Ciepłe kurtki dla chłopców i dziewczynek: wybór stylowych modeli w LEO Kids w Warszawie

Zimowa garderoba dziecka powinna łączyć w sobie wygodę, ciepło i swobodę ruchów. Dotyczy to zwłaszcza odzieży wierzchniej, która jest potrzebna zarówno podczas codziennych spacerów, jak i w drodze do szkoły oraz podczas aktywnego wypoczynku. Jednocześnie współczesne kurtki dziecięce już dawno przestały być wyłącznie praktycznym elementem garderoby. Projektanci eksperymentują z kolorami, obszernymi fasonami, nietypowymi nadrukami i funkcjonalnymi detalami.

W kolekcji LEO Kids prezentowane są modele międzynarodowych marek, takich jak Balmain, Stella McCartney, John Richmond, Emporio Armani oraz Dolce & Gabbana. Wśród nich można znaleźć zarówno stonowane, jednokolorowe kurtki puchowe, jak i jaskrawe kurtki dwustronne, modele z ozdobnymi wykończeniami i oryginalnymi detalami. Zebraliśmy 14 propozycji dla chłopców i dziewczynek, na które warto zwrócić uwagę w zimnych miesiącach.

Z asortymentem można zapoznać się i złożyć zamówienie na oficjalnej stronie internetowej, a także odwiedzić butik LEO Kids w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 8. Informacje na temat dostępności modeli, rozmiarów i innych szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu +48 786 346 559. Nowe kolekcje i aktualności ze sklepu można śledzić na Instagramie — @leokids.poland.

Zimowe kurtki dla chłopców w LEO Kids

Balmain Kids Black Quilted Puffer Jacket: czarna kurtka puchowa z metalowymi guzikami

Francuska marka Balmain oferuje klasyczną czarną kurtkę z charakterystycznymi detalami. Model charakteryzuje się obszernym krojem, poziomym pikowaniem i błyszczącą powierzchnią. Głównym elementem dekoracyjnym są metalowe guziki w srebrnym kolorze, rozmieszczone wzdłuż przedniej listwy i zakrywające zamek błyskawiczny.

Kurtka posiada kaptur i boczne kieszenie. Wierzch i podszewka wykonane są z poliamidu. Dzięki uniwersalnemu czarnemu kolorowi można ją łączyć z dżinsami, spodniami sportowymi lub codziennymi zestawami. To propozycja dla tych, którzy preferują stonowany design z charakterystycznymi detalami marki premium.

Stella McCartney Kids Brown Reversible Jacket: dwustronna kurtka z nadrukiem przedstawiającym Ziemię

Cechą charakterystyczną tego modelu marki Stella McCartney Kids jest dwustronny krój. Z zewnątrz kurtka może być jednokolorowa, ciemnobrązowa, a po odwróceniu zamienia się w jasny model z nadrukiem w odcieniach niebieskiego, zielonego i białego. Wzór przypomina powierzchnię Ziemi widzianą z kosmosu.

Kurtka ma obszerną, pikowaną konstrukcję, stójkę oraz zapięcie na zamek błyskawiczny z przodu. Po obu stronach znajduje się okrągła naszywka z literą S. Do produkcji użyto poliestru.

Dzięki dwustronnemu krojowi dziecko może zmieniać wygląd odzieży wierzchniej w zależności od nastroju lub innych elementów garderoby.

Stella McCartney Kids Green Reversible Jacket: zielony model z graficznym nadrukiem

Kolejny dwustronny model marki Stella McCartney Kids utrzymany jest w odcieniach zieleni. Kurtka wyróżnia się graficznym nadrukiem, trójwymiarowym pikowaniem i sportową sylwetką. Można ją nosić na dwa sposoby, zmieniając wygląd bez dodatkowych elementów garderoby.

Model posiada kaptur, zamek błyskawiczny z przodu oraz dwie boczne kieszenie, które również zapinane są na zamki błyskawiczne. Na rękawach znajdują się naszywki z logo marki. Głównym materiałem jest poliamid.

Ta kurtka sprawdzi się w codziennej garderobie, zwłaszcza jeśli dziecko woli jaskrawe kolory i nietypowe wzory zamiast tradycyjnych, jednobarwnych ubrań.

John Richmond Junior Red Quilted Padded Jacket: jaskrawa kurtka o sportowym kroju

Dla miłośników jaskrawych kolorów John Richmond Junior proponuje czerwoną, ocieplaną kurtkę. Model ma poziome pikowanie, sportowy krój oraz niewielką naszywkę z logo marki na piersi.

Wysoki kołnierz zakrywa szyję, a elastyczne mankiety i dół kurtki pomagają ograniczyć przedostawanie się zimnego powietrza do środka. Kurtka posiada dwie boczne kieszenie oraz zapięcie na zamek błyskawiczny. Kurtka została wykonana z poliestru.

