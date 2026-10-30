W Wielkiej Brytanii w podrabianych kosmetykach i perfumach, skonfiskowanych przez organy ścigania, wykryto rtęć, ołów, metanol i nikotynę. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na brytyjską służbę Trading Standards.

Podczas analizy 50 próbek skonfiskowanych podrabianych kosmetyków specjaliści wykryli w jednym produkcie do pielęgnacji skóry stężenie rtęci na poziomie 13 200 części na milion. Wysoką zawartość ołowiu odnotowano także w szminkach, cieniach do powiek i produktach do konturowania. W perfumach znaleziono nikotynę, a jeden podrabiany zapach składał się w około 80% z metanolu — toksycznego alkoholu, który może spowodować ciężkie zatrucie.

Zagrożenia dla zdrowia

Trading Standards zaznaczyło, że podrabiane kosmetyki częściej mogą zawierać szkodliwe substancje, ponieważ ich producenci nie są zobowiązani do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa ani podawania dokładnego składu. Niezależna toksykolożka Rani Ghosh podkreśliła, że reakcje na niebezpieczne kosmetyki mogą objawiać się podrażnieniem, obrzękiem lub zmianami skórnymi, jednak wpływ rtęci i ołowiu na organizm nie zawsze jest od razu zauważalny.

Według służby powtarzający się kontakt rtęci ze skórą może uszkodzić nerki i układ nerwowy. Ołów może negatywnie wpływać na mózg, układ nerwowy i nerki; stanowi szczególne zagrożenie dla dzieci i w czasie ciąży.

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Sprzedaż online i konfiskata towarów

Badanie Trading Standards wykazało, że niemal trzech na czterech nabywców podrabianych kosmetyków i produktów higienicznych kupiło takie towary online. Według brytyjskiego Urzędu Własności Intelektualnej w ubiegłym roku około 20% osób w wieku od 18 do 24 lat, które kupowały produkty kosmetyczne, świadomie nabyło podróbki, podczas gdy w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 6%.

W lipcu Policyjna Jednostka ds. Przestępczości przeciwko Własności Intelektualnej oraz policja Wielkiego Manchesteru skonfiskowały 1 666 podrabianych produktów do włosów, w tym przedłużenia włosów, szampony i odżywki. Podczas innej akcji w Bolton inspektorzy Trading Standards znaleźli w obiekcie handlowym podrabiane towary o wartości 2 mln funtów szterlingów, w tym perfumy, kosmetyki, odzież i e-papierosy.

Urząd Własności Intelektualnej uruchamia kampanię Face the Fakes wspólnie z twórcami treści i przedstawicielami branży beauty, aby informować konsumentów o ryzyku związanym z podrabianymi produktami.

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