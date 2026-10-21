В Сеуле традиционные корейские шпильки для волос биньё вновь набирают популярность среди людей в возрасте 20–30 лет и иностранных туристов. Магазины аксессуаров на рынке Тондэмун посещают покупатели, узнавшие об этих украшениях из социальных сетей, сообщает Korea Herald.

Продажи выросли

Владелец магазина аксессуаров по фамилии Хон, работающий в этой сфере 12 лет, рассказал, что продажи биньё удвоились по сравнению с месяцем назад. По его словам, многие покупатели не знают, как пользоваться шпильками, поэтому продавцы показывают им способы укладки волос.

Ранее основными клиентами таких магазинов были исполнители трота и театральные артисты. Теперь среди посетителей есть подростки, которые приходят вместе с родителями. Часть покупателей приобретает бусины, шпильки и другие материалы, чтобы изготавливать биньё самостоятельно.

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Традиция в современном стиле

Биньё — длинное тонкое украшение для фиксации волос, собранных в пучок. Корейские женщины носили такие шпильки с древних времён; подобные аксессуары использовали и в других странах Восточной Азии. Традиционно их изготавливали из золота, серебра, нефрита или дерева, а материалы и дизайн могли указывать на социальный статус владелицы.

Популярные сейчас модели несколько отличаются от классических: многие из них имеют U-образную форму с двумя зубцами и напоминают шпильки для французского твиста. В социальных сетях распространяются видео с демонстрацией укладок на рынке Тондэмун; один из таких роликов набрал более 1,6 миллиона просмотров.

Исследовательница Центра потребительских трендов Сеульского национального университета Чхве Чи Хе связала интерес к биньё со стремлением молодых потребителей искать необычные вещи на традиционных рынках и сочетать их с современным стилем.

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