Dzięki intensywnemu czerwonemu kolorowi model ten może stać się głównym akcentem zimowej stylizacji. Będzie dobrze komponować się z czarnymi, szarymi lub ciemnoniebieskimi spodniami.

John Richmond Junior Ivory Puffer Jacket: kremowa kurtka z odpinanym kapturem

W tym modelu marki John Richmond Junior połączono jasną kolorystykę z sportowymi detalami. Kurtka jest w kremowym odcieniu, ma obszerny, ocieplony krój, rękawy raglanowe oraz odpinany kaptur.

Wśród praktycznych rozwiązań znajdują się elastyczne mankiety, regulacja dolnego brzegu za pomocą sznurka oraz dodatkowa kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny na rękawie. Z przodu i z tyłu umieszczono haftowane logo marki. Kurtka wykonana jest z nylonu.

Odpinany kaptur pozwala zmieniać wygląd kurtki, a jasny kolor kontrastuje z ciemną zimową garderobą.

Emporio Armani Kids Navy Blue Padded Coat: ciemnoniebieski płaszcz puchowy

Ciemnoniebieski model Emporio Armani Kids wyróżnia się stonowanym wzornictwem i średnią długością. Szerokie, poziome pikowane sekcje tworzą obszerny krój, a niewielka kontrastowa naszywka na rękawie stanowi charakterystyczny akcent.

Jedną z głównych cech jest naturalne wypełnienie puchowe: 80% puchu kaczego i 20% piór. Kurtka posiada odpinany kaptur, stójkę, centralny zamek błyskawiczny oraz mankiety, które ściśle przylegają do nadgarstków.

Ciemnoniebieski kolor sprawia, że ten model jest uniwersalny do codziennego użytku. Dzięki swojej długości i puchowemu wypełnieniu zasługuje na uwagę przy wyborze odzieży wierzchniej na sezon zimowy.

Emporio Armani Kids White Sand Down Jacket: jasna kurtka puchowa z szerokim pikowaniem

Alternatywą dla ciemnych kurtek zimowych może być jasny model Emporio Armani Kids. Jest on utrzymany w odcieniu białego piasku, ma szerokie poziome pikowanie, kaptur oraz luźny krój sięgający mniej więcej do połowy uda.

Wypełnienie składa się w 80% z kaczego puchu i w 20% z piór. Wierzch i podszewka są wykonane z poliestru. Kurtka zapinana jest na centralny zamek błyskawiczny, posiada gęste mankiety oraz niewielką naszywkę z logo na rękawie.

Pomimo jasnego koloru projekt pozostaje dość oszczędny. Taki model można łączyć z ciemnymi dżinsami, dresami z dzianiny oraz kontrastowymi zimowymi dodatkami.

Zimowe kurtki dla dziewczynek w LEO Kids

Stella McCartney Kids Navy Blue Quilted Jacket: ciemnoniebieska kurtka puchowa z metalizowaną powłoką

Ten model marki Stella McCartney Kids przyciąga uwagę niezwykłą fakturą. Ciemnoniebieska tkanina ma metalizowaną powłokę, która w świetle tworzy delikatny połysk. Dzięki temu nawet stonowany kolor wygląda bardziej wyrazisto.

Kurtka ma pikowaną konstrukcję, kaptur, centralny zamek błyskawiczny oraz dwie boczne kieszenie zapinane na zamek. Okucia są dopasowane kolorystycznie do głównego materiału. Wierzch, podszewka i wypełnienie wykonane są z poliestru.

Model można łączyć z jednokolorowymi spodniami, dżinsami lub zimowymi zestawami. Metalizowana powierzchnia sama w sobie stanowi element dekoracyjny, dlatego nie wymaga wielu dodatkowych akcentów.

Stella McCartney Kids I Love You Puffer Jacket: różowo-biała kurtka z napisami

Jaskrawa kurtka Stella McCartney Kids łączy w sobie kolory koralowo-różowy i biały. Jej główną cechą charakterystyczną jest powtarzający się napis I LOVE YOU, który sprawia, że zwykła pikowana kurtka staje się przyciągającym uwagę elementem dzieciowej garderoby.

Kurtka ma prosty krój, poziome pikowanie oraz kaptur zapinany na guziki. Centralny czerwony zamek błyskawiczny uzupełnia okrągły suwak, a z przodu znajdują się dwie kieszenie z klapkami. Elastyczne mankiety zapewniają lepsze dopasowanie rękawów.

Do produkcji wykorzystano poliester, w tym materiały pochodzące z recyklingu, o czym informuje producent. Model ten może spodobać się dzieciom, które preferują jaskrawe ubrania z nadrukami i napisami.

Stella McCartney Kids Light Blue Quilted Puffer Jacket: niebieski model z naszytymi kieszeniami

Dla miłośników pastelowych odcieni w kolekcji Stella McCartney Kids dostępna jest jasnoniebieska pikowana kurtka. Posiada poziome, obszerne sekcje, kaptur oraz minimalistyczny design bez dużych, kontrastowych nadruków.

