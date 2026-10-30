В Соединённом Королевстве в поддельных косметических средствах и парфюмерии, изъятых правоохранителями, обнаружили ртуть, свинец, метанол и никотин. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую службу Trading Standards.

Во время анализа 50 образцов изъятой контрафактной косметики специалисты обнаружили в одном средстве по уходу за кожей концентрацию ртути в 13 200 частей на миллион. Высокое содержание свинца также зафиксировали в губных помадах, тенях для век и средствах для контуринга. В парфюмерии нашли никотин, а один поддельный аромат примерно на 80% состоял из метанола — токсичного спирта, способного вызвать тяжёлое отравление.

Риски для здоровья

В Trading Standards отметили, что поддельная косметика чаще может содержать вредные вещества, поскольку её производители не обязаны проводить проверки безопасности или указывать точный состав. Независимый токсиколог Рани Гхош подчеркнула, что реакции на опасные косметические средства могут проявляться раздражением, отёками или изменениями кожи, однако воздействие ртути и свинца на организм не всегда заметно сразу.

По данным службы, повторный контакт ртути с кожей может навредить почкам и нервной системе. Свинец может негативно влиять на мозг, нервную систему и почки; он представляет особые риски для детей и во время беременности.

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Продажи онлайн и изъятие товаров

Опрос Trading Standards показал, что почти трое из четырёх покупателей поддельной косметики и средств гигиены приобрели такие товары онлайн. По данным британского Ведомства интеллектуальной собственности, в прошлом году около 20% людей в возрасте от 18 до 24 лет, покупавших бьюти-товары, сознательно приобрели контрафакт, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 6%.

В июле Полицейское подразделение по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности и полиция Большого Манчестера изъяли 1 666 поддельных товаров для волос, включая наращиваемые волосы, шампуни и кондиционеры. Во время другого рейда в Болтоне инспекторы Trading Standards обнаружили на коммерческом объекте контрафактные товары на 2 млн фунтов стерлингов, среди которых были парфюмерия, косметика, одежда и вейпы.

Ведомство интеллектуальной собственности запускает кампанию Face the Fakes совместно с создателями контента и представителями бьюти-индустрии, чтобы проинформировать потребителей о рисках поддельной продукции.

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