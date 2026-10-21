在首尔，传统韩国binyeo发簪再次受到20至30多岁人群和外国游客的欢迎。东大门市场的饰品店迎来了通过社交媒体了解到这些饰品的顾客，《韩国先驱报》报道。

销量增长

一名姓洪、在这一行业工作了12年的饰品店店主表示，与一个月前相比，binyeo的销量翻了一番。他说，许多顾客不知道如何使用这些发簪，因此店员会向他们展示盘发的方法。

此前，这类店铺的主要顾客是演唱trot歌曲的歌手和戏剧演员。现在，来访者中还有与父母一同前来的青少年。一些顾客购买珠子、发簪和其他材料，自己制作binyeo。

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现代风格中的传统

Binyeo是一种用于固定盘成发髻的头发的细长饰品。韩国女性自古以来就佩戴这种发簪；东亚其他国家也使用类似的饰品。传统上，它们由黄金、白银、玉石或木材制成，其材质和设计可能表明佩戴者的社会地位。

如今流行的款式与经典款略有不同：许多呈双齿U形，类似法式扭转发髻发簪。社交媒体上正在传播展示东大门市场发型的短视频；其中一段视频获得了超过160万次观看。

首尔国立大学消费者趋势中心研究员崔智惠将人们对binyeo的兴趣与年轻消费者希望在传统市场寻找新奇物品、并将其与现代风格相结合的愿望联系起来。

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