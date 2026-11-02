Найти салон, в котором можно не только сделать прическу в Дубае, но и подобрать уход за волосами, помогает широкий выбор услуг LEO BEAUTY CLUB. Премиальный салон расположен в Kempinski Hotel & Residences на острове Пальма Джумейра и работает с различными запросами — от быстрой укладки перед встречей до полного обновления образа с окрашиванием, стрижкой и восстанавливающими процедурами.

Адрес салона — Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE. Записаться можно по телефону +971 52 843 8463. Помимо парикмахерских услуг, здесь предлагаются макияж, маникюр, педикюр и косметология.

Где сделать укладку волос в Дубае

В LEO BEAUTY CLUB отдельное направление посвящено укладкам и стайлингу волос. Сюда можно обратиться, когда нужно привести в порядок прическу на каждый день, подготовиться к ужину, торжеству, фотосессии или другому мероприятию. В перечне услуг есть укладка феном, профессиональный стайлинг и плетение.

Укладка позволяет по-разному работать с формой и текстурой волос. Для сдержанного образа подойдет гладкая укладка с аккуратным объемом, а для праздничного события можно обсудить со стилистом волны, локоны или более сложную композицию. Плетение станет отдельным вариантом для тех, кто хочет прибранные волосы и выразительные детали. Окончательный вариант прически мастер подбирает с учетом длины, густоты и пожеланий клиентки.

Укладку можно совместить с другими процедурами: например, обновить стрижку, а затем завершить образ стайлингом. Это удобно и для жительниц города, и для гостей, которые готовятся к мероприятию.

Стрижки и подбор формы прически в LEO BEAUTY CLUB

Прическа начинается не только с укладки. То, как волосы лежат после мытья, насколько легко создается объём и удобно ли поддерживать форму дома, в значительной степени зависит от стрижки. В парикмахерском салоне LEO BEAUTY CLUB доступны женские и мужские стрижки с финишной укладкой.

При выборе формы можно учесть длину волос, их естественную текстуру и привычный способ укладки. Кому-то важно сохранить длину и освежить кончики, кому-то — изменить силуэт прически или сделать её более структурированной. Такой подход помогает совместить желаемый внешний вид с повседневным комфортом.

Стрижку можно дополнить окрашиванием или уходом, а завершить укладкой, чтобы сразу увидеть целостный результат.

Окрашивание волос: от естественного оттенка до сложных техник

Тем, кто ищет в Дубае салон для смены цвета волос, LEO BEAUTY CLUB предлагает как полное окрашивание, так и отдельные техники колористики. В перечень входят балаяж, омбре, мелирование, осветление и окрашивание корней. Каждый из вариантов решает свою задачу — от поддержания имеющегося цвета до более заметного преображения.

Балаяж и омбре позволяют работать с переходами между оттенками, создавая более мягкий или контрастный результат. Мелирование помогает добавить светлые акценты, а полное окрашивание — изменить или выровнять основной цвет. Если же нужно лишь поддержать уже созданный образ, можно выбрать окрашивание корней.

Перед сложным окрашиванием важно определить исходное состояние волос и обсудить желаемый результат. Особенно это касается осветления, когда будущий оттенок зависит и от предыдущих процедур.

В LEO BEAUTY CLUB колористика является частью комплексного парикмахерского направления, поэтому после смены цвета можно сразу подобрать соответствующий уход и укладку.

Кератин, ботокс для волос и профессиональный уход

Красивая прическа зависит не только от работы стилиста, но и от состояния волос. Сухость, пушистость или поврежденные кончики влияют на то, насколько ровно ложатся пряди и как выглядит укладка. Поэтому в LEO BEAUTY CLUB наряду со стрижками и окрашиванием представлены процедуры для разглаживания и ухода за длиной.

Одно из направлений — кератиновые процедуры, которые применяют для разглаживания волос и облегчения последующей укладки. Также доступен ботокс для волос — салонная процедура, ориентированная на гладкость и косметический уход. Конкретный выбор зависит от структуры прядей, их состояния и эффекта, которого хочет достичь клиентка.

Особое внимание в салоне уделяют уходовым программам Balmain Hair Couture и La Biosthétique. Они дополняют основные парикмахерские услуги и позволяют сосредоточиться на состоянии длины волос. Такие процедуры можно рассматривать как самостоятельный визит или как часть ухода после окрашивания и перед важным событием.

