Szeroki wybór usług LEO BEAUTY CLUB pomaga znaleźć salon w Dubaju, w którym można nie tylko zrobić fryzurę, ale także dobrać odpowiednią pielęgnację włosów. Ten ekskluzywny salon znajduje się w Kempinski Hotel & Residences na wyspie Palm Jumeirah i realizuje różnorodne zlecenia — od szybkiej stylizacji przed spotkaniem po całkowitą zmianę wizerunku obejmującą koloryzację, strzyżenie i zabiegi regeneracyjne.

Adres salonu: Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu +971 52 843 8463. Oprócz usług fryzjerskich salon oferuje również makijaż, manicure, pedicure oraz zabiegi kosmetyczne.

Gdzie zrobić fryzurę w Dubaju

W LEO BEAUTY CLUB osobny dział poświęcony jest układaniu i stylizacji włosów. Można tu zgłosić się, gdy trzeba uporządkować fryzurę na co dzień, przygotować się na kolację, uroczystość, sesję zdjęciową lub inne wydarzenie. W ofercie znajdują się: suszenie suszarką, profesjonalna stylizacja oraz plecenie warkoczy.

Stylizacja pozwala na różnorodną pracę z kształtem i teksturą włosów. Do stonowanego wizerunku pasuje gładka stylizacja z delikatną objętością, a na uroczystą okazję można omówić ze stylistą fale, loki lub bardziej skomplikowaną kompozycję. Plecionki to osobna opcja dla tych, które chcą upiętych włosów i wyrazistych detali. Ostateczny kształt fryzury mistrz dobiera, biorąc pod uwagę długość, gęstość i życzenia klientki.

Stylizację można połączyć z innymi zabiegami: na przykład odświeżyć fryzurę, a następnie dopełnić stylizacją. Jest to wygodne zarówno dla mieszkanek miasta, jak i dla gości przygotowujących się do wydarzenia.

Strzyżenie i dobór kształtu fryzury w LEO BEAUTY CLUB

Fryzura to nie tylko stylizacja. To, jak włosy układają się po umyciu, jak łatwo nadaje się im objętość i czy wygodnie jest utrzymać ich kształt w domu, w znacznym stopniu zależy od strzyżenia. W salonie fryzjerskim LEO BEAUTY CLUB dostępne są strzyżenia damskie i męskie wraz z końcową stylizacją.

Przy wyborze fryzury warto wziąć pod uwagę długość włosów, ich naturalną strukturę oraz sposób, w jaki zazwyczaj je układamy. Dla niektórych ważne jest zachowanie długości i odświeżenie końcówek, dla innych — zmiana sylwetki fryzury lub nadanie jej większej struktury. Takie podejście pomaga połączyć pożądany wygląd z codziennym komfortem.

Strzyżenie można uzupełnić koloryzacją lub zabiegami pielęgnacyjnymi, a zakończyć stylizacją, aby od razu zobaczyć spójny efekt.

Farbowanie włosów: od naturalnego odcienia po zaawansowane techniki

Tym, którzy szukają w Dubaju salonu, aby zmienić kolor włosów, LEO BEAUTY CLUB oferuje zarówno pełne farbowanie, jak i poszczególne techniki koloryzacji. W ofercie znajdują się balayage, ombre, pasemka, rozjaśnianie oraz farbowanie odrostów. Każda z tych opcji spełnia swoje zadanie — od utrzymania obecnego koloru po bardziej zauważalną przemianę.

Balayage i ombre pozwalają na pracę z przejściami między odcieniami, tworząc efekt bardziej miękki lub bardziej kontrastowy. Pasemka pomagają dodać jasne akcenty, a całkowite farbowanie — zmienić lub wyrównać podstawowy kolor. Jeśli natomiast chcesz jedynie utrzymać już stworzoną stylizację, możesz zdecydować się na farbowanie odrostów.

Przed skomplikowanym farbowaniem ważne jest, aby określić stan wyjściowy włosów i omówić pożądany efekt. Dotyczy to zwłaszcza rozjaśniania, kiedy przyszły odcień zależy również od wcześniejszych zabiegów.

W LEO BEAUTY CLUB koloryzacja stanowi część kompleksowej usługi fryzjerskiej, dlatego po zmianie koloru można od razu dobrać odpowiednią pielęgnację i stylizację.

Keratyna, botoks do włosów i profesjonalna pielęgnacja

Piękna fryzura zależy nie tylko od pracy stylisty, ale także od stanu włosów. Suchość, puszenie się lub zniszczone końcówki wpływają na to, jak równo układają się pasma i jak wygląda fryzura. Dlatego w LEO BEAUTY CLUB, obok strzyżenia i koloryzacji, oferujemy zabiegi wygładzające i pielęgnujące włosy na całej długości.

Jednym z kierunków są zabiegi keratynowe, które stosuje się w celu wygładzenia włosów i ułatwienia ich późniejszej stylizacji. Dostępny jest również botoks do włosów – zabieg salonowy ukierunkowany na gładkość i pielęgnację kosmetyczną. Konkretny wybór zależy od struktury włosów, ich stanu oraz efektu, jaki chce osiągnąć klientka.

W salonie szczególną uwagę poświęca się programom pielęgnacyjnym Balmain Hair Couture i La Biosthétique. Uzupełniają one podstawowe usługi fryzjerskie i pozwalają skupić się na kondycji włosów. Zabiegi te można traktować jako samodzielną wizytę lub jako część pielęgnacji po farbowaniu i przed ważnym wydarzeniem.

