LEO BEAUTY CLUB — салон красоты в Варшаве, предлагающий парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, профессиональный макияж, коррекцию бровей и ресниц, перманентный макияж, косметологию и аппаратный уход за лицом и телом. Заведение расположено по адресу Ogrodowa 58, 00-876 Варшава, Польша. Записаться на процедуры можно по телефону +48 575 010 155 или через Instagram @leobeautyclub.warsaw.

В салоне сочетают повседневные бьюти-услуги с профессиональными процедурами по уходу за кожей, волосами и ногтями. Здесь делают стрижки, сложное окрашивание, укладку, различные виды маникюра и педикюра, создают макияж для особых событий и проводят косметологические процедуры с использованием специализированного оборудования. Отдельные форматы обслуживания предусматривают комплексную подготовку к свадьбе и другим важным событиям.

UA.News рассказывает об основных направлениях работы LEO BEAUTY CLUB в Варшаве, профессиональных средствах и технологиях, которые используют в салоне, а также о возможностях комплексного ухода.

Парикмахерские услуги в LEO BEAUTY CLUB: стрижки, сложное окрашивание и профессиональный уход

Парикмахерское направление LEO BEAUTY CLUB включает стрижки, окрашивание, осветление, укладку и уход за волосами. Мастера работают с волосами различной длины и структуры, создавая как сдержанные повседневные образы, так и сложные прически для праздничных мероприятий.

Среди услуг — стрижки с укладкой, окрашивание корней, полное окрашивание и осветление до блонда. Для создания многомерного цвета используются современные техники балаяж, омбре, мелирование, Airtouch и Hand Touch. Они позволяют работать с переходами между оттенками, создавать светлые акценты и подчеркивать форму прически.

Завершить образ помогают укладки феном, пляжные волны, голливудские локоны, плетение и вечерние прически. Такие услуги подходят для повседневного выхода, фотосессии, деловой встречи, торжества или свадьбы.

Отдельное направление составляет профессиональный уход за волосами. В работе используются средства Olaplex, K18, Tokio Inkarami, Milbon, Philip Martins, Napla и Lebel. Эти бренды представлены в различных протоколах ухода, направленных на поддержание качества волос, их гладкости и ухоженного вида. Мастер подбирает подходящую процедуру с учётом состояния волос, предыдущего окрашивания и желаемого результата.

Маникюр и педикюр в LEO BEAUTY CLUB: классический уход, покрытие и дизайн

Ноготный сервис LEO BEAUTY CLUB включает маникюр и педикюр, гибридное покрытие, наращивание и коррекцию ногтей, а также декоративный дизайн. Клиенты получают как базовый уход, так и комплексные процедуры с дополнительным вниманием к коже рук и ногтей.

Для повседневного образа подходят натуральные оттенки и минималистичный дизайн. Праздничный маникюр дополняют более выразительными цветами и декоративными элементами. Форма, длина и оформление ногтей зависят от пожеланий клиента и выбранной техники.

Для ухода за ногтевой пластиной используется система IBX. Она входит в состав профессиональных процедур по поддержанию состояния ногтей. Дополнительный уход обеспечивает SPA-маникюр со средствами Philip Martins и Bruno Vassari.

Отдельное преимущество сервиса — возможность одновременного выполнения маникюра и педикюра четырьмя руками. Такой формат позволяет пройти две процедуры за один визит и сократить общее время пребывания в салоне.

Профессиональный макияж для различных мероприятий в LEO BEAUTY CLUB

В LEO BEAUTY CLUB создают макияж для повседневных выходов, вечерних мероприятий, торжеств и свадеб. Услуги включают дневной, вечерний, коктейльный и праздничный макияж, а также подготовку образа невесты.

Дневной макияж подчеркивает естественные черты лица и подходит для рабочих встреч, прогулок и фотосессий. Вечерний вариант предполагает более выразительные акценты, которые гармонируют с прической, одеждой и стилем мероприятия.

Для комплексной подготовки предусмотрены форматы NIGHT QUEEN, I AM KRASA и DAILY FASHION. Они сочетают макияж и укладку, помогая создать целостный образ за один визит.

