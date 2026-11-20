В Варшаве, на улице Мокотовска, 8, работает LEO KIDS — мультибрендовый бутик премиальной детской одежды, в котором представлены коллекции известных мировых дизайнеров. Магазин предлагает одежду, обувь и аксессуары для детей от рождения до 17 лет. Среди брендов — Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Maison Margiela, Dsquared2, Stella McCartney и другие.

Ассортимент LEO KIDS включает повседневную одежду, спортивные костюмы, верхнюю одежду, дизайнерские платья и наряды для торжественных событий. Покупатели могут посетить бутик, примерить одежду и воспользоваться помощью стилиста или оформить заказ через официальный сайт. Связаться с магазином можно по телефону +48 786 346 559 или по электронной почте [email protected]. За новыми коллекциями, модными подборками и новостями бутика можно следить в Instagram @leokids.poland.

В физическом магазине и онлайн-каталоге представлены коллекции сезона осень–зима 2026. Рассказываем, какие мировые бренды можно найти в LEO KIDS, чем отличается их детская одежда и какие конкретные модели доступны покупателям.

Dolce & Gabbana Kids: итальянская мода для детей

Одно из центральных мест в ассортименте LEO KIDS занимает детская линейка итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Бренд, основанный Доменико Дольче и Стефано Габбана в 1985 году, известен выразительными принтами, декоративными деталями и сочетанием классического стиля с современными модными решениями.

Dolce & Gabbana Kids выпускает спортивные комплекты, джинсы, рубашки, трикотаж, платья, верхнюю одежду и аксессуары. Часть моделей повторяет стилистику взрослых коллекций, но адаптирована для детей.

В LEO KIDS представлены, в частности, синие джинсы Dolce & Gabbana Kids с пятью карманами, которые можно сочетать с футболками и рубашками. Для холодной погоды магазин предлагает пуловер из натуральной шерсти с вышитым логотипом.

Отдельную категорию составляет дизайнерская обувь, в частности кроссовки Daymaster из кожи и замши. Также магазин предлагает готовые комплекты Dolce & Gabbana Kids, в которых сочетаются одежда и аксессуары одного бренда.

Emporio Armani Kids: сдержанный дизайн и повседневный комфорт

Emporio Armani входит в итальянскую модную группу Armani. Детские коллекции бренда сочетают в себе элегантность, простые силуэты и спортивные элементы.

В ассортименте Emporio Armani Kids представлены футболки, рубашки, свитшоты, джинсы, куртки и аксессуары. Бренд использует преимущественно нейтральные цвета, а узнаваемой деталью многих моделей остается логотип в виде орла.

В LEO KIDS можно найти темно-синее стеганое пальто Emporio Armani Kids со съемным капюшоном, предназначенное для холодной погоды.

Еще один пример — темно-синяя куртка-рубашка с жаккардовым монограммным узором. Также в каталоге представлены хлопковые вельветовые рубашки, утепленные жилеты и рюкзаки.

Коллекции Emporio Armani Kids ориентированы на повседневный гардероб, в котором практичная одежда сочетается со сдержанным дизайнерским оформлением.

Balmain Kids: французский стиль и выразительные детали

Французский модный дом Balmain, основанный Пьером Бальменом в 1945 году, известен структурированными силуэтами, декоративной фурнитурой и характерными деталями.

Детская линейка Balmain Kids включает куртки, джинсы, футболки, рубашки, пиджаки, платья и обувь. Во многих моделях используются узнаваемые элементы взрослых коллекций бренда.

В LEO KIDS представлена черная стеганая куртка Balmain Kids с капюшоном и металлическими пуговицами. Модель имеет объемный зимний силуэт и декоративные элементы.

Среди повседневных вещей можно найти синие джинсы с широкими брючинами, которые подходят для комплектов с футболками и свитерами.

Для более формального образа магазин предлагает серые двубортные пиджаки для девочек, рубашки и другие вещи с характерными деталями Balmain.

