LEO BEAUTY CLUB——位于迪拜棕榈朱美拉岛凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内的顶级美容沙龙。 该沙龙提供美发服务、美甲与足部护理、专业化妆、美容护理以及面部和身体的仪器护理。

沙龙地址：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。 您可通过电话+971 52 843 8463、LEO BEAUTY CLUB官方网站或沙龙的Instagram主页预约护理项目。

LEO BEAUTY CLUB的理念是提供全方位的护理方案：客户可以在同一空间内组合不同的护理项目，并根据自身需求选择相应服务。 沙龙还专门开展现代仪器美容业务，提供一系列护肤和身体护理技术。

UA.News将为您介绍LEO BEAUTY CLUB在迪拜提供的服务内容、沙龙采用的技术，以及其美容服务理念与其他机构的区别。

美发工作室：剪发、染发及头发修复

LEO BEAUTY CLUB的发型设计业务涵盖完整的头发护理流程——从剪发和造型到复杂的染发、拉直和接发。 该沙龙将其服务定位为量身定制的护理方案，需提前预约。

客户可享受女士及男士剪发、造型、发型设计和编发服务。 染发是一项独立的服务项目，包括巴拉亚染、挑染和漂发。这些技术能够打造出从自然过渡到明显色调变化的各种色彩效果。

此外，服务清单还包括角蛋白拉直、头发肉毒杆菌护理及接发。针对长发护理，沙龙提供Balmain Hair Couture护理方案及La Biosthétique护理流程。 具体护理项目的选择取决于发质状况、期望效果以及专业人士的建议。

有关服务的更多详情，请访问LEO BEAUTY CLUB美发沙龙页面。

美甲、足部护理与美甲艺术

美甲服务涵盖手部护理、足部护理、凝胶涂层、美甲延长及美甲设计。在此领域，LEO BEAUTY CLUB沙龙注重手工操作、操作精准度及对细节的关注。

根据需求，客户可选择基础美甲护理、持久美甲或更复杂的装饰设计。美甲延长可改变指甲的长度和形状，而美甲艺术则提供个性化的设计。

完整的服务清单请参见LEO BEAUTY CLUB美甲沙龙页面。

化妆、眉毛与睫毛

LEO BEAUTY CLUB

提供适用于各类场合的专业化妆服务。服务项目包括日间妆、晚宴妆、节日妆以及新娘妆。 此外，本沙龙还专门为希望学会自主使用化妆品并掌握基础上妆技巧的顾客提供化妆课程。

另一项服务是眉毛和睫毛造型。其中包括使用线法进行眉形塑形与修整，以及睫毛嫁接。这些项目既可作为妆容的点睛之笔，也可纳入日常护理之中。

面部美容与护肤

美容护理领域融合了手工护理与仪器技术。服务项目包括面部护理、塑形护理、抗衰老疗程以及HydraFacial水光焕肤。 在选择护理方案时，会综合考虑皮肤状况、肤质、保湿程度以及客户的个性化需求。

其中一项代表性系统是HydraFacial Syndeo。其Vortex-Fusion技术将清洁、去角质、清除毛孔污垢以及涂抹专用精华液等步骤融为一体。 该疗程用于对皮肤进行综合护理，并改善其外观。

另一套系统是CoolLift，也称为CooLifting。它利用可控的冷二氧化碳气流将活性成分输送至皮肤。 该方法定位为非注射疗程，旨在滋润肌肤并暂时改善肌肤外观。

在无注射护理领域，还推出了Dermadrop TDA。该系统利用医用氧气气流，无需使用针头即可实现活性精华液的经皮输送。

设备清单中还包括Dermapen 4——这是一种微针系统，在治疗过程中，特制的微针会在皮肤上形成可控的微通道。该方法应用于旨在改善皮肤质地的疗程，特别是针对皮肤不平整和疤痕的治疗。 此外还特别提到了BDR系统，该系统将微针技术与专用美容浓缩精华相结合。

其他技术还包括Heleo Pro LED。该系统利用不同光谱的光进行光疗，可用于护理问题肌肤并促进其修复。

在选择美容护理方案前，评估皮肤特性至关重要。 为此，LEO BEAUTY CLUB引入了采用多光谱成像技术的Janus Pro系统。该系统能够分析皮肤的可见及深层特征，包括色素沉着、毛孔、肤质和保湿水平。