Свадебное направление предусматривает подготовку невесты с учётом стиля церемонии, платья, причёски и пожеланий относительно макияжа. Предварительное планирование помогает согласовать последовательность процедур и время работы мастеров, чтобы все элементы образа гармонично сочетались.

Коррекция бровей и ресниц в LEO BEAUTY CLUB

Уход за бровями и ресницами — ещё одно направление работы LEO BEAUTY CLUB. Мастера выполняют коррекцию формы бровей, ламинирование и окрашивание бровей, ламинирование и окрашивание ресниц, а также Lash Botox.

Коррекция помогает придать бровям желаемую форму, а окрашивание делает их более выразительными. Ламинирование выравнивает направление волосков и помогает добиться аккуратного результата. Процедуры подбираются с учётом естественной густоты, структуры волосков и желаемого эффекта.

Ламинирование ресниц направлено на формирование изгиба, а окрашивание подчеркивает их цвет. Lash Botox дополняет уход за ресницами. Для коррекции бровей также используют тридинг — метод удаления нежелательных волосков с помощью нити.

Оформление бровей и ресниц дополняет повседневный уход и подготовку к особым событиям. Эти процедуры также сочетаются с макияжем и прической для создания завершенного образа.

Перманентный макияж бровей и губ в LEO BEAUTY CLUB

В салоне выполняют перманентный макияж бровей и губ. Направление включает пудровые брови, акварельный перманент губ и коррекционные сеансы.

Пудровая техника создает мягкий эффект заполнения цветом, похожий на оформление бровей декоративной косметикой. Форму и интенсивность пигмента подбирают индивидуально, чтобы сохранить гармонию с чертами лица.

Акварельный перманентный макияж губ придает им нежный оттенок с плавными переходами. Результат зависит от естественного цвета губ, выбранного пигмента и индивидуальных особенностей кожи.

Коррекционные сеансы помогают уточнить результат после первичной процедуры. Перманентный макияж предполагает соблюдение гигиенических требований, предварительное обсуждение ожиданий и рекомендации по уходу в период заживления.

Косметология в LEO BEAUTY CLUB: очищение, пилинги и профессиональные протоколы ухода

Косметологическое направление LEO BEAUTY CLUB включает очищение лица, гидропилинг, химические пилинги, уходовые процедуры и аппаратные методики. В работе используются AquaPure, Aquasure H2, Geneo, PRX-T33, iS Clinical Fire & Ice, Kemikum, косметика Casmara, Coolifting, микротоковая терапия и криотерапия.

Очищение лица направлено на удаление загрязнений и излишков кожного сала. Гидропилинг сочетает очищение и отшелушивание с использованием специализированных средств. Такие процедуры помогают поддерживать гладкость кожи и дополняют регулярный косметологический уход.

AquaPure и Aquasure H2 применяются для аппаратного очищения и ухода за кожей. Процедуры сочетают воздействие на поверхность кожи и использование ухаживающих компонентов. Косметолог подбирает протокол в соответствии с состоянием и потребностями кожи.

Geneo — технология комплексного ухода, сочетающая несколько методов воздействия. Она входит в аппаратное направление салона наряду с процедурами радиочастотного и ультразвукового ухода.

Для профессионального пилинга используют PRX-T33, Kemikum и iS Clinical Fire & Ice. Эти процедуры отличаются составом и принципом действия. Их применяют в соответствии с состоянием кожи, её чувствительностью и косметологическими потребностями.

Протоколы ухода Casmara представлены программами Age Defence, Q10 Rescue, Infinity и Purifying. Они охватывают различные потребности кожи — от поддержания её ухоженного вида до специализированного очищения.

Косметологическое направление также включает микротоковую терапию и криотерапию. При подборе процедуры специалист учитывает индивидуальные особенности кожи, домашний уход, предыдущие косметологические вмешательства и возможные противопоказания.

Coolifting, AquaPure, Geneo и Dermadrop: аппаратный уход за кожей в LEO BEAUTY CLUB

Среди процедур для лица, которые LEO BEAUTY CLUB выделяет в своих бьюти-предложениях, — Coolifting, AquaPure, Geneo и Dermadrop. Эти технологии направлены на различные аспекты ухода: увлажнение, очищение, поддержание гладкости и улучшение внешнего вида кожи.

