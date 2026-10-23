据《国民报》报道，阿联酋迪拜时装周以科威特设计师优素福·贾斯米、莎拉·佩德拉姆、印度设计师帕拉维·普里和克雷莎·巴贾杰的系列发布，拉开了2027年春夏季的序幕。在模特登场前，迪拜设计区的展厅展示了来自不同国家的新锐设计师，并帮助其中几人与阿联酋市场建立联系。

参加展厅活动的品牌包括巴林品牌Touchless，其展出了3D打印手袋。由珠宝商转型为眼镜设计师的埃及人阿姆尔·萨阿德，展示了定制金银镜架，镜腿和鼻梁饰有珠宝装饰。突尼斯鞋履品牌Balga展出了带有雕塑感鞋跟和手工锻造元素的皮革穆勒鞋；科威特品牌Kochylia则推出了重新演绎的风衣和晚礼服夹克，配以由科威特黏土制成的瓷纽扣。

水晶与波斯神话

曾为Lady Gaga打造造型的优素福·贾斯米为秀场节目揭幕。他的系列包括饰有水晶的礼服、从肩部垂至地面的长串水晶、雕塑感紧身胸衣以及透明修身裙。色彩从近乎肤色的色调过渡到黑色。

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自学成才的设计师莎拉·佩德拉姆推出了Simurgh系列，灵感来自12世纪波斯诗人尼沙普尔的阿塔尔所作诗篇《群鸟大会》。该设计师在系列中探讨了蜕变、灵性和波斯文化遗产等主题。秀场上出现了肩部带有翼状细节的透明服装、一件普鲁士蓝天鹅绒礼服，其裙摆饰有施华洛世奇水晶生命之树，以及一件以粗麻布制成的宽大礼服，手绘图案灵感源自哈菲兹的诗歌。

系列中的文化交流

帕拉维·普里展示了致力于文化交流的Beyond Borders系列。设计师为当代衣橱重新诠释了传统印度串珠装饰，并采用了与她个人对马匹的热爱及迪拜马术文化相关的马术图案。印度模特丽莎·海顿为秀场开场，黎巴嫩女演员西琳·阿卜杜勒努尔则身着装饰华丽的婚礼造型压轴。

最后登场的是克雷莎·巴贾杰的系列，采用了该设计师标志性的串珠装饰。在日间造型中，这些装饰点缀针织上衣、勾勒背心领口，并形成类似斑马皮纹的图案。在晚装设计中，装饰在躯干、臀部和沿腿部的位置构成了复杂的网状结构。

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