Od Dolce & Gabbana po Balmain: jakie światowe marki są dostępne w butiku dziecięcym LEO KIDS w Warszawie
W Warszawie, przy ulicy Mokotowskiej 8, działa LEO KIDS — wielomarkowy butik z ekskluzywną odzieżą dziecięcą, w którym prezentowane są kolekcje znanych światowych projektantów. Sklep oferuje odzież, obuwie i akcesoria dla dzieci od urodzenia do 17 lat. Wśród marek znajdują się Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Maison Margiela, Dsquared2, Stella McCartney i inne.
Asortyment LEO KIDS obejmuje ubrania codzienne, stroje sportowe, odzież wierzchnią, designerskie sukienki oraz komplety na uroczyste okazje. Klienci mogą odwiedzić butik, przymierzyć ubrania i skorzystać z pomocy stylisty lub złożyć zamówienie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Skontaktować się ze sklepem można pod numerem telefonu +48 786 346 559 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. Nowe kolekcje, modowe propozycje i aktualności ze sklepu można śledzić na Instagramie @leokids.poland.
W sklepie stacjonarnym oraz w katalogu internetowym dostępne są kolekcje na sezon jesień–zima 2026. Opowiadamy, jakie światowe marki można znaleźć w LEO KIDS, czym wyróżnia się ich odzież dziecięca oraz jakie konkretne modele są dostępne dla klientów.
Dolce & Gabbana Kids: włoska moda dla dzieci
Jedno z centralnych miejsc w asortymencie LEO KIDS zajmuje linia dziecięca włoskiego domu mody Dolce & Gabbana. Marka, założona przez Domenico Dolce i Stefano Gabbana w 1985 roku, znana jest z wyrazistych nadruków, ozdobnych detali oraz połączenia klasycznego stylu z nowoczesnymi trendami mody.
Dolce & Gabbana Kids oferuje zestawy sportowe, dżinsy, koszule, odzież dzianinową, sukienki, odzież wierzchnią oraz akcesoria. Część modeli nawiązuje stylistyką do kolekcji dla dorosłych, ale jest dostosowana do potrzeb dzieci.
W LEO KIDS dostępne są między innymi niebieskie dżinsy Dolce & Gabbana Kids z pięcioma kieszeniami, które można łączyć z koszulkami i koszulami. Na chłodniejsze dni sklep oferuje sweter z naturalnej wełny z haftowanym logo.
Osobną kategorię stanowi markowe obuwie, w szczególności skórzane i zamszowe trampki Daymaster. Sklep oferuje również gotowe zestawy Dolce & Gabbana Kids, w których połączono odzież i akcesoria tej samej marki.
Emporio Armani Kids: stonowany design i codzienny komfort
Emporio Armani należy do włoskiej grupy modowej Armani. Kolekcje dziecięce tej marki łączą w sobie elegancję, proste kroje i sportowe akcenty.
W asortymencie Emporio Armani Kids znajdują się koszulki, koszule, bluzy, dżinsy, kurtki i akcesoria. Marka stosuje głównie neutralne kolory, a charakterystycznym elementem wielu modeli pozostaje logo w kształcie orła.
W LEO KIDS można znaleźć ciemnoniebieski pikowany płaszcz Emporio Armani Kids z odpinanym kapturem, przeznaczony na chłodne dni.
Kolejnym przykładem jest ciemnoniebieska kurtka-koszula z żakardowym wzorem z monogramem. W katalogu znajdują się również bawełniane koszule z weluru, ocieplane kamizelki oraz plecaki.
Kolekcje Emporio Armani Kids skupiają się na garderobie codziennej, w której praktyczna odzież łączy się ze stonowanym, designerskim stylem.
Balmain Kids: francuski styl i wyraziste detale
Francuski dom mody Balmain, założony przez Piera Balmana w 1945 roku, znany jest z wyprofilowanych sylwetek, ozdobnych dodatków i charakterystycznych detali.
Linia dziecięca Balmain Kids obejmuje kurtki, dżinsy, koszulki, koszule, marynarki, sukienki i obuwie. W wielu modelach wykorzystano rozpoznawalne elementy z kolekcji dla dorosłych tej marki.
W LEO KIDS dostępna jest czarna pikowana kurtka Balmain Kids z kapturem i metalowymi guzikami. Model ten charakteryzuje się obszernym, zimowym krojem oraz elementami dekoracyjnymi.
Wśród ubrań codziennych można znaleźć niebieskie dżinsy z szerokimi nogawkami, które świetnie pasują do zestawów z koszulkami i swetrami.
Na bardziej formalne okazje sklep oferuje szare dwurzędowe marynarki dla dziewczynek, koszule i inne ubrania z charakterystycznymi detalami marki Balmain.
