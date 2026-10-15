Россия отправила более 10 участниц в кокошниках на конкурс «Миссис Вселенная-2026»

На 49-й международный конкурс «Миссис Вселенная 2026» подали заявки более 10 участниц из России. Среди представительниц разных стран россиянки демонстрируют кокошники вместо коронок и открыто используют титулы, связанные с РФ, в частности «Миссис Москва», «Миссис Россия», «Миссис Урал», «Миссис Сибирь» и «Миссис Берингово море».

Какие россиянки принимают участие в Mrs. Universe 2026

На официальных страницах Mrs. Universe 2026 в Facebook и Instagram опубликованы имена участниц, представляющих российские города, регионы и страну в целом.

Среди них:

Елена Юдина — «Миссис Вселенная Россия 2026»;

Сирануш Суварян — «Миссис Вселенная Санкт-Петербург 2026»;

Виктория Харитонова — «Миссис Вселенная Москва 2026»;

Арюна Доржиева — «Миссис Вселенная Азия — Россия 2026»;

Евгения Кулябина — «Миссис Вселенная Удмуртия 2026»;

Алена Яндаева — «Миссис Вселенная Урал 2026»;

Юлия Мамашева — «Миссис Вселенная Берингово море 2026»;

Екатерина Чопей — «Миссис Вселенная Сибирь 2026»;

Ирина Егорова — «Миссис Вселенная Охотское море 2026»;

Ксения Высоцкая — «Миссис Вселенная Иркутск 2026»;

Александра Мацкова — «Миссис Вселенная Баренцево море 2026».

По информации российских организаторов местных конкурсов, Александра Мацкова и Юлия Мамашева точно должны отправиться на Шри-Ланку. Другие конкурсантки также публикуют посты об участии в соревновании и призывают голосовать за них.

Как отмечает «Главком», согласно правилам организаторов, участницами считаются все делегатки, чьи фотографии, имена и титулы опубликованы на официальных страницах конкурса.

Участницы, представляющие другие страны, но связанные с РФ

Журналисты также обратили внимание на конкурсанток, которые выступают под титулами других стран, однако имеют связи с Россией.

Олеся Ладыгина представляет Кыргызстан. Она является предпринимательницей, дизайнером и основательницей производства женской одежды в Бишкеке. По данным «Главкома», Ладыгина сотрудничает с представителями российской модной индустрии, участвует в мероприятиях в РФ и дает интервью российским СМИ. На одном из мероприятий она назвала себя «енисейской киргизкой».

Елена Янковская заявлена на конкурсе под титулом «Миссис Французская Ривьера». По информации издания, в 1995 году она участвовала в конкурсе «Мисс Тверь».

Еще одна конкурсантка, Светлана Специян, представлена на официальных страницах Mrs. Universe 2026 как «Миссис Евразия». В то же время в своих соцсетях она позиционирует себя как обладательница титула «Топ Мира Россия 2026».

Какие украинки принимают участие в конкурсе

Украинки также представлены среди участниц Mrs. Universe 2026, однако будут выступать под титулами разных стран и регионов.

В частности, украинская дерматолог и хирург Яна Токат будет представлять Словакию. Ее участие уже вызвало обсуждение в социальных сетях.

Среди других участниц украинского происхождения:

Олеся Влезко — «Миссис Восточная и Центральная Европа». Родом из Одессы, в настоящее время проживает в Польше.

Наталья Сентимрей — «Миссис Западная Европа». Основала школу моделей, обладательница титулов Winner Mrs TCP Europe 2023, Universe 2024 и Western Europe 2026.

Елена Рожкова — «Миссис Швейцария». Её деятельность связана с чирлидингом.

Анна Кравченко — «Миссис Турция». Предпринимательница, основательница международного beauty-бренда и владелица косметического производства в Турции.

Ирина Погодина — «Миссис Польша». Предпринимательница из Киева, проживающая во Вроцлаве и владеющая сетью барбершопов.

Елена Суховир — «Миссис Австрия». Работает консультантом по международной недвижимости в Вене и Дубае.

Когда состоится Mrs. Universe 2026

Международный конкурс красоты Mrs. Universe 2026 запланирован на 18–25 октября на Шри-Ланке. Это будет 49-й мировой финал конкурса.

По данным организаторов, мероприятие должно собрать более 100 участниц из разных стран. В течение недели конкурсанток ждут культурные мероприятия, благотворительные инициативы и другие программы, а завершится событие финалом.

«Mrs. Universe» — отдельный конкурс красоты, в котором принимают участие замужние женщины или участницы в соответствии с собственными правилами организаторов. Его не следует путать с «Miss Universe», который является другим международным конкурсом.

Источник: Главком

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