Przód zapinany jest na guziki ukryte pod listwą. Dwie duże naszywane kieszenie uzupełniają klapki, a na piersi znajduje się okrągłe, haftowane logo marki. Wewnątrz rękawów znajdują się dodatkowe mankiety chroniące przed wiatrem.

Głównym materiałem jest poliamid. Jasnoniebieski kolor będzie dobrze komponował się z białymi, szarymi i ciemnoniebieskimi ubraniami, a obszerny krój pozwala na tworzenie wielowarstwowych zestawów.

Stella McCartney Kids Red Faux Fur Jacket: czerwona kurtka z futrzanym kołnierzem

Czerwona kurtka Stella McCartney Kids wyróżnia się na tle klasycznych pikowanych kurtek puchowych swoją fakturą i krótkim krojem. Główny akcent położono na obszernym kołnierzu ze sztucznego futra, który nadaje modelowi wyrazisty wygląd.

Kurtka ma jednorzędowy krój, centralny zamek błyskawiczny oraz kontrastowe wykończenie brzegów. Elastyczne mankiety i dół zapewniają idealne dopasowanie. Model wykonany jest z poliestru.

Ten model można łączyć nie tylko z dżinsami lub spodniami, ale także ze spódnicami i sukienkami. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę krótki krój przy wyborze odzieży wierzchniej na mroźną pogodę.

John Richmond Junior Black Quilted Puffer Jacket: czarna kurtka puchowa z dużym logo

Czarna pikowana kurtka John Richmond Junior łączy sportowy krój z kontrastowymi detalami dekoracyjnymi. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest duży biały napis Richmond na plecach. Z przodu umieszczono haftowany monogram JR.

Model posiada lekką wyściółkę, wszyty kaptur oraz zapięcie z przodu ukryte pod plisą. Długość sięga mniej więcej do połowy uda. Posiada dwie boczne kieszenie, a głównym materiałem jest poliester.

Dzięki czarnemu kolorowi kurtkę łatwo połączyć z różnymi ubraniami. Jednocześnie duży napis na plecach sprawia, że wyróżnia się ona na tle zwykłych jednokolorowych modeli.

John Richmond Junior Black Padded Jacket: model z obszernym kołnierzem i paskiem

Kolejny czarny model marki John Richmond Junior ma bardziej nietypowy krój. Zamiast tradycyjnego kaptura głównym elementem stał się szeroki, obszerny kołnierz z błyszczącym wykończeniem, przypominający pelerynę.

Kurtka jest pikowana w poziomych sekcjach i uzupełniona paskiem z metalową klamrą z przodu. Na rękawie znajduje się graficzny nadruk, a po bokach przewidziano dwie kieszenie wciętowe. Dolna krawędź sięga mniej więcej do bioder.

Taki model może stanowić alternatywę dla klasycznej kurtki puchowej zarówno w codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach. Dzięki niezwykłemu kołnierzowi i paskowi ma wyrazisty krój nawet bez jaskrawych kolorów.

Dolce & Gabbana Kids Oversized Zip-Up Jacket: czarna kurtka oversize z logo DG

Włoska marka Dolce & Gabbana oferuje czarną kurtkę w stylu oversize. Model ma luźny krój, kaptur ze sznurkiem oraz centralny zamek błyskawiczny na całej długości. Na piersi znajduje się haftowane logo DG, wykonane w kolorze dopasowanym do głównego materiału.

Kurtka jest wykonana z nylonu, a mankiety i dół uzupełniają elastyczne wstawki. Dzięki minimalistycznemu wzornictwu można ją łączyć z dżinsami, spodniami sportowymi i bluzami.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dzieciowej kurtki zimowej

Wybierając odzież wierzchnią dla dziecka, warto brać pod uwagę nie tylko wygląd zewnętrzny. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wypełnienie, długość, konstrukcję kołnierza, obecność kaptura i mankietów. Ważne jest, aby kurtka nie krępowała ruchów i pozostawiała wystarczająco dużo miejsca na ciepły sweter lub inną dodatkową warstwę odzieży.

Szczególne znaczenie ma temperatura, w której dziecko będzie nosiło kurtkę. Modele puchowe, ocieplane kurtki pikowane oraz lekkie warianty na okres międzysezonowy mogą znacznie różnić się pod względem właściwości. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić parametry wypełnienia oraz zalecenia producenta dotyczące użytkowania.

W LEO Kids dostępne są zarówno klasyczne ciemne modele, jak i jasne kurtki z nadrukami, dwustronnym wzorem oraz ozdobnymi wykończeniami. Taki asortyment pozwala dobrać odzież wierzchnią odpowiednio do wieku dziecka, jego upodobań i potrzeb w zimnych porach roku.

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