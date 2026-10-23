Dubai Fashion Week w ZEA otworzył sezon wiosna-lato 2027 pokazami kolekcji kuwejckiego projektanta Yousefa Al Jasmiego, Sary Pedram, indyjskiej projektantki Pallavi Puri oraz Kreshy Bajaj, podaje The National. Zanim modelki pojawiły się na wybiegu, w showroomie Dubai Design District zaprezentowano młodych projektantów z różnych krajów i przedstawiono kilku z nich rynkowi ZEA.

Wśród uczestników showroomu znalazła się bahrajńska marka Touchless z torebkami drukowanymi w 3D. Egipski jubiler, który został projektantem okularów, Amr Saad, przedstawił wykonywane na zamówienie złote i srebrne oprawki z jubilerskimi zdobieniami zauszników i mostka. Tunezyjska marka obuwia Balga pokazała skórzane mule z rzeźbiarskimi obcasami i elementami ręcznego kucia, a kuwejcka marka Kochylia — nowe interpretacje trenczy i smokingowych żakietów z porcelanowymi guzikami wykonanymi z kuwejckiej gliny.

Kryształy i perska mitologia

Program pokazów otworzył Yousef Al Jasmi, który wcześniej tworzył stylizacje dla Lady Gagi. W jego kolekcji znalazły się suknie zdobione kryształami, długie pasma kryształów biegnące od ramion do podłogi, rzeźbiarskie gorsety i przezroczyste dopasowane spódnice. Paleta przechodziła od niemal cielistych odcieni do czerni.

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Samouka Sara Pedram zaprezentowała kolekcję Simurgh, inspirowaną XII-wiecznym poematem „Konferencja ptaków” perskiego poety Attara z Niszapuru. Projektantka odwołała się w niej do tematów transformacji, duchowości i perskiego dziedzictwa kulturowego. Na wybiegu pojawiły się przezroczyste stroje ze skrzydłopodobnymi detalami na ramionach, aksamitna suknia w kolorze błękitu pruskiego z drzewem życia z kryształów Swarovski na trenie oraz obszerna suknia z grubego płótna workowego, ręcznie malowana motywami inspirowanymi poezją Hafiza.

Wymiana kulturowa w kolekcjach

Pallavi Puri pokazała kolekcję Beyond Borders, poświęconą wymianie kulturowej. Projektantka na nowo zinterpretowała tradycyjne indyjskie zdobienia z koralików na potrzeby współczesnej garderoby i wykorzystała motywy jeździeckie związane z jej własną pasją do koni oraz kulturą jeździecką Dubaju. Pokaz otworzyła indyjska modelka Lisa Haydon, a zamknęła go libańska aktorka Cyrine Abdelnour w zdobionej stylizacji ślubnej.

Finałową kolekcję zaprezentowała Kresha Bajaj z charakterystycznymi dla projektantki zdobieniami z koralików. W dziennych stylizacjach dekorowały one dzianinowe topy, obramowywały dekolty koszulek na ramiączkach i tworzyły wzory przypominające skórę zebry. W modelach wieczorowych zdobienia tworzyły złożone siatkowe konstrukcje na tułowiu, biodrach i wzdłuż nóg.

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