所得数据将有助于为客户选择合适的护理方案，并能追踪护理后皮肤外观的变化。

用于紧致肌肤的仪器技术

利用射频或超声波作用的系统构成了一类

独立的设备。它们被应用于旨在改善皮肤弹性、肤质及面部轮廓的护理项目中。

Virtue RF——一种微针射频治疗系统。该系统将微针技术与向组织输送射频能量相结合。此类疗程用于刺激皮肤重塑过程，并改善皮肤质地。 疗程次数及恢复时间取决于客户的个体差异。

Indiba Elite 采用 448 kHz 射频频率，并运用 Proionic 技术。该系统适用于面部和身体护理，特别是针对组织改善、微循环促进及皮肤弹性提升。

另一项展示的技术是 Liftera A。这是一种聚焦超声系统，用于非侵入性治疗，可提拉面部、颈部及下颌线的皮肤。 其作用是在无需手术干预的情况下作用于更深层的组织。

如何在这些技术之间进行选择，取决于治疗目标、皮肤状况以及可能存在的禁忌症。并非所有疗程都适合每位客户，且疗效可能因人而异。

身体塑形与皮肤护理

在LEO BEAUTY CLUB，针对身体护理，我们提供了多种基于不同工作原理的仪器系统。其中包括Endospheres Therapy、Icoone Laser、VIP Line Voluzione、RoboLex Plus和CriolipoSculpt。

Endospheres Therapy采用压缩微振动技术。 该系统采用带有55个硅胶球的滚轮，对组织产生有节奏的机械作用。该方法应用于身体和面部护理项目中，特别是针对皮肤质地、浮肿感及身体轮廓的改善。

Icoone Laser是Roboderm公司的微刺激系统，将机械作用与激光及LED技术相结合。该系统应用于面部和身体护理项目，旨在改善皮肤状态并提升其外观。

VIP Line Voluzione——一款用于多种美容方案的多功能平台。根据配置和所选模式的不同，它可应用于面部及身体护理项目中。

RoboLex Plus融合了多种技术：真空按摩、超声空化、射频治疗和低强度激光。 该综合系统专为非侵入性疗程设计，适用于身体轮廓塑形及皮肤护理项目。

CriolipoSculpt采用冷冻溶脂技术——即对局部脂肪堆积施加可控的低温作用。该方法旨在针对身体特定部位进行塑形，而非用于整体减重。 治疗前需评估禁忌症，并与专业人员商讨预期效果。

按摩、摩洛哥蒸汽浴及健康护理项目



除仪器美容外，本沙龙还提供放松和身体护理服务。服务项目包括按摩、反射疗法、摩洛哥蒸汽浴、裹敷、压疗和去角质。

按摩疗程旨在放松身心并缓解肌肉紧张感。去角质和裹敷疗法应用于身体护肤方案中，而压力疗法则是通过专用设备施加机械压缩作用。

此外，LEO BEAUTY CLUB还特别引进了意大利制造商Starpool生产的Soffio健康水疗床。该设备配备加热功能和水膜，可对身体产生波浪式的按摩效果。 该系统常作为放松疗程的补充项目使用。

男士护理与脱毛

LEO BEAUTY CLUB的大门不仅向女性客户敞开。服务项目中还包括男士理发和理发师服务。这使得经典的护发护理能够与沙龙的常规服务相结合。

此外，还提供蜜蜡脱毛和线脱毛服务。根据所选项目的不同，这些方法可应用于身体的不同部位。

在美容领域，沙龙还提供IPL脱毛服务——即强脉冲光技术，用于抑制毛发生长。在进行该疗程前，务必考虑皮肤光型、发色及可能存在的禁忌症。



如何预约迪拜的LEO BEAUTY CLUB

沙龙实行预约制，可据此协调所需服务及到访时间。您可访问LEO BEAUTY CLUB官方网站了解服务项目，该网站还提供在线预约表单。

沙龙地址：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。联系方式包括电话 +971 52 843 8463 及 Instagram 主页。

LEO BEAUTY CLUB 将经典沙龙服务与美容护理、仪器疗程及健康养生护理相结合。这种模式让您可以在同一地点享受多种服务——从剪发、美甲到面部及身体护理。 不过，具体的服务项目、适用人群及价格，建议您在沙龙预约时直接向工作人员确认。

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