Maison Margiela i MM6: niestandardowe sylwetki i nowoczesna moda dziecięca
Francuski dom mody Maison Margiela znany jest z eksperymentalnego podejścia do projektowania, nowatorskiego spojrzenia na tradycyjne formy odzieży oraz dbałości o krój. W LEO KIDS dostępna jest między innymi dziecięca linia MM6 Maison Margiela.
Charakteryzuje się ona luźnymi sylwetkami, nietypowymi proporcjami, stonowaną kolorystyką oraz elementami graficznymi.
W sklepie można znaleźć czarną, ocieplaną, pikowaną kurtkę MM6 Maison Margiela Kids o obszernym kroju, a także dziecięce dżinsy Maison Margiela.
Wśród obuwia znajdują się czarne, wysokie skórzane trampki z bocznym zamkiem błyskawicznym i kontrastową podeszwą.
Takie elementy pozwalają tworzyć codzienne zestawy z szerokimi dżinsami, obszernymi bluzami i minimalistyczną odzieżą wierzchnią.
Dsquared2 Kids: dżinsy, odzież sportowa i moda uliczna
Markę Dsquared2 założyli kanadyjscy projektanci-bliźniacy Dean i Dan Caten. Jej kolekcje łączą styl sportowy, dżins i współczesną modę uliczną.
W linii dziecięcej Dsquared2 Kids znajdziemy dżinsy, bluzy z kapturem, koszulki, spodnie sportowe, kurtki i trampki. Marka często wykorzystuje kontrastowe napisy, graficzne nadruki oraz własną symbolikę.
W LEO KIDS można kupić szarą bawełnianą bluzę Dsquared2 Kids o luźnym kroju z logo. Model ten nadaje się do codziennych stylizacji z dżinsami lub spodniami sportowymi.
Na chłodną porę roku dostępna jest długa, czarna, ocieplana kurtka marki Dsquared2 Kids.
W katalogu znajdują się również czerwone bluzy z logo, swetry z dzianiny oraz skórzane trampki z kontrastowymi wstawkami.
Stella McCartney Kids: żywe kolory i wygodne ubrania
Brytyjska projektantka Stella McCartney stworzyła własną markę modową w 2001 roku. Jedną z cech charakterystycznych jej filozofii stała się dbałość o odpowiedzialną produkcję i wykorzystanie alternatywnych materiałów.
Kolekcje dziecięce Stella McCartney Kids wyróżniają się jaskrawymi kolorami, nadrukami, luźnymi krojami i motywami związanymi z zabawą. Marka oferuje koszulki, sukienki, dżinsy, stroje sportowe, swetry, kurtki i akcesoria.
W LEO KIDS dostępna jest jasnoniebieska pikowana kurtka z kapturem marki Stella McCartney Kids.
Do codziennej garderoby warto rozważyć szary, melanżowy dres z polaru. Sklep oferuje również kurtki dwustronne, bluzy oraz ubrania z graficznymi nadrukami.
Kolekcje Stella McCartney Kids łączą praktyczne kroje z wyrazistymi detalami projektowymi.
Marni Kids: eksperymenty z kolorami i kształtami
Włoska marka Marni, założona w 1994 roku, znana jest z nietypowych kombinacji kolorystycznych, graficznych nadruków oraz eksperymentów z proporcjami.
Linia dziecięca Marni Kids obejmuje koszulki, bluzy, dzianiny, spodnie, sukienki i obuwie. Znaczną część asortymentu stanowią ubrania z wyrazistymi akcentami kolorystycznymi.
W LEO KIDS można znaleźć miętowo-zieloną pikowaną kurtkę Marni Kids, która wyróżnia się jasnym odcieniem i poziomym pikowaniem.
Kolejnym przykładem jest zielona bawełniana bluza z logo Marni, którą można łączyć z dżinsami lub spodniami sportowymi.
W sklepie dostępne są również czarne bawełniane joggery, koszulki i trampki z kontrastowymi kolorowymi wstawkami.
N°21 Kids: włoski minimalizm z nietypowymi akcentami
Włoska marka N°21, znana również jako No. 21, została założona przez projektanta Alessandro Del Aqua. W jego kolekcjach łączą się klasyczne elementy garderoby, nowoczesne sylwetki i niezwykłe detale.
Linia dziecięca N°21 Kids obejmuje koszulki, koszule, dzianiny, bluzy, kurtki, spodnie i akcesoria.
W LEO KIDS można kupić długą, czarną, ocieplaną kurtkę N°21 Kids, przeznaczoną na chłodne dni.
Wśród lżejszych ubrań znajduje się jasnoniebieska koszula w paski z logo i dużą naszywaną kieszenią.
