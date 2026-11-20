W Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 8, działa LEO KIDS — wielomarkowy butik z ekskluzywną odzieżą dziecięcą, w którym prezentowane są kolekcje znanych światowych projektantów. Sklep oferuje odzież, obuwie i akcesoria dla dzieci od urodzenia do 17 lat. Wśród marek znajdują się Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Maison Margiela, Dsquared2, Stella McCartney i inne.

Asortyment LEO KIDS obejmuje ubrania codzienne, stroje sportowe, odzież wierzchnią, designerskie sukienki oraz komplety na uroczyste okazje. Klienci mogą odwiedzić butik, przymierzyć ubrania i skorzystać z pomocy stylisty lub złożyć zamówienie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Skontaktować się ze sklepem można pod numerem telefonu +48 786 346 559 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Nowe kolekcje, modowe propozycje i aktualności ze sklepu można śledzić na Instagramie @leokids.poland.

W sklepie stacjonarnym oraz w katalogu internetowym dostępne są kolekcje na sezon jesień–zima 2026. Opowiadamy, jakie światowe marki można znaleźć w LEO KIDS, czym wyróżnia się ich odzież dziecięca oraz jakie konkretne modele są dostępne dla klientów.

Dolce & Gabbana Kids: włoska moda dla dzieci

Jedno z centralnych miejsc w asortymencie LEO KIDS zajmuje linia dziecięca włoskiego domu mody Dolce & Gabbana. Marka, założona przez Domenico Dolce i Stefano Gabbana w 1985 roku, znana jest z wyrazistych nadruków, ozdobnych detali oraz połączenia klasycznego stylu z nowoczesnymi trendami mody.

Dolce & Gabbana Kids oferuje zestawy sportowe, dżinsy, koszule, odzież dzianinową, sukienki, odzież wierzchnią oraz akcesoria. Część modeli nawiązuje stylistyką do kolekcji dla dorosłych, ale jest dostosowana do potrzeb dzieci.

W LEO KIDS dostępne są między innymi niebieskie dżinsy Dolce & Gabbana Kids z pięcioma kieszeniami, które można łączyć z koszulkami i koszulami. Na chłodniejsze dni sklep oferuje sweter z naturalnej wełny z haftowanym logo.

Osobną kategorię stanowi markowe obuwie, w szczególności skórzane i zamszowe trampki Daymaster. Sklep oferuje również gotowe zestawy Dolce & Gabbana Kids, w których połączono odzież i akcesoria tej samej marki.

Emporio Armani Kids: stonowany design i codzienny komfort

Emporio Armani należy do włoskiej grupy modowej Armani. Kolekcje dziecięce tej marki łączą w sobie elegancję, proste kroje i sportowe akcenty.

W asortymencie Emporio Armani Kids znajdują się koszulki, koszule, bluzy, dżinsy, kurtki i akcesoria. Marka stosuje głównie neutralne kolory, a charakterystycznym elementem wielu modeli pozostaje logo w kształcie orła.

W LEO KIDS można znaleźć ciemnoniebieski pikowany płaszcz Emporio Armani Kids z odpinanym kapturem, przeznaczony na chłodne dni.

Kolejnym przykładem jest ciemnoniebieska kurtka-koszula z żakardowym wzorem z monogramem. W katalogu znajdują się również bawełniane koszule z weluru, ocieplane kamizelki oraz plecaki.

Kolekcje Emporio Armani Kids skupiają się na garderobie codziennej, w której praktyczna odzież łączy się ze stonowanym, designerskim stylem.

Balmain Kids: francuski styl i wyraziste detale

Francuski dom mody Balmain, założony przez Piera Balmana w 1945 roku, znany jest z wyprofilowanych sylwetek, ozdobnych dodatków i charakterystycznych detali.

Linia dziecięca Balmain Kids obejmuje kurtki, dżinsy, koszulki, koszule, marynarki, sukienki i obuwie. W wielu modelach wykorzystano rozpoznawalne elementy z kolekcji dla dorosłych tej marki.

W LEO KIDS dostępna jest czarna pikowana kurtka Balmain Kids z kapturem i metalowymi guzikami. Model ten charakteryzuje się obszernym, zimowym krojem oraz elementami dekoracyjnymi.

Wśród ubrań codziennych można znaleźć niebieskie dżinsy z szerokimi nogawkami, które świetnie pasują do zestawów z koszulkami i swetrami.

Na bardziej formalne okazje sklep oferuje szare dwurzędowe marynarki dla dziewczynek, koszule i inne ubrania z charakterystycznymi detalami marki Balmain.

