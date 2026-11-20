位于华沙莫科托夫斯卡街8号的LEO KIDS是一家高端童装多品牌精品店，店内陈列着世界知名设计师的系列作品。 该店提供适合从新生儿到17岁儿童的服装、鞋履及配饰。品牌包括Dolce & Gabbana Kids、Emporio Armani、Balmain、Maison Margiela、Dsquared2、Stella McCartney等。

LEO KIDS的产品线涵盖日常服饰、运动套装、外套、设计师礼服以及适合正式场合的套装。 顾客可亲临精品店试穿服装并获得造型师的建议，也可通过官方网站下单。 可通过电话 +48 786 346 559 或电子邮件 [email protected] 联系店铺。您还可通过 Instagram 账号 @leokids.poland 关注新品系列、时尚精选及精品店动态。

实体店和在线目录均展示了2026年秋冬系列。下面我们将为您介绍LEO KIDS汇集了哪些国际品牌，其童装有何独特之处，以及有哪些具体款式可供选购。

Dolce & Gabbana Kids：意大利儿童时尚

意大利时尚品牌Dolce & Gabbana的童装系列在LEO KIDS的产品线中占据着核心地位。 该品牌由多梅尼科·多尔切和斯特凡诺·加巴纳于1985年创立，以鲜明的印花、装饰性细节以及将经典风格与现代时尚元素相融合而闻名。

Dolce & Gabbana Kids推出运动套装、牛仔裤、衬衫、针织衫、连衣裙、外套及配饰。部分款式延续了成人系列的风格，但经过了儿童版适配。

LEO KIDS店内特别陈列了Dolce & Gabbana Kids的蓝色五口袋牛仔裤，可与T恤和衬衫自由搭配。针对寒冷天气，店铺还提供绣有品牌标识的纯羊毛套头衫。

设计师鞋履构成一个独立的品类，其中包括皮革和麂皮材质的Daymaster运动鞋。此外，该店还提供Dolce & Gabbana Kids的成套搭配，将同品牌服饰与配饰完美融合。

Emporio Armani Kids：简约设计与日常舒适感

Emporio Armani隶属于意大利时尚集团Armani。该品牌的童装系列将优雅、简约的廓形与运动元素融为一体。

Emporio Armani Kids的产品系列包括T恤、衬衫、卫衣、牛仔裤、夹克和配饰。该品牌主要采用中性色调，而鹰形标志仍是许多款式的标志性细节。

在LEO KIDS，您可以找到一款专为寒冷天气设计的深蓝色Emporio Armani Kids绗缝大衣，配有可拆卸兜帽。

另一个例子是深蓝色衬衫式夹克，上面饰有提花字母图案。产品目录中还包括纯棉灯芯绒衬衫、保暖马甲和双肩包。

Emporio Armani Kids系列专注于日常着装，将实穿的服饰与低调的设计风格完美融合。

Balmain Kids：法式风格与鲜明细节

法国时装屋Balmain由皮埃尔·巴尔曼于1945年创立，以结构感强烈的廓形、装饰性五金配件及标志性细节而闻名。

Balmain Kids儿童系列涵盖夹克、牛仔裤、T恤、衬衫、西装外套、连衣裙及鞋履。许多款式都融入了该品牌成人系列中极具辨识度的设计元素。

LEO KIDS 推出了一款 Balmain Kids 黑色绗缝夹克，配有连帽设计和金属纽扣。该款式采用蓬松的冬季廓形，并点缀有装饰性元素。

在日常单品中，可以找到一条宽松裤脚的蓝色牛仔裤，非常适合搭配T恤和毛衣。

若需打造更正式的造型，店铺还提供专为女童设计的灰色双排扣西装外套、衬衫及其他带有Balmain标志性细节的单品。

Maison Margiela与MM6：非传统廓形与现代童装

法国时装屋Maison Margiela以实验性的设计理念、对传统服装造型的重新诠释以及对剪裁的极致考究而闻名。LEO KIDS特别推出了Maison Margiela的儿童系列MM6。

该系列以宽松的廓形、别具一格的比例、低调的配色以及图形元素为特色。

店内可选购廓形宽松的MM6 Maison Margiela Kids黑色加厚绗缝夹克，以及Maison Margiela儿童牛仔裤。

鞋履系列中，有一款黑色高帮皮质运动鞋，配有侧边拉链和撞色鞋底。

这些单品可与阔腿牛仔裤、宽松卫衣及极简风格的外套搭配，打造日常穿搭造型。

Dsquared2 Kids：牛仔单品、运动装与街头时尚

Dsquared2品牌由加拿大双胞胎设计师迪恩和丹·凯特尼创立。其系列融合了运动风格、牛仔元素与现代街头时尚。

Dsquared2 Kids 童装系列包含牛仔裤、连帽衫、T恤、运动裤、夹克和运动鞋。该品牌常运用对比鲜明的文字、图形印花及专属标识。

在LEO KIDS，您可以选购一款印有品牌标识的DSquared2 Kids灰色宽松版型棉质连帽衫。这款单品适合搭配牛仔裤或运动裤，打造日常穿搭。

针对寒冷季节，还推出了Dsquared2 Kids黑色加厚长款夹克。

此外，产品目录中还有印有品牌标识的红色连帽衫、针织毛衣以及带有对比色嵌片的皮质运动鞋。

Stella McCartney Kids：鲜艳的色彩与舒适的单品

英国设计师斯特拉·麦卡特尼于2001年创立了自己的时尚品牌。其设计理念的特色之一，便是注重可持续生产并采用替代性材料。

Stella McCartney Kids的童装系列以鲜艳的色彩、印花、宽松的版型和充满童趣的图案为特色。该品牌推出T恤、连衣裙、牛仔裤、运动套装、毛衣、夹克及配饰。

