英国执法人员查获的假冒化妆品和香水中发现了汞、铅、甲醇和尼古丁。据《卫报》报道，消息援引英国贸易标准局的数据。

专家在对50份被查获的假冒化妆品样本进行分析时，在一款护肤品中发现汞浓度达到13200百万分之一。口红、眼影和修容产品中也检测出高含量的铅。香水中发现了尼古丁，其中一款假冒香水约80%由甲醇构成——甲醇是一种可导致严重中毒的有毒醇类。

健康风险

贸易标准局指出，假冒化妆品更可能含有有害物质，因为其生产商无需进行安全检测，也不必标明准确成分。独立毒理学家拉尼·戈什强调，对危险化妆品的反应可能表现为刺激、肿胀或皮肤变化，但汞和铅对人体的影响并不总是会立即显现。

该机构表示，皮肤反复接触汞可能损害肾脏和神经系统。铅可能对大脑、神经系统和肾脏产生不利影响；它对儿童和孕期构成特别风险。

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线上销售和商品查获

贸易标准局的一项调查显示，近四分之三的假冒化妆品和卫生用品购买者通过网络购买了这些商品。英国知识产权局数据显示，去年购买美容产品的18至24岁人群中，约20%曾有意识地购买假货，而2023年这一比例为6%。

7月，警察知识产权犯罪部门和大曼彻斯特警方查获了1666件假冒美发产品，包括接发、洗发水和护发素。在博尔顿的另一次突击检查中，贸易标准局检查人员在一处商业场所发现价值200万英镑的假冒商品，其中包括香水、化妆品、服装和电子烟。

知识产权局正与内容创作者及美容行业代表共同推出“Face the Fakes”宣传活动，以告知消费者假冒产品的风险。

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