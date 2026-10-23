Зимний гардероб ребенка должен сочетать в себе комфорт, тепло и стиль. Для ежедневных прогулок понадобятся уютные свитера, теплые куртки и удобная обувь, для школы — универсальные вещи, которые легко сочетать друг с другом, а для семейных праздников и особых событий — более нарядные комплекты. Удачно подобранные цвета, фактуры и силуэты помогут создать различные образы и при этом сохранить индивидуальность ребенка.

В варшавском бутике LEO KIDS представлена одежда международных дизайнерских брендов, среди которых Dolce & Gabbana Kids, Emporio Armani, Balmain, Marni, Maison Margiela, Stella McCartney, N°21, Philosophy di Lorenzo Serafini и Trussardi Junior.

Ознакомиться с коллекциями можно на официальном сайте LEO KIDS, а следить за новинками и обновлениями ассортимента — в Instagram бутика. LEO KIDS расположен в Варшаве по адресу Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Polska. Чтобы уточнить наличие конкретной модели или размера, можно позвонить по номеру +48 786 346 559.

UA.News собрал 12 идей зимних образов для девочек и мальчиков: от практичных комплектов для прогулок и школы до сочетаний для семейных встреч, путешествий и праздничных мероприятий.

Зимние образы для девочек

Для прогулки по городу: розовый пуховик и светлые брюки

Для зимней прогулки по городу подойдет комплект в нежных розовых, молочных и бежевых оттенках, который можно найти в бутике LEO KIDS. Главным акцентом может стать розово-белая стеганая куртка Stella McCartney Kids с капюшоном. Ее принт задает настроение образу, поэтому остальные вещи лучше выбирать сдержанными.

Куртку можно сочетать с белым свитером Philosophy di Lorenzo Serafini Kids из ребристого трикотажа и бежевыми брюками широкого кроя этого бренда. Светлая палитра будет выглядеть гармонично, а различные фактуры придадут комплекту выразительность.

Для сухой погоды можно рассмотреть кроссовки Daymaster Dolce & Gabbana Kids из кожи наппа. Они создадут контраст с розовой верхней одеждой. Для мороза и снега лучше подобрать утепленные зимние ботинки с нескользящей подошвой.

Для активного отдыха: спортивный комплект с ярким акцентом

Катание на санках, игры в парке и длительные прогулки требуют одежды, которая не сковывает движений. Для такого случая стоит выбрать спортивные брюки, теплый свитшот и пуховик, под которым остается достаточно места для дополнительного слоя.

Основой образа могут стать черные джинсы Palazzo John Richmond Junior и белая худи Marni Kids с графическим логотипом. Белый верх освежит темный низ, а заметный логотип придаст образу дизайнерский акцент.

Для прогулок в холодную погоду можно рассмотреть чёрную стеганую куртку Balmain Kids с капюшоном. Обувь нужно выбирать в зависимости от погоды: для снега и гололеда лучше подойдут чёрные ботинки Ermanno Scervino Junior.

Для школы: голубой деним и светлый трикотаж

Школьный комплект должен быть удобным в течение всего дня. Джинсы, свитер и теплая куртка — универсальное сочетание, которое можно варьировать с помощью разных цветов и аксессуаров.

Для школьных будней подойдут джинсы Stella McCartney Kids с вышивкой в виде цветов и белая худи Marni Kids с логотипом. Контраст денима и светлого верха создаст сдержанный повседневный комплект, который легко дополнить тёмной верхней одеждой.

Для холодной погоды стоит выбрать чёрную стеганую куртку Balmain Kids с капюшоном. Завершить образ можно высокими черными кожаными ботинками MM6 Maison Margiela: они подчеркнут темную гамму куртки и придадут комплекту более выразительный городской характер.

Для выходных с семьёй: бежевый вельвет и молочный свитер

Для семейной прогулки, похода в кафе или посещения музея можно выбрать комплект в натуральных оттенках. Бежевый, молочный и коричневый хорошо сочетаются между собой и создают спокойный городской образ.

Его основой станут коричневые вельветовые брюки Ermanno Scervino Junior и розовый пушистый свитер Stella McCartney Kids. Чтобы добавить фактуры, верхний слой можно выбрать в виде бомбера.

Например, белый бомбер Teddy Ermanno Scervino Junior с декоративными деталями будет гармонировать со светлой палитрой. Если же нужен вариант для более прохладной погоды, бомбер можно заменить на серый двубортный жакет Balmain Kids.

Образ можно завершить кожаными ботинками с пряжкой Marni Kids, которые будут контрастировать со светлыми брюками. Для активных прогулок лучше выбрать практичный материал и длину брюк, которая не будет мешать двигаться.

Для дня рождения: нарядный трикотаж и светлая верхняя одежда

День рождения ребенка — повод создать образ, который будет праздничным, но не слишком формальным. Вместо сложного комплекта можно сочетать фактурный свитер, аккуратные брюки и верхнюю одежду в родственных оттенках.

Серый свитер Ermanno Scervino Junior с кружевной отделкой станет главным акцентом образа. К нему подойдут черные прямые брюки или темный деним, например, эластичные брюки с вышитым логотипом Balmain Kids. Такая комбинация позволит сохранить баланс между нарядностью и комфортом.

