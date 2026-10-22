Ukraińska modelka Maria Zheliaszkowa z Bolgradu w obwodzie odeskim weźmie udział w międzynarodowym konkursie piękności The Miss Globe 2026. Finał konkursu zaplanowano na listopad.

Maria posiada tytuł „Wicemiss Ziemi 2025” i w tym roku będzie reprezentować Ukrainę na arenie międzynarodowej.

Co wiadomo o „Miss Odessa” Marii Żeliaskowej

Maria Żelaskowa urodziła się w Bolgradzie. Obecnie mieszka na Filipinach. Dziewczyna jest absolwentką Liceum nr 2 w Bolgradzie oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistycznego w Odessie na kierunku „Sztuka audiowizualna i produkcja”.

Modelka ma już doświadczenie w udziału w konkursach piękności, a także jest laureatką szeregu tytułów. W 2024 roku Maria Zheliaszkowa została „Miss Odessa” i zdobyła tytuł „Miss Earth Ukraina”.

W tym samym czasie dziewczyna kontynuowała swoją karierę i w następnym roku wzięła udział w międzynarodowym konkursie Miss Earth 2025. W ten sposób pochodząca z Bolgradu modelka została „Wicemiss Ziemia”, a Ukraina zajęła ósme miejsce w konkursie.

Szczegóły konkursu The Miss Globe 2026

Pierwszy etap międzynarodowego konkursu The Miss Globe 2026 odbędzie się 24 października w Tajlandii. Obecnie trwa głosowanie online na uczestniczki, na podstawie którego zostanie wybranych 21 najlepszych uczestniczek. Finał konkursu przewidziano na 6 listopada.

Informację tę podaje serwis „Mahala”.

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