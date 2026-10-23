Неделя моды в Дубае в ОАЭ открыла сезон весна-лето 2027 показами коллекций кувейтского дизайнера Юсефа Аль-Джасми, Сары Педрам, индийской дизайнерки Паллави Пури и Креши Баджадж, сообщает The National. Перед выходом моделей в шоуруме Dubai Design District представили молодых дизайнеров из разных стран и познакомили некоторых из них с рынком ОАЭ.

Среди участников шоурума был бахрейнский бренд Touchless с сумками, напечатанными на 3D-принтере. Египетский ювелир, ставший дизайнером очков, Амр Саад представил изготовленные на заказ золотые и серебряные оправы с ювелирной отделкой дужек и перемычки. Тунисский обувной бренд Balga показал кожаные мюли со скульптурными каблуками и элементами ручной ковки, а кувейтский бренд Kochylia — переосмысленные тренчи и смокинговые жакеты с фарфоровыми пуговицами из кувейтской глины.

Кристаллы и персидская мифология

Программу показов открыл Юсеф Аль-Джасми, который ранее создавал образы для Леди Гаги. В его коллекции были платья, украшенные кристаллами, длинные нити кристаллов от плеч до пола, скульптурные лифы и прозрачные облегающие юбки. Палитра переходила от почти телесных оттенков к чёрному.

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Дизайнер-самоучка Сара Педрам представила коллекцию Simurgh, вдохновлённую поэмой «Конференция птиц» персидского поэта XII века Аттара Нишапурского. В ней дизайнерка обратилась к темам трансформации, духовности и персидского культурного наследия. На подиуме появились прозрачные наряды с крыловидными деталями на плечах, бархатное платье прусского синего цвета с деревом жизни из кристаллов Swarovski на шлейфе и объёмное платье из грубой мешковины с ручной росписью по мотивам поэзии Хафиза.

Культурный обмен в коллекциях

Паллави Пури показала коллекцию Beyond Borders, посвящённую культурному обмену. Дизайнерка переосмыслила традиционную индийскую отделку бисером для современного гардероба и использовала конные мотивы, связанные с её собственным увлечением лошадьми и культурой конного спорта Дубая. Показ открыла индийская модель Лиза Хейдон, а завершила ливанская актриса Сирин Абдель Нур в декорированном свадебном образе.

Финальной стала коллекция Креши Баджадж с фирменным бисерным декором. В дневных образах он украшал вязаные топы, обрамлял горловины маек и формировал узоры, напоминавшие шкуру зебры. В вечерних моделях отделка образовывала сложные сетчатые конструкции на торсе, бёдрах и вдоль ног.

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