LEO KIDS 现推出一款浅蓝色 Stella McCartney Kids 带帽绗缝夹克。

作为日常穿搭，不妨考虑这款灰色混色抓绒运动套装。此外，店内还提供双面夹克、卫衣以及印有图形印花的服饰。

Stella McCartney Kids系列将实用的版型与亮眼的设计细节完美融合。

Marni Kids：色彩与造型的实验

意大利品牌Marni创立于1994年，以独特的色彩搭配、图形印花以及对比例的创新探索而闻名。

Marni Kids的童装系列包括T恤、卫衣、针织衫、裤子、连衣裙和鞋履。系列中很大一部分单品都带有鲜明的色彩点缀。

在LEO KIDS，您可以找到一款薄荷绿色的Marni Kids绗缝夹克，其浅色调和水平绗缝设计尤为醒目。

另一个例子是印有Marni标志的绿色纯棉卫衣，可搭配牛仔裤或运动裤穿着。

店内还陈列着黑色纯棉运动裤、T恤以及带有对比色嵌片的运动鞋。

N°21 Kids：融合独特细节的意大利极简主义

意大利品牌N°21（亦称No. 21）由设计师亚历山德罗·德尔·阿夸创立。其系列作品融合了经典的衣橱单品、现代剪裁与别出心裁的细节。

N°21 Kids 童装系列涵盖T恤、衬衫、针织衫、卫衣、夹克、裤子及配饰。

在LEO KIDS，您可以选购N°21 Kids专为寒冷天气设计的黑色加厚长款外套。

在轻便服饰中，有一款浅蓝色条纹衬衫，配有品牌标识和一个大贴袋。

产品目录中还包含牛仔裤、黑色和白色T恤、纯棉卫衣以及印有品牌标志的背包。

Philosophy di Lorenzo Serafini：连衣裙、针织衫与浪漫廓形

Philosophy di Lorenzo Serafini 是一个意大利时尚品牌，以柔美的廓形、装饰性细节以及将浪漫风格与现代潮流相融合而闻名。

Philosophy Kids 童装系列包括连衣裙、半身裙、毛衣、衬衫、裤子和外套。设计师们运用褶裥、褶皱、蝴蝶结以及多种面料质感进行设计。

LEO KIDS 现推出 Philosophy 品牌的一款奶油色短款拉链卫衣，配有立领和侧袋。

天气转冷时，可选购一款带有“鹅足”图案和腰带的多色大衣。

产品目录中还有黑色喇叭裤、饰有装饰蝴蝶结的连衣裙、针织毛衣以及多层裙。

Ermanno Scervino Junior：经典廓形与意大利式优雅

意大利时装屋Ermanno Scervino以对面料质感的考究、精妙的剪裁以及装饰细节而闻名。

Ermanno Scervino Junior 儿童系列提供针织衫、长裤、连衣裙、半身裙及外套，适合日常与节日穿搭。

在LEO KIDS，您可以找到一款饰有蕾丝镶边的Ermanno Scervino Junior灰色毛衣。

在外套系列中，有一款黑白相间的“圣诞树”图案大衣，可与更经典的儿童套装搭配。

此外，产品目录中还有浅蓝色条纹衬衫、针织卫衣以及其他带有装饰细节的单品。

Trussardi Junior：低调风格的日常服饰

Trussardi 是一个拥有逾百年历史的意大利品牌。该公司成立于 1911 年，随后将产品线从皮具扩展至服装和配饰。

Trussardi Junior 童装系列包括毛衣、开衫、衬衫、长裤、夹克和背心。

在LEO KIDS的目录中，有一款深蓝色针织开衫，背面印有猎犬图案。猎犬是Trussardi最具辨识度的标志之一。

若想打造更经典的造型，不妨考虑这款饰有猎犬刺绣的浅蓝色纯棉衬衫。

此外，该店还提供深蓝色儿童大衣、绗缝马甲以及印有品牌标识的针织毛衣。

John Richmond Junior：儿童衣橱中的摇滚风格

John Richmond是英国设计师约翰·里奇蒙德（John Richmond）创立的时尚品牌，因将设计师服装与摇滚音乐美学及朋克文化相融合而声名鹊起。

这一特色在John Richmond Junior的童装系列中也得以体现。该品牌运用对比鲜明的色彩、大号字样、装饰性印花及图形元素。

LEO KIDS 现推出一款红色绗缝保暖夹克，来自 John Richmond Junior 系列，配有品牌标志贴片。

另一个例子是印有哥特风格字样的黑白格纹衬衫。

此外，产品目录中还有保暖马甲、运动套装、T恤以及婴儿服饰，特别是印有I Love Punk字样的套装。

LEO KIDS在华沙的具体位置

LEO KIDS精品店位于华沙Mokotowska街8号。该店于2026年3月20日至21日正式开业。 如今，该店将线下销售与线上产品目录相结合，顾客可在网上浏览设计师系列、了解服装详情、查看可用尺码并下单。

在精品店内，顾客可试穿选中的单品，并获得造型师的建议，他们将协助您挑选适合日常穿搭或特殊场合的服装。

您可通过LEO KIDS官方网站及Instagram账号@leokids.poland进一步了解产品系列。如需联系店铺，请致电+48 786 346 559或发送邮件至[email protected]。 精品店营业时间为周一至周六 10:00 至 20:00，周日 11:00 至 19:00。

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