Для поездки на праздник можно выбрать светло-голубую стеганую куртку Stella McCartney Kids. Образ можно дополнить черными кроссовками MM6 Maison Margiela.

Зимние образы для мальчиков

Для прогулки по городу: темно-синий пуховик и кремовый трикотаж

Темно-синий пуховик — практичная основа зимнего гардероба. Он сочетается с джинсами, серыми брюками и трикотажем разных цветов, поэтому подходит для повседневных прогулок и поездок.

Для этого образа можно рассмотреть синюю пуховую куртку Emporio Armani Kids с капюшоном. К ней подойдут широкие брюки-карго N°21 Kids и темно-синий кардиган Trussardi Junior с контрастными кремовыми деталями.

Контрастные детали кардигана помогут объединить верх и низ, а светлый базовый слой сделает образ более выразительным. Для сухой погоды можно добавить синие кроссовки Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Для школы: шерстяной свитер и прямые брюки

Для школы и повседневных дел подойдет комплект, в котором удобство сочетается со сдержанным дизайном. Шерстяной свитер может стать основным теплым слоем, а прямые брюки — универсальной основой гардероба.

Свитер Dolce & Gabbana Kids из шерсти с вышитым логотипом можно сочетать с темно-синими брюками Emporio Armani. Такая цветовая гамма выглядит аккуратно и не требует дополнительных ярких деталей.

Для поездки в школу подойдет черный стеганый пуховик Balmain Kids с капюшоном. Он будет контрастировать со свитером и хорошо сочетаться с темным низом.

Также комплект стоит дополнить кроссовками Dolce & Gabbana Kids.

Для выходных: куртка и джинсы

Для выходных можно выбрать спортивный образ с курткой varsity. Контрастные рукава и манжеты создают выразительный силуэт, а джинсы делают комплект практичным для повседневных дел.

Основным элементом станет черная куртка в полоску John Richmond Junior с контрастными рукавами. Ее можно сочетать с синими джинсами Dolce & Gabbana Kids с пятью карманами.

Под куртку стоит надеть кремовый шерстяной свитер Stella McCartney Kids, а для завершения образа подойдут черные кожаные высокие кеды MM6 Maison Margiela.

Для путешествия: карго, светлый свитшот и пуховик

Во время семейного путешествия важно, чтобы одежда была удобной в дороге и подходила для прогулок по прибытии. Брюки-карго, свитшот и пуховик позволяют создать комплект, который не сковывает движений и легко адаптируется к различным условиям.

Основой образа могут стать темно-серые широкие брюки-карго N°21 Kids с логотипом. К ним подойдет кремовый свитшот Balmain Kids. Светлый верх создаст контраст с темным низом, а молния позволит регулировать комфорт в помещении.

Для улицы подойдет коричневая двусторонняя куртка Stella McCartney Kids. Комплект можно дополнить оранжевыми кроссовками Dolce & Gabbana Kids.

Для семейного праздника: шерстяной свитер и темно-синие брюки

Для семейного ужина, праздничного обеда или похода на детский спектакль можно выбрать сдержанный комплект из шерстяного свитера и классических брюк. Он выглядит аккуратно, но не требует формального костюма.

Свитер Dolce & Gabbana Kids из шерсти с вышитым логотипом хорошо сочетается с темно-синими прямыми брюками Trussardi Junior со шнурком на поясе.

Для дороги можно выбрать черный пуховик Emporio Armani и синие кроссовки Daymaster Dolce & Gabbana Kids.

Преимущество такого комплекта — универсальность: свитер и брюки можно носить по отдельности, сочетая с другими базовыми вещами.

Как подобрать зимний гардероб для разных случаев



При выборе детской одежды стоит начинать не с количества вещей, а с того, где и когда ребенок будет их носить. Для активных прогулок нужны теплая верхняя одежда и обувь, защищающая от влаги и холода. Для школы удобнее иметь несколько свитеров, брюк и базовых верхов, которые легко комбинировать. Для праздничных мероприятий достаточно одного или двух комплектов с выразительными деталями.

Чтобы вещи сочетались друг с другом, можно выбрать несколько базовых цветов: темно-синий, черный, серый, бежевый и молочный. Яркий пуховик или свитшот станет акцентом, а нейтральные брюки и трикотаж помогут создавать новые комбинации.

Не менее важна многослойность. Лонгслив, свитер и куртка позволяют регулировать тепло в зависимости от погоды и активности. При этом следует следить, чтобы ребенок не перегревался во время движения, а одежда не сковывала его движения.

Для зимы нужно отдельно проверять характеристики верхней одежды и обуви. Легкие бомберы и куртки varsity не всегда подходят для сильного мороза, а кроссовки и кеды не заменяют утепленных ботинок в снег и гололед. Выбор должен зависеть от температуры, продолжительности пребывания на улице и активности ребенка.

В LEO KIDS можно ознакомиться с коллекциями международных брендов и подобрать вещи для разных ситуаций. Продуманный зимний гардероб не обязательно должен быть большим. Несколько комплектов для школы, прогулок, путешествий и праздников помогут ребенку чувствовать себя комфортно в холодную погоду и выглядеть уместно в различных ситуациях.

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