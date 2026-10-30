У Сполученому Королівстві в підроблених косметичних засобах і парфумах, вилучених правоохоронцями, виявили ртуть, свинець, метанол та нікотин. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на британську службу Trading Standards.

Під час аналізу 50 зразків вилученої контрафактної косметики фахівці виявили в одному засобі для догляду за шкірою концентрацію ртуті 13 200 частин на мільйон. Високий вміст свинцю також зафіксували в помадах, тінях для повік і засобах для контурингу. У парфумах знайшли нікотин, а один підроблений аромат приблизно на 80% складався з метанолу — токсичного спирту, здатного спричинити тяжке отруєння.

Ризики для здоров’я

У Trading Standards зазначили, що підроблена косметика частіше може містити шкідливі речовини, оскільки її виробники не зобов’язані проводити перевірки безпеки або зазначати точний склад. Незалежна токсикологиня Рані Гхош наголосила, що реакції на небезпечні косметичні засоби можуть проявлятися подразненням, набряками або змінами шкіри, однак вплив ртуті й свинцю на організм не завжди помітний одразу.

За даними служби, повторний контакт ртуті зі шкірою може зашкодити ниркам і нервовій системі. Свинець може негативно впливати на мозок, нервову систему та нирки; особливі ризики він становить для дітей і під час вагітності.

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Продаж онлайн і вилучення товарів

Опитування Trading Standards показало, що майже троє з чотирьох покупців підробленої косметики та засобів гігієни придбали такі товари онлайн. За даними британського Відомства інтелектуальної власності, торік близько 20% людей віком від 18 до 24 років, які купували б’юті-товари, свідомо придбали контрафакт, тоді як у 2023 році цей показник становив 6%.

У липні підрозділ поліції з боротьби зі злочинами у сфері інтелектуальної власності та поліція Великого Манчестера вилучили 1 666 підроблених товарів для волосся, зокрема нарощене волосся, шампуні та кондиціонери. Під час іншого рейду в Болтоні інспектори Trading Standards виявили на комерційному об’єкті контрафактні товари на 2 млн фунтів стерлінгів, серед яких були парфуми, косметика, одяг і вейпи.

Відомство інтелектуальної власності запускає кампанію Face the Fakes разом із творцями контенту та представниками б’юті-індустрії, щоб поінформувати споживачів про ризики підробленої продукції.

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