Coolifting сочетает интенсивный поток охлажденного газа с подачей косметических компонентов. Процедуру позиционируют как способ интенсивного увлажнения и придания коже более свежего вида. Особый акцент сделан на стимуляции выработки коллагена и заметном эффекте после сеанса.

AquaPure — аппаратная процедура для глубокого очищения и увлажнения кожи. Она сочетает очищение с использованием ухаживающих компонентов и направлена на восстановление свежего, сияющего вида лица. Такой формат дополняет регулярный уход и помогает комплексно работать с состоянием кожи.

Geneo используют для оксигенации и ревитализации кожи. Процедура направлена на улучшение внешнего вида кожи, выравнивание тона и поддержание гладкости. Комплексный подход сочетает несколько технологий, а результат зависит от выбранного протокола и индивидуальных особенностей кожи.

Dermadrop — технология доставки активных косметических компонентов без традиционных инъекций. Процедура ориентирована на интенсивное увлажнение, освежение кожи и поддержание её состояния. Она дополняет направление аппаратного ухода наряду с методиками очищения и ревитализации.

Эти четыре процедуры решают различные косметологические задачи. Coolifting сосредоточен на охлаждении и увлажнении, AquaPure — на очищении и уходе, Geneo — на комплексной ревитализации, а Dermadrop — на доставке косметических компонентов. Косметолог определяет подходящий протокол с учётом состояния кожи, желаемого результата и противопоказаний.

Уход за телом и лазерная эпиляция в LEO BEAUTY CLUB

В LEO BEAUTY CLUB представлены процедуры по уходу за телом, в частности обертывания AROSHA, лазерная эпиляция с помощью технологии Mantis и PRX-T33 Lady для интимной зоны.

Обертывание AROSHA входит в профессиональные программы ухода за телом. Процедура предусматривает использование специализированных средств и подбирается в соответствии с потребностями клиента и выбранным протоколом.

Лазерная эпиляция направлена на длительное уменьшение количества нежелательных волос. Количество сеансов зависит от обрабатываемой зоны, характеристик волос и индивидуальных особенностей кожи. Перед процедурой специалист объясняет правила подготовки и ухода после сеанса.

PRX-T33 Lady — отдельная процедура для интимной зоны. Её проводят с учётом индивидуальных показаний и рекомендаций специалиста. Предварительная консультация помогает определить целесообразность процедуры и учесть возможные ограничения.

Комплексный уход и подготовка к свадьбе в LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB объединяет различные направления бьюти-услуг, благодаря чему клиенты могут организовать комплексный уход в рамках одного визита. Окрашивание волос сочетают с маникюром, укладку — с макияжем, а косметологические процедуры — с другими форматами ухода в соответствии с расписанием мастеров.

Отдельное направление — подготовка невест. В салоне предусмотрен частный bridal salon, где организуют подготовку к свадебному дню. Прическу, макияж и другие процедуры согласовывают заранее, чтобы сформировать целостный образ и спланировать время каждого этапа.

Частное пространство также подходит для комплексной бьюти-подготовки к особым событиям. Предварительное бронирование помогает скоординировать работу мастеров и последовательность процедур, особенно когда визит включает несколько услуг.

Для сложного окрашивания, перманентного макияжа, аппаратной косметологии и свадебной подготовки особенно важно заранее согласовать продолжительность и доступность необходимых специалистов.

Как записаться в LEO BEAUTY CLUB в Варшаве

LEO BEAUTY CLUB объединяет парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, макияж, коррекцию бровей и ресниц, перманентный макияж, косметологию и процедуры для тела. Среди ключевых направлений — сложное окрашивание волос, профессиональный уход с использованием Olaplex, K18, Tokio Inkarami и других брендов, аппаратные процедуры Coolifting, AquaPure, Geneo и Dermadrop, а также лазерная эпиляция.

Салон подходит как для регулярного ухода, так и для подготовки к особым событиям. Клиенты могут записаться на отдельную процедуру или организовать комплексный визит, сочетающий несколько направлений.

LEO BEAUTY CLUB расположен по адресу Ogrodowa 58, 00-876 Варшава, Польша.

График работы: понедельник–суббота — с 09:00 до 21:00, воскресенье — с 10:00 до 20:00.

Телефон для записи: +48 575 010 155.

Instagram: @leobeautyclub.warsaw.

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