Maison Margiela и MM6: нестандартные силуэты и современная детская мода

Французский модный дом Maison Margiela известен экспериментальным подходом к дизайну, переосмыслением привычных форм одежды и вниманием к крою. В LEO KIDS представлена, в частности, детская линейка MM6 Maison Margiela.

Для неё характерны свободные силуэты, необычные пропорции, сдержанные цвета и графические элементы.

В магазине можно найти черную утепленную стеганую куртку MM6 Maison Margiela Kids с объемным силуэтом, а также детские джинсы Maison Margiela.

Среди обуви представлены черные высокие кожаные кроссовки с боковой молнией и контрастной подошвой.

Такие вещи позволяют создавать повседневные комплекты с широкими джинсами, объемными свитшотами и минималистичной верхней одеждой.

Dsquared2 Kids: деним, спортивная одежда и уличная мода

Бренд Dsquared2 основали канадские дизайнеры-близнецы Дин и Ден Кейтены. Его коллекции сочетают спортивный стиль, деним и современную уличную моду.

В детской линейке Dsquared2 Kids представлены джинсы, худи, футболки, спортивные штаны, куртки и кроссовки. Бренд часто использует контрастные надписи, графические принты и собственную символику.

В LEO KIDS можно приобрести серую хлопковую толстовку Dsquared2 Kids свободного кроя с логотипом. Модель подходит для повседневных комплектов с джинсами или спортивными брюками.

Для холодного сезона представлена длинная черная утепленная куртка Dsquared2 Kids.

Также в каталоге есть красные худи с логотипами, трикотажные свитера и кожаные кроссовки с контрастными вставками.

Stella McCartney Kids: яркие цвета и удобная одежда

Британская дизайнер Стелла Маккартни создала собственный модный бренд в 2001 году. Одной из особенностей его философии стало внимание к ответственному производству и использованию альтернативных материалов.

Детские коллекции Stella McCartney Kids отличаются яркими цветами, принтами, свободными фасонами и игровыми мотивами. Бренд выпускает футболки, платья, джинсы, спортивные костюмы, свитера, куртки и аксессуары.

В LEO KIDS представлена светло-голубая стеганая куртка Stella McCartney Kids с капюшоном.

Для повседневного гардероба можно рассмотреть серый меланжевый спортивный костюм из флиса. Также магазин предлагает двусторонние куртки, свитшоты и одежду с графическими принтами.

Коллекции Stella McCartney Kids сочетают практичные фасоны с яркими дизайнерскими деталями.

Marni Kids: эксперименты с цветами и формами

Итальянский бренд Marni, основанный в 1994 году, известен необычными цветовыми комбинациями, графическими принтами и экспериментами с пропорциями.

Детская линейка Marni Kids включает футболки, свитшоты, трикотаж, брюки, платья и обувь. Значительную часть ассортимента составляют вещи с яркими цветовыми акцентами.

В LEO KIDS можно найти мятно-зеленую стеганую куртку Marni Kids, которая отличается светлым оттенком и горизонтальной стежкой.

Еще один пример — зеленый хлопковый свитшот с логотипом Marni, который можно сочетать с джинсами или спортивными брюками.

Также в магазине представлены черные хлопковые джоггеры, футболки и кроссовки с контрастными цветными вставками.

N°21 Kids: итальянский минимализм с необычными акцентами

Итальянский бренд N°21, также известный как No. 21, основал дизайнер Алессандро Дель Аква. В его коллекциях сочетаются классические элементы гардероба, современные силуэты и необычные детали.

Детская линейка N°21 Kids включает футболки, рубашки, трикотаж, свитшоты, куртки, брюки и аксессуары.

В LEO KIDS можно приобрести длинную чёрную утеплённую куртку N°21 Kids, предназначенную для холодной погоды.

Среди более легкой одежды представлена светло-голубая рубашка в полоску с логотипом и большим накладным карманом.

