Дубайський тиждень моди відкрив сезон показами чотирьох дизайнерів — The National

Дубайський тиждень моди в ОАЕ відкрив сезон весна-літо 2027 показами колекцій кувейтського дизайнера Юсефа Аль-Джасмі, Сари Педрам, індійської дизайнерки Паллаві Пурі та Креші Баджадж, повідомляє The National. Перед виходом моделей у шоурумі Dubai Design District представили молодих дизайнерів з різних країн і познайомили кількох із них із ринком ОАЕ.

Серед учасників шоуруму був бахрейнський бренд Touchless із 3D-друкованими сумками. Єгипетський ювелір, який став дизайнером окулярів, Амр Саад представив індивідуальні золоті й срібні оправи з ювелірним оздобленням дужок і перемички. Туніський бренд взуття Balga показав шкіряні мюлі зі скульптурними підборами та елементами ручного кування, а кувейтський бренд Kochylia — переосмислені тренчі й смокінгові жакети з порцеляновими ґудзиками з кувейтської глини.

Кристали та перська міфологія

Програму показів відкрив Юсеф Аль-Джасмі, який раніше створював образи для Леді Гаги. У його колекції були сукні, оздоблені кристалами, довгі низки кристалів від плечей до підлоги, скульптурні ліфи та прозорі обтислі спідниці. Палітра переходила від майже тілесних відтінків до чорного.

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Самоука дизайнерка Сара Педрам представила колекцію Simurgh, натхненну поемою «Конференція птахів» перського поета Аттара Нішапурського XII століття. У ній дизайнерка звернулася до тем трансформації, духовності та перської культурної спадщини. На подіумі з’явилися прозорі вбрання з крилоподібними деталями на плечах, оксамитова сукня прусського синього кольору з деревом життя зі кристалів Swarovski на шлейфі та об’ємна сукня з грубої мішковини з ручним розписом за мотивами поезії Хафіза.

Культурний обмін у колекціях

Паллаві Пурі показала колекцію Beyond Borders, присвячену культурному обміну. Дизайнерка переосмислила традиційне індійське бісерне оздоблення для сучасного гардероба та використала кінні мотиви, пов’язані з її власним захопленням кіньми й культурою кінного спорту Дубая. Показ відкрила індійська модель Ліза Гейдон, а завершила ліванська акторка Сірін Абдель Нур у декорованому весільному образі.

Фінальною стала колекція Креші Баджадж із фірмовим бісерним декором. У денних образах він прикрашав в’язані топи, обрамляв горловини майок і формував візерунки, що нагадували шкіру зебри. У вечірніх моделях оздоблення утворювало складні сітчасті конструкції на торсі, стегнах і вздовж ніг.

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