Для Дубая это особенно актуальное сочетание: солнце, морская вода, кондиционированный воздух и частая укладка могут влиять на внешний вид волос. Регулярный профессиональный уход помогает поддерживать желаемую текстуру и ухоженный вид прически между посещениями стилиста.

Наращивание волос и плетение для нового образа

Если хочется изменить длину или добавить объём без длительного ожидания, в LEO BEAUTY CLUB доступно наращивание волос. Эта услуга позволяет варьировать длину и густоту прически, а способ наращивания и желаемый результат обсуждаются с мастером перед процедурой.

Еще один вариант изменения образа — плетение. Оно подходит и для повседневного стиля, и для прически к торжественному событию. Сочетание плетения с укладкой дает больше возможностей работать с деталями, особенно на длинных волосах.

Все эти услуги собраны в одном парикмахерском салоне: от укладки на вечер до изменения длины или цвета.

Прическа и макияж для торжественного мероприятия

Подготовка к вечеринке, свадьбе, фотосессии или важной встрече часто не ограничивается прической. В LEO BEAUTY CLUB можно совместить создание прически с профессиональным макияжем. Салон предлагает дневной, вечерний, праздничный и свадебный макияж, а в системе записи также представлены комплексы, сочетающие макияж и укладку.

Преимущество такого формата — гармоничность всего образа. Стилист работает с волосами, визажист — с макияжем, а клиентка может заранее определить, какой результат ей нужен: естественный повседневный образ или более выразительный вариант для торжественного события.

Для тех, кто хочет лучше освоить повседневный макияж, в перечне услуг есть и индивидуальные уроки. Они дополняют салонный сервис возможностью научиться самостоятельно создавать желаемый образ.

Какие ещё услуги предлагает LEO BEAUTY CLUB в Дубае

Парикмахерское направление — лишь одна из составляющих LEO BEAUTY CLUB. Салон на Palm Jumeirah сочетает уход за волосами, маникюр, косметологию и процедуры для тела. Поэтому один визит можно посвятить не только прическе, но и другим элементам ухода.

Маникюр, педикюр, брови и ресницы

В ногтевом направлении доступны маникюр и педикюр, гелевое покрытие, наращивание и дизайн ногтей. Можно выбрать лаконичное оформление или нейл-арт с индивидуальными деталями. Эти услуги удобно сочетать с подготовкой к празднику или регулярным уходом за собой.

Салон также предлагает оформление бровей с помощью моделирования и коррекции нитью, а также наращивание ресниц. Такие процедуры позволяют дополнить образ без необходимости обращаться в другие заведения.

Косметология лица и аппаратные процедуры

Еще одно важное направление LEO BEAUTY CLUB — уход за кожей лица. Среди представленных услуг — ручная косметология, антивозрастные и скульптурирующие процедуры, а также HydraFacial. Для работы с кожей салон использует различные технологии, в частности HydraFacial Syndeo, Dermadrop TDA, Dermapen 4, Virtue RF и Liftera A.

Эти системы отличаются принципом работы и назначением: одни ориентированы на очищение и увлажнение, другие — на текстуру кожи или работу с её упругостью. Программу подбирают в зависимости от индивидуальных потребностей и особенностей кожи.

Уход за телом и велнес

В перечне услуг LEO BEAUTY CLUB есть массаж, рефлексотерапия, скрабирование, обертывания, прессотерапия и марокканская баня. Также представлены аппаратные процедуры для тела, в частности Endospheres Therapy и Icoone Laser. Эти направления дополняют классический салонный уход и позволяют посвятить посещение не только внешнему образу, но и отдыху.

Где находится LEO BEAUTY CLUB и как записаться

LEO BEAUTY CLUB принимает клиентов в Kempinski Hotel & Residences на Crescent West, Palm Jumeirah. Салон работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Запись на укладку, стрижку, окрашивание или другие процедуры доступна по телефону +971 52 843 8463, через Instagram @leobeautyclub.dubai или сервис онлайн-бронирования.

При записи можно сразу определить, какая именно услуга нужна, и согласовать сочетание нескольких процедур. Это особенно удобно для тех, кто планирует создать законченный образ к конкретной дате. В LEO BEAUTY CLUB можно начать с простой укладки, а при необходимости дополнить её окрашиванием, уходом за волосами, макияжем или другими beauty-процедурами — всё в одном пространстве на Пальме Джумейра.

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