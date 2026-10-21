W Seulu tradycyjne koreańskie spinki do włosów binyeo ponownie zyskują popularność wśród osób w wieku 20–30 lat oraz zagranicznych turystów. Sklepy z akcesoriami na rynku Dongdaemun odwiedzają klienci, którzy dowiedzieli się o tych ozdobach z mediów społecznościowych, informuje Korea Herald.

Sprzedaż wzrosła

Właściciel sklepu z akcesoriami o nazwisku Hong, który pracuje w tej branży od 12 lat, powiedział, że sprzedaż binyeo podwoiła się w porównaniu z miesiącem temu. Według niego wielu klientów nie wie, jak używać tych spinek, dlatego sprzedawcy pokazują im sposoby układania włosów.

Wcześniej głównymi klientami takich sklepów byli piosenkarze trotowi i artyści teatralni. Obecnie wśród odwiedzających są nastolatki, które przychodzą razem z rodzicami. Część klientów kupuje koraliki, spinki i inne materiały, aby samodzielnie wykonywać binyeo.

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Tradycja w nowoczesnym stylu

Binyeo to długa, cienka ozdoba służąca do mocowania włosów zebranych w kok. Koreanki nosiły takie spinki od dawnych czasów; podobne akcesoria stosowano także w innych krajach Azji Wschodniej. Tradycyjnie wykonywano je ze złota, srebra, jadeitu lub drewna, a materiały i wzór mogły wskazywać na status społeczny właścicielki.

Popularne obecnie modele nieco różnią się od klasycznych: wiele z nich ma kształt litery U z dwoma zębami i przypomina spinki do francuskiego twista. W mediach społecznościowych rozpowszechniają się filmy prezentujące fryzury na rynku Dongdaemun; jeden z takich materiałów zdobył ponad 1,6 mln wyświetleń.

Badaczka Centrum Trendów Konsumenckich Uniwersytetu Narodowego w Seulu Choi Ji-hye powiązała zainteresowanie binyeo z dążeniem młodych konsumentów do szukania nietypowych rzeczy na tradycyjnych rynkach i łączenia ich z nowoczesnym stylem.

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