Также в каталоге есть джинсы, черные и белые футболки, хлопковые свитшоты и рюкзаки с фирменными логотипами.

Philosophy di Lorenzo Serafini: платья, трикотаж и романтические силуэты

Philosophy di Lorenzo Serafini — итальянский модный бренд, известный женственными силуэтами, декоративными деталями и сочетанием романтического стиля с современными тенденциями.

Детская линейка Philosophy Kids включает платья, юбки, свитера, блузки, брюки и верхнюю одежду. Дизайнеры используют драпировку, складки, банты и разнообразные фактуры тканей.

В LEO KIDS представлен кремовый укороченный свитшот Philosophy на молнии с воротником-стойкой и боковыми карманами.

Для более холодной погоды можно приобрести многоцветное пальто с узором «гусиная лапка» и поясом.

Также в каталоге есть черные брюки-клёш, платья с декоративными бантами, трикотажные свитера и многослойные юбки.

Ermanno Scervino Junior: классические силуэты и итальянская элегантность

Итальянский модный дом Ermanno Scervino известен вниманием к фактуре тканей, сложному крою и декоративной отделке.

Детская линейка Ermanno Scervino Junior предлагает трикотаж, брюки, платья, юбки и верхнюю одежду для повседневных и праздничных образов.

В LEO KIDS можно найти серый свитер Ermanno Scervino Junior с кружевной отделкой.

Среди верхней одежды представлено черно-белое пальто с узором «елочка», которое можно сочетать с более классическими детскими комплектами.

Также в каталоге есть светло-голубые рубашки в полоску, трикотажные толстовки и другие вещи с декоративными деталями.

Trussardi Junior: повседневная одежда в сдержанном стиле

Trussardi — итальянский бренд с более чем вековой историей. Компания была основана в 1911 году, а впоследствии расширила ассортимент от кожаных изделий до одежды и аксессуаров.

Детская линейка Trussardi Junior включает свитера, кардиганы, рубашки, брюки, куртки и жилеты.

В каталоге LEO KIDS представлен темно-синий трикотажный кардиган с изображением хорта на спине. Хорт — один из узнаваемых символов Trussardi.

Для более классического образа можно рассмотреть светло-голубую хлопковую рубашку с вышивкой хорта.

Также магазин предлагает темно-синие детские пальто, стеганые жилеты и трикотажные свитера с логотипами бренда.

John Richmond Junior: рок-стиль в детском гардеробе

John Richmond — модный бренд британского дизайнера Джона Ричмонда, который приобрел популярность благодаря сочетанию дизайнерской одежды с эстетикой рок-музыки и панк-культуры.

Это прослеживается и в детских коллекциях John Richmond Junior. Бренд использует контрастные цвета, крупные надписи, декоративные принты и графические элементы.

В LEO KIDS представлена красная стеганая утепленная куртка John Richmond Junior с нашивкой логотипа.

Еще один пример — черно-белая клетчатая рубашка с надписями в готическом стиле.

Также в каталоге есть утепленные жилеты, спортивные костюмы, футболки и вещи для младенцев, в частности комплекты с надписью I Love Punk.

Где находится LEO KIDS в Варшаве

Бутик LEO KIDS работает в Варшаве по адресу Mokotowska, 8. Его открытие состоялось 20–21 марта 2026 года. Сегодня магазин сочетает офлайн-продажи с онлайн-каталогом, где можно просмотреть дизайнерские коллекции, ознакомиться с характеристиками одежды, проверить доступные размеры и оформить заказ.

Прямо в бутике посетители могут примерить выбранные вещи и получить консультацию стилиста, который поможет подобрать одежду для повседневного гардероба или особых событий.

Подробнее ознакомиться с ассортиментом можно на официальном сайте LEO KIDS и в Instagram @leokids.poland. Связаться с магазином можно по телефону +48 786 346 559 и по электронной почте [email protected]. Бутик принимает посетителей с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а в воскресенье — с 11:00 до 19:00.

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