LEO BEAUTY CLUB提供丰富多样的服务，助您在迪拜找到一家不仅能做发型，还能为您量身定制护发方案的美发沙龙。 这家高端沙龙位于棕榈朱美拉岛的凯宾斯基酒店及公寓内，可满足各类需求——从会议前的快速造型，到包含染发、剪发和修复护理在内的全面形象焕新。

沙龙地址：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。预约电话：+971 52 843 8463。 除美发服务外，这里还提供化妆、美甲、足部护理及美容护理服务。

在迪拜哪里可以做发型

LEO BEAUTY CLUB设有专门的发型设计与造型服务。无论是日常整理发型，还是为晚宴、庆典、摄影或其它活动做准备，您都可以前来咨询。 服务项目包括吹风造型、专业造型设计及编发。

发型设计能以多种方式塑造头发的造型和质感。若追求低调的造型，光滑顺直且层次分明的发型是理想之选；而参加节日庆典时，可与造型师商讨打造波浪、卷发或更复杂的造型。 编发则是希望将头发束起并增添醒目细节的顾客的独特选择。发型师会根据发长、发量及顾客的个人偏好，最终确定发型样式。

造型服务可与其他护理项目结合：例如，先修剪发型，再通过造型来完善整体形象。这既方便城市居民，也适合正在为活动做准备的来宾。

LEO BEAUTY CLUB的剪发与发型设计

发型不仅仅始于造型。洗发后头发的自然垂落感、是否容易打造出蓬松感，以及在家是否方便保持发型，在很大程度上都取决于剪发。 在LEO BEAUTY CLUB美发沙龙，我们提供包含最终造型服务的男女剪发服务。

在选择发型时，可综合考虑发长、发质及日常的造型习惯。 有人希望保留发长并修剪发梢，有人则希望改变发型的轮廓或使其更具层次感。这种做法有助于将理想的外观与日常的舒适感相结合。

剪发后可搭配染发或护理服务，最后通过造型定型，让您立即看到整体效果。

染发：从自然色调到复杂技法

对于在迪拜寻找染发沙龙的顾客，LEO BEAUTY CLUB 提供全头染发及多种局部染发技术。服务项目包括巴拉亚染、渐变染、挑染、提亮以及发根补色。 每种方案都有其独特作用——从维持现有发色到实现更显著的蜕变。

巴拉亚和奥姆布技术能够处理色调之间的过渡，营造出更柔和或更鲜明的对比效果。挑染有助于增添亮色亮点，而全头染发则可改变或统一主色调。 如果只需维持已有的造型，则可选择发根补染。

在进行复杂的染发前，必须先评估头发的初始状态，并商讨期望的效果。这一点在提亮发色时尤为重要，因为最终的色调还取决于之前的染发处理。

在LEO BEAUTY CLUB，染发是综合美发服务的一部分，因此变色后可以立即搭配相应的护理和造型方案。

角蛋白护理、头发肉毒杆菌注射及专业护理

漂亮的发型不仅取决于发型师的技艺，还取决于头发的状态。 干枯、毛躁或受损的发梢都会影响发丝的顺滑度以及造型效果。因此，在LEO BEAUTY CLUB，除了剪发和染发外，还提供针对发丝顺滑和发长护理的护理项目。

其中一项服务是角蛋白护理，用于抚平毛躁，使后续造型更轻松。此外，我们还提供“头发肉毒杆菌”护理——这是一种以提升顺滑度和美容护理为目标的沙龙护理项目。 具体选择取决于发丝的结构、发质状况以及客户希望达到的效果。

沙龙特别关注Balmain Hair Couture和La Biosthétique的护理方案。这些方案对基础美发服务起到了补充作用，并能让客户专注于发质的养护。 此类护理既可作为独立项目进行，也可作为染发后及重要活动前的护理环节。

对于迪拜而言，这种组合尤为重要：阳光、海水、空调环境以及频繁的造型都会影响头发的外观。定期的专业护理有助于在两次造访发型师之间，保持理想的发质和整洁的发型。

接发与编发，打造全新形象

如果您希望改变发长或增加发量，又不想等待太久，LEO BEAUTY CLUB提供接发服务。 该服务可调整发型长度和浓密度，接发方式及预期效果将在操作前与发型师商定。

另一种改变形象的方式是编发。它既适合日常造型，也适合特殊场合的发型。将编发与造型相结合，能提供更多细节处理的可能性，尤其适合长发。

从晚宴造型到改变发长或发色，所有这些服务都汇聚于同一家美发沙龙。

节日活动的发型与妆容

为派对、婚礼、写真拍摄或重要聚会做准备时，往往不仅限于发型。在LEO BEAUTY CLUB，您可以将发型设计与专业化妆服务相结合。 本沙龙提供日间、晚间、节日及婚礼妆容服务，预约系统中还设有将妆容与发型设计相结合的套餐。

这种服务模式的优势在于整体造型的协调统一。 发型师负责发型设计，化妆师负责妆容打造，客户可以提前确定自己想要的效果：是自然的日常妆容，还是适合隆重场合的更出彩的妆容。

对于希望更好地掌握日常妆容技巧的人士，服务清单中还包含一对一化妆课程。这些课程不仅补充了沙龙服务，还让您能够学会独立打造理想造型。

迪拜的LEO BEAUTY CLUB还提供哪些服务

美发服务仅是LEO BEAUTY CLUB的一部分。 位于棕榈岛朱美拉的沙龙集护发、美甲、美容及身体护理于一体。因此，一次到访不仅可以打理发型，还能体验其他护理项目。

美甲、足部护理、眉毛与睫毛

美甲服务包括手部护理、足部护理、凝胶美甲、美甲延长及美甲设计。 您可以选择简约的款式，或带有个性化细节的美甲艺术。这些服务既适合作为节日准备，也适合日常护理。

本沙龙还提供通过塑形和线雕进行眉毛修饰，以及睫毛嫁接服务。这些护理项目能让您的整体形象更加完美，无需另寻他处。

面部美容与仪器护理

LEO BEAUTY CLUB的另一大服务方向是面部护肤。提供的服务包括手工美容、抗衰老及塑形护理，以及HydraFacial。 在护肤方面，沙龙采用多种技术，包括HydraFacial Syndeo、Dermadrop TDA、Dermapen 4、Virtue RF和Liftera A。

这些设备在工作原理和适用目的上各不相同：有的侧重于清洁和保湿，有的则专注于改善肤质或提升肌肤弹性。护理方案将根据个人需求和肤质特点量身定制。

身体护理与健康养生

LEO BEAUTY CLUB的服务项目包括按摩、反射疗法、去角质、裹敷、压疗以及摩洛哥浴。 此外，还提供多种仪器理疗项目，包括Endospheres Therapy和Icoone Laser。这些项目与经典的沙龙护理相辅相成，让您的到访不仅能提升外在形象，更能享受身心放松的时光。

LEO BEAUTY CLUB的地址及预约方式

LEO BEAUTY CLUB位于朱美拉棕榈岛西新月区的凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）。沙龙每天9:00至21:00营业。 如需预约发型设计、剪发、染发或其他护理项目，可拨打+971 52 843 8463，或通过Instagram账号@leobeautyclub.dubai，或使用在线预约服务进行预约。

预约时，您可以直接说明所需的服务项目，并协商组合多项护理项目。这对计划在特定日期前打造完整造型的人来说尤为方便。 在LEO BEAUTY CLUB，您可以从简单的发型设计开始，如有需要，还可搭配染发、护发、化妆或其他美容护理项目——所有服务均位于朱美拉棕榈岛（Palm Jumeirah）的同一空间内。

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