Maison Margiela i MM6: niestandardowe sylwetki i nowoczesna moda dziecięca

Francuski dom mody Maison Margiela znany jest z eksperymentalnego podejścia do projektowania, nowatorskiego spojrzenia na tradycyjne formy odzieży oraz dbałości o krój. W LEO KIDS dostępna jest między innymi dziecięca linia MM6 Maison Margiela.

Charakteryzuje się ona luźnymi sylwetkami, nietypowymi proporcjami, stonowaną kolorystyką oraz elementami graficznymi.

W sklepie można znaleźć czarną, ocieplaną, pikowaną kurtkę MM6 Maison Margiela Kids o obszernym kroju, a także dziecięce dżinsy Maison Margiela.

Wśród obuwia znajdują się czarne, wysokie skórzane trampki z bocznym zamkiem błyskawicznym i kontrastową podeszwą.

Takie elementy pozwalają tworzyć codzienne zestawy z szerokimi dżinsami, obszernymi bluzami i minimalistyczną odzieżą wierzchnią.

Dsquared2 Kids: dżinsy, odzież sportowa i moda uliczna

Markę Dsquared2 założyli kanadyjscy projektanci-bliźniacy Dean i Dan Caten. Jej kolekcje łączą styl sportowy, dżins i współczesną modę uliczną.

W linii dziecięcej Dsquared2 Kids znajdziemy dżinsy, bluzy z kapturem, koszulki, spodnie sportowe, kurtki i trampki. Marka często wykorzystuje kontrastowe napisy, graficzne nadruki oraz własną symbolikę.

W LEO KIDS można kupić szarą bawełnianą bluzę Dsquared2 Kids o luźnym kroju z logo. Model ten nadaje się do codziennych stylizacji z dżinsami lub spodniami sportowymi.

Na chłodną porę roku dostępna jest długa, czarna, ocieplana kurtka marki Dsquared2 Kids.

W katalogu znajdują się również czerwone bluzy z logo, swetry z dzianiny oraz skórzane trampki z kontrastowymi wstawkami.

Stella McCartney Kids: żywe kolory i wygodne ubrania

Brytyjska projektantka Stella McCartney stworzyła własną markę modową w 2001 roku. Jedną z cech charakterystycznych jej filozofii stała się dbałość o odpowiedzialną produkcję i wykorzystanie alternatywnych materiałów.

Kolekcje dziecięce Stella McCartney Kids wyróżniają się jaskrawymi kolorami, nadrukami, luźnymi krojami i motywami związanymi z zabawą. Marka oferuje koszulki, sukienki, dżinsy, stroje sportowe, swetry, kurtki i akcesoria.

W LEO KIDS dostępna jest jasnoniebieska pikowana kurtka z kapturem marki Stella McCartney Kids.

Do codziennej garderoby warto rozważyć szary, melanżowy dres z polaru. Sklep oferuje również kurtki dwustronne, bluzy oraz ubrania z graficznymi nadrukami.

Kolekcje Stella McCartney Kids łączą praktyczne kroje z wyrazistymi detalami projektowymi.

Marni Kids: eksperymenty z kolorami i kształtami

Włoska marka Marni, założona w 1994 roku, znana jest z nietypowych kombinacji kolorystycznych, graficznych nadruków oraz eksperymentów z proporcjami.

Linia dziecięca Marni Kids obejmuje koszulki, bluzy, dzianiny, spodnie, sukienki i obuwie. Znaczną część asortymentu stanowią ubrania z wyrazistymi akcentami kolorystycznymi.

W LEO KIDS można znaleźć miętowo-zieloną pikowaną kurtkę Marni Kids, która wyróżnia się jasnym odcieniem i poziomym pikowaniem.

Kolejnym przykładem jest zielona bawełniana bluza z logo Marni, którą można łączyć z dżinsami lub spodniami sportowymi.

W sklepie dostępne są również czarne bawełniane joggery, koszulki i trampki z kontrastowymi kolorowymi wstawkami.

N°21 Kids: włoski minimalizm z nietypowymi akcentami

Włoska marka N°21, znana również jako No. 21, została założona przez projektanta Alessandro Del Aqua. W jego kolekcjach łączą się klasyczne elementy garderoby, nowoczesne sylwetki i niezwykłe detale.

Linia dziecięca N°21 Kids obejmuje koszulki, koszule, dzianiny, bluzy, kurtki, spodnie i akcesoria.

W LEO KIDS można kupić długą, czarną, ocieplaną kurtkę N°21 Kids, przeznaczoną na chłodne dni.

Wśród lżejszych ubrań znajduje się jasnoniebieska koszula w paski z logo i dużą naszywaną kieszenią.