W przypadku Dubaju jest to szczególnie istotne połączenie: słońce, woda morska, klimatyzowane powietrze oraz częste stylizowanie mogą wpływać na wygląd włosów. Regularna profesjonalna pielęgnacja pomaga utrzymać pożądaną teksturę i schludny wygląd fryzury pomiędzy wizytami u stylisty.

Przedłużanie włosów i plecenie warkoczy dla nowej stylizacji

Jeśli chcesz zmienić długość lub dodać objętości bez długiego oczekiwania, w LEO BEAUTY CLUB dostępne jest przedłużanie włosów. Usługa ta pozwala modyfikować długość i gęstość fryzury, a sposób przedłużania oraz oczekiwany efekt omawia się z stylistą przed zabiegiem.

Kolejną opcją zmiany wizerunku są warkocze. Nadają się zarówno do stylizacji na co dzień, jak i na specjalne okazje. Połączenie warkoczy z układaniem fryzury daje więcej możliwości pracy nad szczegółami, zwłaszcza w przypadku długich włosów.

Wszystkie te usługi są dostępne w jednym salonie fryzjerskim: od stylizacji wieczorowej po zmianę długości lub koloru.

Fryzura i makijaż na uroczystą okazję

Przygotowania do imprezy, ślubu, sesji zdjęciowej lub ważnego spotkania często nie ograniczają się tylko do włosów. W LEO BEAUTY CLUB można połączyć stylizację fryzury z profesjonalnym makijażem. Salon oferuje makijaż dzienny, wieczorowy, świąteczny i ślubny, a w systemie rezerwacji dostępne są również pakiety łączące makijaż i stylizację włosów.

Zaletą takiego rozwiązania jest spójność całego wizerunku. Stylista zajmuje się włosami, wizażystka – makijażem, a klientka może z wyprzedzeniem określić, jaki efekt jej odpowiada: naturalny wygląd na co dzień czy bardziej wyrazista stylizacja na uroczystą okazję.

Dla tych, którzy chcą lepiej opanować codzienny makijaż, w ofercie znajdują się również indywidualne lekcje. Stanowią one uzupełnienie usług salonowych, dając możliwość nauczenia się samodzielnego tworzenia pożądanego wizerunku.

Jakie inne usługi oferuje LEO BEAUTY CLUB w Dubaju

Fryzjerstwo to tylko jedna z części działalności LEO BEAUTY CLUB. Salon na Palm Jumeirah łączy pielęgnację włosów, usługi paznokciowe, kosmetologię oraz zabiegi na ciało. Dzięki temu jedną wizytę można poświęcić nie tylko na fryzurę, ale także na inne elementy pielęgnacji.

Manicure, pedicure, brwi i rzęsy

W ramach usług pielęgnacji paznokci dostępne są manicure i pedicure, lakierowanie żelowe, przedłużanie oraz stylizacja paznokci. Można wybrać minimalistyczną stylizację lub nail art z indywidualnymi detalami. Usługi te wygodnie łączyć z przygotowaniami do uroczystości lub regularną pielęgnacją.

Salon oferuje również stylizację brwi poprzez modelowanie i korekcję nitką oraz przedłużanie rzęs. Zabiegi te pozwalają dopełnić wygląd bez konieczności udawania się do innych placówek.

Kosmetyka twarzy i zabiegi przy użyciu urządzeń

Kolejnym ważnym kierunkiem działalności LEO BEAUTY CLUB jest pielęgnacja skóry twarzy. Wśród oferowanych usług znajdują się zabiegi kosmetyczne wykonywane ręcznie, zabiegi przeciwstarzeniowe i modelujące, a także HydraFacial. W zabiegach na skórę salon wykorzystuje różne technologie, w szczególności HydraFacial Syndeo, Dermadrop TDA, Dermapen 4, Virtue RF oraz Liftera A.

Systemy te różnią się zasadą działania i przeznaczeniem: jedne skupiają się na oczyszczaniu i nawilżaniu, inne — na strukturze skóry lub poprawie jej jędrności. Program zabiegów dobierany jest w zależności od indywidualnych potrzeb i cech skóry.

Pielęgnacja ciała i wellness

W ofercie LEO BEAUTY CLUB znajdują się masaże, refleksoterapia, peelingi, okłady, presoterapia oraz łaźnia marokańska. Oferowane są również zabiegi na ciało z wykorzystaniem urządzeń, w szczególności Endospheres Therapy oraz Icoone Laser. Te zabiegi uzupełniają klasyczną pielęgnację salonową i pozwalają poświęcić wizytę nie tylko na poprawę wyglądu, ale także na relaks.

Gdzie znajduje się LEO BEAUTY CLUB i jak umówić się na wizytę

LEO BEAUTY CLUB przyjmuje klientów w Kempinski Hotel & Residences przy Crescent West na Palm Jumeirah. Salon jest otwarty codziennie od 9:00 do 21:00. Rezerwacji na fryzurę, strzyżenie, koloryzację lub inne zabiegi można dokonać telefonicznie pod numerem +971 52 843 8463, przez Instagram @leobeautyclub.dubai lub za pośrednictwem serwisu rezerwacji online.

Podczas rezerwacji można od razu określić, jakiej konkretnie usługi potrzebujesz, oraz uzgodnić połączenie kilku zabiegów. Jest to szczególnie wygodne dla osób, które planują stworzyć kompletną stylizację na konkretną datę. W LEO BEAUTY CLUB można zacząć od prostej stylizacji, a w razie potrzeby uzupełnić ją o koloryzację, pielęgnację włosów, makijaż lub inne zabiegi kosmetyczne — wszystko w jednym miejscu na Palm Jumeirah.

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