами, а й зі спідницями та сукнями. Водночас короткий крій варто враховувати при виборі верхнього одягу для морозної погоди.

John Richmond Junior Black Quilted Puffer Jacket: чорний пуховик із великим логотипом

Чорна стьобана куртка John Richmond Junior поєднує спортивний силует із контрастними декоративними деталями. Найпомітніший елемент — великий білий напис Richmond на спині. Спереду розміщена вишита монограма JR.

Модель має легкий утеплювач, вшитий капюшон і передню застібку, приховану під планкою. Довжина сягає приблизно середини стегна. Передбачені дві бічні кишені, а основним матеріалом є поліестер.

Завдяки чорному кольору куртку легко поєднувати з різним одягом. Водночас великий напис на спині робить її помітнішою за звичайні однотонні моделі.

John Richmond Junior Black Padded Jacket: модель з об'ємним коміром і паском

Ще одна чорна модель John Richmond Junior має більш незвичайний крій. Замість традиційного капюшона головним елементом став широкий об'ємний комір із блискучим оздобленням, який нагадує накидку.

Куртка простьобана горизонтальними секціями та доповнена паском із металевою пряжкою спереду. На рукаві розташований графічний принт, а з боків передбачено дві прорізні кишені. Нижній край доходить приблизно до стегон.

Така модель може стати альтернативою класичному пуховику для повсякденних і більш ошатних образів. Завдяки незвичайному коміру та паску вона має виразний силует навіть без яскравих кольорів.

Dolce & Gabbana Kids Oversized Zip-Up Jacket: чорна куртка оверсайз із логотипом DG

Італійський бренд Dolce & Gabbana пропонує чорну куртку в стилі оверсайз. Модель має вільний силует, капюшон зі шнурком та центральну блискавку на всю довжину. На грудях розташований вишитий логотип DG, виконаний у тон основної тканини.

Куртка виготовлена з нейлону, а манжети й нижній край доповнені еластичними вставками. Завдяки мінімалістичному дизайну її можна комбінувати з джинсами, спортивними штанами та худі.

На що звернути увагу під час вибору дитячої зимової куртки

Під час вибору верхнього одягу для дитини варто оцінювати не лише зовнішній вигляд. Передусім слід звернути увагу на наповнювач, довжину, конструкцію коміра, наявність капюшона та манжетів. Важливо, щоб куртка не обмежувала рухів і залишала достатньо місця для теплого светра або іншого додаткового шару одягу.

Окреме значення має температура, за якої дитина носитиме куртку. Пухові моделі, утеплені стьобані куртки та легкі варіанти для міжсезоння можуть суттєво відрізнятися за своїми властивостями. Тому перед покупкою бажано уточнювати характеристики наповнювача та рекомендації виробника щодо використання.

У LEO Kids представлені як класичні темні моделі, так і яскраві куртки з принтами, двостороннім дизайном та декоративним оздобленням. Такий асортимент дозволяє підібрати верхній одяг відповідно до віку дитини, її вподобань і потреб у холодний сезон.

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