W katalogu znajdują się również dżinsy, czarne i białe koszulki, bawełniane bluzy oraz plecaki z firmowymi logo.

Philosophy di Lorenzo Serafini: sukienki, dzianiny i romantyczne sylwetki

Philosophy di Lorenzo Serafini to włoska marka modowa znana z kobiecych sylwetek, ozdobnych detali oraz połączenia romantycznego stylu z nowoczesnymi trendami.

Linia dziecięca Philosophy Kids obejmuje sukienki, spódnice, swetry, bluzki, spodnie i odzież wierzchnią. Projektanci wykorzystują drapowania, fałdy, kokardki oraz różnorodne faktury tkanin.

W LEO KIDS dostępna jest kremowa, skrócona bluza marki Philosophy zapinana na zamek błyskawiczny, z kołnierzem stojącym i bocznymi kieszeniami.

Na chłodniejsze dni można kupić wielobarwny płaszcz z wzorem „gęsia łapka” i paskiem.

W katalogu znajdują się również czarne spodnie z rozkloszowanymi nogawkami, sukienki z ozdobnymi kokardkami, swetry z dzianiny oraz spódnice warstwowe.

Ermanno Scervino Junior: klasyczne sylwetki i włoska elegancja

Włoski dom mody Ermanno Scervino słynie z dbałości o fakturę tkanin, skomplikowanych krojów i ozdobnych wykończeń.

Linia dziecięca Ermanno Scervino Junior oferuje dzianiny, spodnie, sukienki, spódnice oraz odzież wierzchnią na co dzień i na specjalne okazje.

W LEO KIDS można znaleźć szary sweter Ermanno Scervino Junior z koronkowymi wykończeniami.

Wśród odzieży wierzchniej znajduje się czarno-biały płaszcz z wzorem „jolka”, który można łączyć z bardziej klasycznymi zestawami dla dzieci.

W katalogu znajdują się również jasnoniebieskie koszule w paski, dzianinowe bluzy z kapturem oraz inne ubrania z ozdobnymi detalami.

Trussardi Junior: odzież codzienna w stonowanym stylu

Trussardi to włoska marka z ponad stuletnią historią. Firma została założona w 1911 roku, a z czasem rozszerzyła swój asortyment z wyrobów skórzanych na odzież i akcesoria.

Linia dziecięca Trussardi Junior obejmuje swetry, kardigany, koszule, spodnie, kurtki i kamizelki.

W katalogu LEO KIDS dostępny jest ciemnoniebieski sweter z dzianiny z wizerunkiem chartu na plecach. Chart jest jednym z rozpoznawalnych symboli marki Trussardi.

Aby uzyskać bardziej klasyczny wygląd, warto rozważyć jasnoniebieską bawełnianą koszulę z haftowanym chartem.

Sklep oferuje również ciemnoniebieskie płaszcze dziecięce, pikowane kamizelki oraz swetry z dzianiny z logo marki.

John Richmond Junior: styl rockowy w dzieciowej garderobie

John Richmond to modna marka brytyjskiego projektanta Johna Richmonda, która zyskała popularność dzięki połączeniu designerskiej odzieży z estetyką muzyki rockowej i kultury punkowej.

Widać to również w kolekcjach dziecięcych John Richmond Junior. Marka wykorzystuje kontrastowe kolory, duże napisy, ozdobne nadruki i elementy graficzne.

W LEO KIDS dostępna jest czerwona, pikowana, ocieplana kurtka John Richmond Junior z naszywką z logo.

Kolejny przykład to czarno-biała koszula w kratę z napisami w stylu gotyckim.

W katalogu znajdują się również ocieplane kamizelki, dresy, koszulki oraz ubrania dla niemowląt, w tym zestawy z napisem I Love Punk.

Gdzie znajduje się LEO KIDS w Warszawie

Butik LEO KIDS działa w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 8. Jego otwarcie miało miejsce w dniach 20–21 marca 2026 roku. Obecnie sklep łączy sprzedaż stacjonarną z katalogiem internetowym, w którym można przeglądać kolekcje projektantów, zapoznać się ze specyfikacją odzieży, sprawdzić dostępne rozmiary i złożyć zamówienie.

Bezpośrednio w butiku klienci mogą przymierzyć wybrane ubrania i skorzystać z porady stylisty, który pomoże dobrać ubrania zarówno do codziennej garderoby, jak i na specjalne okazje.

Szczegółowe informacje na temat asortymentu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej LEO KIDS oraz na Instagramie @leokids.poland. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod numerem telefonu +48 786 346 559 oraz adresem e-mail [email protected]. Butik jest otwarty dla klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00, a w niedzielę — od 11:00 do 19:00.

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