W katalogu znajdują się również dżinsy, czarne i białe koszulki, bawełniane bluzy oraz plecaki z firmowymi logo.
Philosophy di Lorenzo Serafini: sukienki, dzianiny i romantyczne sylwetki
Philosophy di Lorenzo Serafini to włoska marka modowa znana z kobiecych sylwetek, ozdobnych detali oraz połączenia romantycznego stylu z nowoczesnymi trendami.
Linia dziecięca Philosophy Kids obejmuje sukienki, spódnice, swetry, bluzki, spodnie i odzież wierzchnią. Projektanci wykorzystują drapowania, fałdy, kokardki oraz różnorodne faktury tkanin.
W LEO KIDS dostępna jest kremowa, skrócona bluza marki Philosophy zapinana na zamek błyskawiczny, z kołnierzem stojącym i bocznymi kieszeniami.
Na chłodniejsze dni można kupić wielobarwny płaszcz z wzorem „gęsia łapka” i paskiem.
W katalogu znajdują się również czarne spodnie z rozkloszowanymi nogawkami, sukienki z ozdobnymi kokardkami, swetry z dzianiny oraz spódnice warstwowe.
Ermanno Scervino Junior: klasyczne sylwetki i włoska elegancja
Włoski dom mody Ermanno Scervino słynie z dbałości o fakturę tkanin, skomplikowanych krojów i ozdobnych wykończeń.
Linia dziecięca Ermanno Scervino Junior oferuje dzianiny, spodnie, sukienki, spódnice oraz odzież wierzchnią na co dzień i na specjalne okazje.
W LEO KIDS można znaleźć szary sweter Ermanno Scervino Junior z koronkowymi wykończeniami.
Wśród odzieży wierzchniej znajduje się czarno-biały płaszcz z wzorem „jolka”, który można łączyć z bardziej klasycznymi zestawami dla dzieci.
W katalogu znajdują się również jasnoniebieskie koszule w paski, dzianinowe bluzy z kapturem oraz inne ubrania z ozdobnymi detalami.
Trussardi Junior: odzież codzienna w stonowanym stylu
Trussardi to włoska marka z ponad stuletnią historią. Firma została założona w 1911 roku, a z czasem rozszerzyła swój asortyment z wyrobów skórzanych na odzież i akcesoria.
Linia dziecięca Trussardi Junior obejmuje swetry, kardigany, koszule, spodnie, kurtki i kamizelki.
W katalogu LEO KIDS dostępny jest ciemnoniebieski sweter z dzianiny z wizerunkiem chartu na plecach. Chart jest jednym z rozpoznawalnych symboli marki Trussardi.
Aby uzyskać bardziej klasyczny wygląd, warto rozważyć jasnoniebieską bawełnianą koszulę z haftowanym chartem.
Sklep oferuje również ciemnoniebieskie płaszcze dziecięce, pikowane kamizelki oraz swetry z dzianiny z logo marki.
John Richmond Junior: styl rockowy w dzieciowej garderobie
John Richmond to modna marka brytyjskiego projektanta Johna Richmonda, która zyskała popularność dzięki połączeniu designerskiej odzieży z estetyką muzyki rockowej i kultury punkowej.
Widać to również w kolekcjach dziecięcych John Richmond Junior. Marka wykorzystuje kontrastowe kolory, duże napisy, ozdobne nadruki i elementy graficzne.
W LEO KIDS dostępna jest czerwona, pikowana, ocieplana kurtka John Richmond Junior z naszywką z logo.
Kolejny przykład to czarno-biała koszula w kratę z napisami w stylu gotyckim.
W katalogu znajdują się również ocieplane kamizelki, dresy, koszulki oraz ubrania dla niemowląt, w tym zestawy z napisem I Love Punk.
Gdzie znajduje się LEO KIDS w Warszawie
Butik LEO KIDS działa w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 8. Jego otwarcie miało miejsce w dniach 20–21 marca 2026 roku. Obecnie sklep łączy sprzedaż stacjonarną z katalogiem internetowym, w którym można przeglądać kolekcje projektantów, zapoznać się ze specyfikacją odzieży, sprawdzić dostępne rozmiary i złożyć zamówienie.
Bezpośrednio w butiku klienci mogą przymierzyć wybrane ubrania i skorzystać z porady stylisty, który pomoże dobrać ubrania zarówno do codziennej garderoby, jak i na specjalne okazje.
Szczegółowe informacje na temat asortymentu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej LEO KIDS oraz na Instagramie @leokids.poland. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod numerem telefonu +48 786 346 559 oraz adresem e-mail [email protected]. Butik jest otwarty dla klientów od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00, a w niedzielę — od 11:00 do 19:00.