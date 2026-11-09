LVIV FASHION WEEK SS 2027: Три дні моди, діалогу та нових ідей

23–25 жовтня у Львові відбувся новий сезон Lviv Fashion Week SS 2027, що об’єднав українські бренди, молодих дизайнерів, представників fashion-освіти та професійної спільноти. Програма була насичена показами, презентаціями колекцій, відкритими студіями, публічними розмовами та освітніми подіями.

Сезон став продовженням діалогу про сучасну моду, її розвиток, нові підходи до творчості та взаємодію між дизайнерами, освітою й індустрією.



FASHION SHOWS

Сезон відкрив 23 жовтня показ VOZIANOV у просторі LYRA. Федір Возіанов створював нову колекцію наживо, демонструючи систему, яку досліджує та вдосконалює протягом десяти років. Що, як складність форми залежить не від кількості деталей, швів та операцій, а від точності одного рішення? Замість готового результату глядачі споглядали сам процес - нова колекція VOZIANOV була створення безпосередньо під час події. За цією простою на перший погляд дією - десять років досліджень. Те, що в різні періоди з'явилося у роботах дизайнера, як експерименти з геометрією, авангардом, кроєм, матеріалом і тілом, сьогодні складається в цілісну систему.

24 та 25 жовтня на головній локації Lviv Fashion Week - Barvy Event Hall - свої нові колекції представили STARCHAK, ANDREAS MOSKIN, CHERNIKOVA, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Olesya MARCHUK, ANK design, Marta STRILETSKA та BIMAN.



Окремою частиною програми став показ дипломних колекцій студентів кафедри дизайну одягу Львівської національної академії мистецтв. Свої колекції презентували: Yulia Ben, Yulia Brenio, Andriy Moskva, Maria Ivaniychuk, Iryna Kviatkovska та Volodymyr Lukan.

До програми знову приєднався італійський бренд BALOSSA, продовжуючи міжнародний fashion-діалог, який Lviv Fashion Week розвиває впродовж останніх сезонів.

На основній локації працював pop-up store учасників Lviv Fashion Week - що дозволив ближче познайомитися з брендами та придбати речі безпосередньо під час події.

EDUCATION & FASHION DIALOGUE

Освітня програма, реалізована у партнерстві з Ukrainian Fashion Education Group (UFEG), стала платформою для діалогу про сучасну моду та процеси, що формують її майбутнє.

23 жовтня відбувся «День відкритих студій», у межах якого учасники мали можливість відвідати робочі простори LINNI CARO та STARCHAK, ближче познайомитися з діяльністю брендів і побачити процес створення колекцій зсередини.

24 жовтня відбулась public talk «What is the Fashion Today» за участі дизайнера та засновника бренду VOZIANOV Федора Возіанова. Модераторкою розмови стала Марина Лосєва, засновниця та CEO Ukrainian Fashion Education Group.

Програму продовжила лекція Марини Лосєвої «Fashion Signals: головні ідеї наступного циклу моди», присвячена актуальним напрямам розвитку fashion-індустрії та ідеям, що визначатимуть її наступний етап.

Поєднання показів, відкритих студій та освітніх форматів дозволило розглянути моду не лише як готовий продукт, а і як систему творчих, професійних та інтелектуальних процесів.

FASHION WITH PURPOSE

Благодійність залишилася невід’ємною частиною Lviv Fashion Week. Разом із Благодійним фондом «24» у межах події тривав збір коштів на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади.

Формат «запрошення за донат» дав змогу гостям долучитися до підтримки українських військових. Благодійний компонент став нагадуванням про відповідальність культурної та творчої спільноти перед суспільством і важливість підтримки тих, хто захищає Україну.

Подія відбулася за підтримки Генерального партнера - девелоперської компанії blago, офіційного партнера Західноукраїнського Автомобільного Дому Mercedes Benz, Радіо Люкс ФМ та Благодійного фонду «24».

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